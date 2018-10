Get Out! October 1 – October 7

Monday, October 1st

CITY WINERY: The English Beat

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

GEORGIA THEATRE (Athens): Father John Misty (theater); Brother Oliver; Hunter Morris; Blue Blood (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Simona Minns

ROXY: Troye Sivan; Kim Petras; Leland

SMITH’S OLDE BAR: Trent in the Trees; Ben Millburn & Sunglass Mustache; Satisfiers of Alpha Blue (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

VARIETY PLAYHOUSE: Milk Carton Kids

Tuesday, October 2nd

529: Mustasch; Beitthemeans; Bishop Lake

CITY WINERY: The Senators

DARWIN’S: The D’Notes

THE EARL: A Hawk and a Hacksaw; Casey Hood

EDDIE’S ATTIC: Chris August

THE FOUNDRY (Athens): The Wooks

FOX THEATRE: David Byrne; Tune-Yards

GEORGIA THEATRE (Athens): Father John Misty (theater); Pony League; Airpak (rooftop)

MASQUERADE: Miniature Tigers; Jasper Bones (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Slam

SMITH’S OLDE BAR: Zay’Marie; Jerrell Melton; Qtz. (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

Wednesday, October 3rd

BUCKHEAD THEATRE: Nothing But Thieves; grandson; Demob Happy

CITY WINERY: Lera Lynn; Adron

DARWIN’S: Open Jam

DRUNKEN UNICORN: Vérité

THE EARL: Captured! By Robots; Strategic Warheads; Misanthropic Aggression

EDDIE’S ATTIC: Haji Basim; Q of Cypha House

THE FAIRMONT: The Whiskey Gentry

THE FOUNDRY (Athens): Toubab Krewe

GEORGIA THEATRE (Athens): Caamp (theater); Sunwatchers (rooftop)

MASQUERADE: Elderbrook; White Cliffs; BAILE (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: HidNTrackz; Dope Diana; Jaquan Grang; Ant-Ski; Rap God; Danco Mania (downstairs)

STAR BAR: The Sun Machine Band; Black Cat Rising

TERMINAL WEST: Mt. Joy; Arlie

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Noah Kahan; Dean Lewis

Thursday, October 4th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Delta Moan

BUCKHEAD THEATRE: Trivium

CENTER STAGE THEATER: Yella Beezy

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: 10,000 Maniacs; Yellow Brick Road; Dreambrother; Pony League

CITY WINERY: Edwin McCain

DARWIN’S: Hot Rod Walt & John Mary Go Round

THE EARL: A3C Festival

EDDIE’S ATTIC: Striking Matches; The Harmaleighs; Donovan Woods & the Opposition; Tyler Boone

THE FOUNDRY (Athens): Iris Dement; Anna Egge

GEORGIA THEATRE (Athens): Colony House (theater); Bridges; The Sun Machine (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Jauntee

MASQUERADE: Forrest Isn’t Dead; Wiley From Atlanta; Sid Worthy; Sonny Bamboo; Bogle; Sound of Rudy; Nicx Alexander; HanVader (Hell); Elephant Room; State of Illusion; Solarist; David Garcia; Amber (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Sugato Nag

RED LIGHT CAFÉ: Burlesque Karaoke

SMITH’S OLDE BAR: John Driskell Hopkins Band; Michael Zaib (upstairs); El Dub; Blackberry Breeze; Hum Ripple (downstairs)

STAR BAR: Landt; Wicked Spring; 72nd U Central; Katie Martin

TABERNACLE: Shakey Graves; The Wild Reeds

TERMINAL WEST: Moon Hooch

VINYL: Strictly RNB

Friday, October 5th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southbound Mojo

BUCKHEAD THEATRE: ATL Collective

CITY WINERY: Edwin McCain

COBB ENERGY CENTRE: Danny Gokey; Tauren Wells; Riley Clemmons

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Seth Walker

DARWIN’S: Rae & the Royal Peacocks

THE EARL: A3C Festival

EDDIE’S ATTIC: Eliot Bronson; Jane Day; Elizabeth Cook

THE FOUNDRY (Athens): The Swingin’ Medallions

GEORGIA THEATRE (Athens): Jump Little Children (theater); DJ Osmose; DJ Zelium (rooftop)

HIGH MUSEUM: DJ Whitney Abstrakt

THE HIGHLANDER: We Want Blood; Genki Genki Panic; The Harikaris

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Steady Flow

JEKYLL BREWING (Alpharetta): Broken Root

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Wrong Way; Cowboys House Band

MASQUERADE: Watsky; Feeds the Biirds; Chukwudi Hodge (Heaven); The Early November; The Dangerous Summer; Jetty Bones; Save Face (Hell); Lil House Phone; Larry League; Tiva; Father JFont (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Robert Lee Coleman

