Get Out! October 29 – November 4

Monday, October 29th

CITY WINERY: William Green

THE EARL: Days N Daze; Bridge City Sinners

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

FOX THEATRE: A Perfect Circle; Night Club

GEORGIA THEATRE (Athens): Easter Island

MASQUERADE: Chase Atlantic (Hell); Masked Intruder; Get Those Nerds; Close Enough (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

ROXY: Iggy Azalea; CupcakKe; Megan Thee Stallion

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

Tuesday, October 30th

AISLE 5: slenderbodies

CITY WINERY: Humble Pie

DARWIN’S: The D’Notes

THE FOUNDRY (Athens): Sophia Talvik

MASQUERADE: G Herbo; Southside; Queen Key (Heaven); Cursive; Meat Wave; Campdogzz (Hell); Yung Healy; Jay Americana (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

ROXY: Lil Dicky; Mustard; Oliver Tree

SMITH’S OLDE BAR: Vinyl Theatre; The Catching; I the Victor (upstairs); Vladimir Poutine; Guys on a Bus; The Young & the Elder (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TABERNACLE: Adam Devine

TERMINAL WEST: Ghostland Observatory; Gibbz

VINYL: Ruston Kelly; Katie Pruitt

Wednesday, October 31st

40 WATT CLUB (Athens): Booty Boyz

CENTER STAGE THEATER: St. Lucia; Arkells

CITY WINERY: Elton Dan & the Rocket Band

DARWIN’S: Open Jam

THE EARL: Claudio Simonetti’s Goblin

GEORGIA THEATRE (Athens): Jerry Joseph; Bloodkin (theater)

THE HIGHLANDER: Nocturnia Halloween

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Jeffrey Byrd Band

MASQUERADE: Masego; VanJess (Hell); KLLO (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

ROXY: AJR; Robert DeLong

TERMINAL WEST: Rubblebucket; Diet Cig; Star Rover

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, November 1st

BUCKHEAD THEATRE: PRETTYMUCH; Gunnar Gehl

CITY WINERY: Algebra Blessett

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Plate Scrapers

DRUNKEN UNICORN: Kurt Travis; Brent Walsh; Makari

THE EARL: Tyler Ramsey

EDDIE’S ATTIC: Lucy Wainwright Roche; Ryan Kinder

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Room 9

GEORGIA THEATRE (Athens): Brett Dennen; Erin Rae (theater); Jack Victor (rooftop)

MASQUERADE: Clutch; Tyler Bryant & the Shakedown; The Stir (Heaven); Cub Sport; Indigo Innuendo; Always, Always (Hell); All Get Out; Homesafe; Household; Sunsleeper (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Lottie and the Lately; Total Babe

ROXY: NF; Nightly

SMITH’S OLDE BAR: Hardcastle; All the Rest; Tyler Wallace (upstairs); Bruns; The Daybreaks; Gold Shades (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Steve Quiesser

TERMINAL WEST: Kasbo; Vancouver Sleep Clinic

VARIETY PLAYHOUSE: Tasha Cobbs Leonard; Todd Galberth; Anna Golden

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue

VINYL: Bumpin Uglies; Tropidelic

Friday, November 2nd

AISLE 5: Yelle

AVONDALE TOWNE CINEMA: Dex Romweber Duo; Andrea & Mud

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Teem Trio

BUCKHEAD THEATRE: Danity Kane

CENTER STAGE THEATER: Major.; JoiStaRR; JK Howells

COBB ENERGY CENTRE: Lewis Black

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): Nicholas Mallis; Nikki & the Phantom Callers; Shaken Nature

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): ESOEBO

THE EARL: GG King; Timmy’s Organism; John Wesley Coleman; Mongo

FAT MATT’S: Jet Back & the Whacos

THE FOUNDRY (Athens): Joy Williams

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): Bogey and the Viceroy

GEORGIA THEATRE (Athens): The Lemon Twigs; Jungle Green; New Madrid (theater); New Man; Walden (rooftop)

HENDERSHOTS (Athens): Pylon Reenactment Society; Peter Holsapple Combo

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Otis; Royal Johnson

THE LOFT: Nasty Savage; Sadistic Intent; The Accused AD; Perdition Temple; FIN; FaithXtractor; Hellgoat

MASQUERADE: Slothrust; Mannequin Pussy; Antarcticats (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Coy Bowles; Jason Waller

