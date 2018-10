Get Out! October 22 – October 28

Monday, October 22nd

CITY WINERY: John Hiatt

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

MASQUERADE: This Will Destroy You; Steve Hauschidt (Hell); Carach Angren; Mors Principium Est; Wolfheart (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Adam Klein & the Wild Fires; Young Valley; Chris Stalcup (upstairs); The Pack AD (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TABERNACLE: Lil Pump

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

VINYL: Jeremy Zucker; joan

Tuesday, October 23rd

CALEDONIA LOUNGE (Athens): William Elliot Whitmore; The Jesse Williams Band

CITY WINERY: Sonny Emory’s Cachet

DARWIN’S: The D’Notes

THE EARL: Bass Drum of Death

EDDIE’S ATTIC: Nicholas Jamerson; Grayson Jenkins; Wes Smith

THE FOUNDRY (Athens): Songs from the Road Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Coin (theater); Sontalk; Young Valley (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Amy Ray

MASQUERADE: Monster Magnet; Electric Citizen; Dark Sky Choir; Ashes Fall (Heaven); Cloud Nothings; Tiger Hatchery (Hell); Red City Radio; Pkew Pkew Pkew; The Penske File; Total Bummer (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Andi Kezh; Banana Propaganda; Sarah Jane (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VARIETY PLAYHOUSE: Oh Sees; Escape-ism; The Holydrug Couple

Wednesday, October 24th

BUCKHEAD THEATRE: Lil Xan

CITY WINERY: Richard Marx

DARWIN’S: Open Jam

EDDIE’S ATTIC: Rooster Cogburn; Friday JR

THE FOUNDRY (Athens): Athens A-Train Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Seline Haze (rooftop)

MASQUERADE: Adult Mom; Derek Ted (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

THE ROOKERY (Macon): Sontalk

STAR BAR: The Stoplight Roses

TABERNACLE: Rupi Kaur

TERMINAL WEST: Sofi Tukker; Crush Club; LP Giobbi

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, October 25th

40 WATT CLUB (Athens): The Modern Pinups

BUCKHEAD THEATRE: Jessie J

CENTER STAGE THEATER: Joywave; Sir Sly

DARWIN’S: Hughes Taylor Band

THE EARL: Swingin’ Utters; Gallows Bound; Spray Tan; The Carolyn

EDDIE’S ATTIC: Mike Rizzi & the Strong Personalities

THE FOUNDRY (Athens): Kip Jones Trio

GEORGIA THEATRE (Athens): The Oh Hellos (theater); The Welfare Liners (rooftop)

THE HIGHLANDER: DJ Howiestein

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): BowieLive

MASQUERADE: Fat Nick; DJ Scheme; Teddy; Bexey (Hell); The Coronas (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

ROXY: Rüfüs Du Sol; Cassian; Icarus

SMITH’S OLDE BAR: Town Mountain; High Mountain Prospect (upstairs)

STAR BAR: Twisty Cats; Rude Dude and the Creek Freaks

STATE FARM ARENA: Nicki Minaj; Future

TERMINAL WEST: Big Thief; Range of Light Wilderness

VINYL: Chelsea Shag; Caleb Hawley; Stephen Day

Friday, October 26th

40 WATT CLUB (Athens): Deafheaven; DIIV; Ioanna Gika

529: Daikaiju; Lazer/Wulf; Chew; The Mystery Men?

BUCKHEAD THEATRE: Jackyl

CITY WINERY: Ms. Lisa Fischer & Grand Baton

DARWIN’S: Cody Matlock Band

THE EARL: Roky Erickson; Bush Tetras; Dan Melchior; Country Westerns

EDDIE’S ATTIC: Alicia Witt; Kristina Murray

THE FOUNDRY (Athens): Unknown Hinson; Burns Like Fire

GEORGIA THEATRE (Athens): Blues Traveler (theater); Sunny South Blues Band (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Gurufish

JEKYLL BREWING (Alpharetta): Acoustical Left

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Andrews Brothers; Karen Waldrup

MASQUERADE: Behemouth; At the Gates; Wolves in the Throne Room (Heaven); Titus Andronicus; Ted Leo (Hell); Roam; Like Pacific; Story Untold; Bearings; Between You and Me (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns

RED LIGHT CAFÉ: The Rainmen

THE ROOKERY (Macon): Lee Bains III & the Glory Fires

ROXY: David and Tamala Mann

SMITH’S OLDE BAR: Greco; Lady Love & the Losing Streak; Last Chance Riders; Honey Strikes (upstairs); Weekend Friends; Nervous Dater; Clavicle (downstairs)

STAR BAR: Slack Sabbath; Smithsonian

SYMPHONY HALL: The Tenors

TABERNACLE: Cody Jinks

TERMINAL WEST: Louis Cole; Jake Sherman

TIN ROOF CANTINA: Wild Frontier; Look Alive; Volcano

VARIETY PLAYHOUSE: Neal Brennan

VISTA ROOM: Geoff Achison & the Soul Diggers

Saturday, October 27th

40 WATT CLUB (Athens): The Kourtesans

ART FARM (Serenbe): Liz Longley

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Big Hair Monster

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Denim Arcade

CITY WINERY: Michael Henderson

DARWIN’S: Kate Coleman; Jenny and Sky; The Highbeams

DRUNKEN UNICORN: Danny Worsnop

THE EARL: Protex; Gentleman Jesse; Death Valley Girls; DINOS Boys; Static Static; BENNI; Radioactivity; Bad Sports; GG King; Patois Counselors; Animal Show

EDDIE’S ATTIC: The Electromatics; Jim Lauderdale

THE FOUNDRY (Athens): James McMurtry; Bonnie Whitmore

GEORGIA THEATRE (Athens): Ladies of LCD Soundsystem (theater); Booty Boyz (rooftop)

GUSTON’S (Kennesaw): Asylum

THE HIGHLANDER: The Crush; Pinky Doodle Poodle; Hot Ram

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Opposite Box

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Rhythm Jets

MASQUERADE: Yelawolf (Heaven); The Menzingers; Tiny Moving Parts; Daddy Issues; Look Mexico (Hell); Duckwrth (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat & the Atlanta Horns; Nate Nelson

THE OGLETHORPE LOUNGE (Albany): A Light Divided

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Mike Mattison; Scrap-o-matic

ROXY: Young the Giant; Lights

SMITH’S OLDE BAR: Nameless Nameless; Doll Parts (upstairs); The 502s; Hosea; Ryan Taylor Band; Sneakin’ Creek; Nothing, I Guess (downstairs)

STAR BAR: The Fabulous Thrillbillies; Elzig; AM Gold

TABERNACLE: Gov’t Mule

TERMINAL WEST: Thriftworks; Supertask; Nahncenz; Juju Beats

TIN ROOF CANTINA: Garath Asher

VARIETY PLAYHOUSE: Amy Ray; H.C. McEntire

VISTA ROOM: Runnin’ Down a Dream; Rolling Thunder

Sunday, October 28th

BUCKHEAD THEATRE: Tom Misch

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Ken Mauldin

CITY WINERY: Nick Hagelin

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jim Lauderdale

EDDIE’S ATTIC: Emily Kinney; Paul McDonald; Lindsay Ell

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Michelle Malone

THE LOFT: PVMNTS; WSTR; Hold Close

MASQUERADE: Phora (Heaven); Piebald; world’s greatest dad; Register (Hell); Comeback Kid; PEARS; Until Mourning; Backslide (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: HoneyWhat

TERMINAL WEST: Stuff They Don’t Want You to Know

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: The Record Company; Madison Ward; The Mam Bear