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Iris Dement; Anna Egge

SMITH’S OLDE BAR: Scotty ATL; Ace Hood; Nick Grant; Translee; Jay Dot Rain; Tony Bone; Slim Diesel; Coco Kiss; Kris J; D Horton (5pm) (upstairs)

SOUTHERN BREWING COMPANY (Athens): Pylon Reenactment Society

STAR BAR: DJ Nena, DJ Linda; DJ Esme

SYMPHONY HALL: ASO plays Harry Potter

TABERNACLE: Kali Uchis

TERMINAL WEST: Pink Talking Fish

TIN ROOF CANTINA: My Rebel Episode; Andy Browne Troupe

VARIETY PLAYHOUSE: Dumpstaphunk; AJ Ghent

VINYL: 4th Ave; X’s and O’s

VISTA ROOM: Connor Christian & the Southern Gothic

Saturday, October 6th

BUCKHEAD THEATRE: Slander

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Spare Partz

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: RBRM; Case; Kid Capri

CITY WINERY: Amel Larrieux

COBB ENERGY CENTRE: Rickey Smiley

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Callaghan

DARWIN’S: Zound Music

THE EARL: New Junk City; Seagulls; King of Summer; The Carolyn

EDDIE’S ATTIC: Eliot Bronson; Hannah Murphy; Grant-Lee Phillips; Josh Rouse

THE FOUNDRY (Athens): Street Choir

GEORGIA FREIGHT DEPOT: Wu-Tang Clan; J.I.D.; Prhyme; Talib Kweli; Westside Gunn + Conway; Deante Hitchcock; Lute; Lou the Human; Jarren Benton & Kato on the Track; Stevie Stone & JL; Caleborate; Ishdarr; Kenny Mason; Yani Mo; Swavay; Dillon

GEORGIA THEATRE (Athens): Yacht Rock Revue (theater); Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S (Kennesaw): Sonja & the Legacy Now Band

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Family and Friends

THE HIGHLANDER: Gutter Villain; Fucksake; The Handi-Capitalists; Rotten Stitches

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Fooligans; The Delta Moan; Sean Solo; Mahalo

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Bebe Winans

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Bee Gees Now!

MASQUERADE: Red Fang; ASG; Bask; Telekinetic Yeti; Oakskin; Sadistic Visions; Holy + Gold; Order of the Owl; Widow Maker; Second Death; The Stir; Casket Creatures; Gunpowder Gray; Iron Shroud; Prime Mover; Hellbent; Soultrap; Fractured Frames; Inviolate; Malevich; Bleach Garden

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock; Skye Paige

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jacob Harshman; Many Mammals; Brennen Henson

RED LIGHT CAFÉ: Maria Muldaur

ROXY: Metalsome; Jungfrau Polka Band

SMITH’S OLDE BAR: Josh Ward (upstairs); The Formula; Quest Giver; Smidgeon; Steelie Dog; Heatherly (downstairs)

STAR BAR: Leucine Zipper & the Zinc Fingers; The El Caminos; Wussy Pillows

SYMPHONY HALL: ASO plays Harry Potter

TABERNACLE: Turnpike Troubadours

TERMINAL WEST: CAAMP; Ona

VARIETY PLAYHOUSE: RJD2

VISTA ROOM: Hot Rod Walt & the PsychoDevilles

Sunday, October 7th

BUCKHEAD THEATRE: UB40

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CITY WINERY: Amel Larrieux

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

DARWIN’S: New Dirt (4pm)

THE EARL: Blitzen Trapper; Okey Dokey

EDDIE’S ATTIC: Reuben Bidez; Jonathan Byrd

THE FOUNDRY (Athens): John Dunn & the Jazzman Band

GEORGIA FREIGHT DEPOT: Lil Wayne; The Diplomats; Trina; Curren$y; Young Ma; Mannie Fresh; Saweetie; Trouble; Key!; Lightskinkeisha; Childish Major; Yung Baby Tate; Molly Brazy; Killuminati; Brax; Vintage Lee; City Romeniki; Cherele; Marcellus Juvann; Queendom; Kris J

THE LOFT: DPR Live

MASQUERADE: Dark Tranquility; Amorphis; Moonspell; Omnium Gatherum (Heaven); Local H (Hell); Electric Six; Jeremy & the Harlequins (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: Samuel J. Comroe

THE ROOKERY (Macon): Charley Crockett

SMITH’S OLDE BAR: Themestock VII (upstairs); Neaptide; Pretty NRML; Aviie & the Beautiful Tragedies (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO plays Harry Potter

TABERNACLE: Dirty Heads; Jukebox the Ghost; Just Loud

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