SMITH’S OLDE BAR: The Bitteroots; Moody Hollow; The Bantam Breaks (upstairs); David Cone; Michael Coons (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: David Pippin

STAR BAR: La Armada; Moonshield; Old Thrones

STATE FARM ARENA: Twenty One Pilots

TABERNACLE: LANY

TERMINAL WEST: Medasin; Electric Mantis

TILTED KILT: Steve Quiesser

TIN ROOF CANTINA: Nobody’s Darlings; The Dround Hounds; Pacifico

VARIETY PLAYHOUSE: Pigeons Playing Ping Pong

VENKMAN’S: Clay Cook

VINYL: Bad Bad Hats; Party Nails; Casey Harper

VISTA ROOM: Randall Bramblett

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): The Rogue Tones

WILDPITCH UNDERGROUND: Barbara Tucker

Saturday, November 3rd

529: Pylon Reenactment Society; Peter Holsapple Combo

AISLE 5: The Ballroom Thieves

ART FARM (Serenbe): Michelle Lewis

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southern Outlaws

BUCKHEAD THEATRE: Snails; Cookie Monsta; Svdden Death; Ubur

CITY WINERY: Kandace Springs

CLASSIC CENTER THEATRE (Athens): Cody Jinks; The Steel Woods; Tennessee Jet

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Kate Lee & Forrest O’Connor

THE EARL: Drew Beskin; Cicada Rhythm; Nikki & the Phantom Callers; The Wirelight

EDDIE’S ATTIC: Jeff Dauler & Friends; The Last Tycoon

FAT MATT’S: Rough Draft

FOX THEATRE: Vince Gill

GEORGIA THEATRE (Athens): Human and the Machine feat. Michael Stipe (theater); Booty Boyz (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Abbey Road Live!

THE HIGHLANDER: Southern Ska Syndicate; Taj Motel Trio; The Breaknecks

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Emma’s Lounge; Swim in the Wild

THE LOFT: Terrorizer; The Chasm; Morbid Saint; Mortuary; Hellfire Deathcult; Ritual Decay; Abysmal Lord; Avulsion

MASQUERADE: GWAR; Miss May I; American Sharks (Heaven); Porches; Girlpool (Hell); Myles Parrish (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Albert White; Bill Sheffield

RED LIGHT CAFÉ: The Presmanes Brothers

ROXY: Ben Rector; Camino

SANDY SPRINGS PERFORMING ARTS CENTER: Dirty Dozen Brass Band; Ivan & Ian Neville; George Porter Jr.; Big Chief Monk Boudreaux; Los Bayou Ramblers; The 79ers Gang; Terence Higgins

SMITH’S OLDE BAR: Patrick Sweaney; Vinyl Suns; Early James & the Latest (upstairs); Hulsey; Ferris & the Wheels; Fugitive Soul (downstairs)

SOLIS TWO PORSCHE DRIVE: Myles Brown

STAR BAR: Eddie Rascal; Kinzie; Identikit; Sex Farm

TABERNACLE: Walk Off the Earth

TERMINAL WEST: Nicki Bluhm; Gill Landry; Dirt Monkey; DMVU; Subdocta

TIN ROOF CANTINA: Vivid Things

VARIETY PLAYHOUSE: Pigeons Playing Ping Pong

VENKMAN’S: The Dirty Doors; Lady & the Champ

VINYL: Tombs; Withered; All Hell; Summoner’s Circle; Silk Wolf; Gregorio Franco

VISTA ROOM: Susi French Connection

WILD WING CAFÉ (Dunwoody): Angela Reign

Sunday, November 4th

CITY WINERY: Jackopierce

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

EDDIE’S ATTIC: Tom Russell; Jenny & Tyler

FAT MATT’S: Garrett Collins

THE FOUNDRY (Athens): The Plate Scrapers

MASQUERADE: Stick to Your Guns; Emmure; Wage War; Sanction; Lost at Last (Heaven); Palace Royale; Bones; Dead Posey; AnastasiaMax (Hell); Darwin Deez; Soren Bryce (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Drenched in Sin; Taylor Alxndr; Void Eater; Ravel; Avail the Lost; Haint (downstairs)

TABERNACLE: Angie Thomas

TERMINAL WEST: Dermot Kennedy

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

