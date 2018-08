Get Out! September 10 – September 16

Monday, September 10th

BUCKHEAD THEATRE: Matt and Kim

CENTER STAGE THEATER: Deray McKesson

CITY WINERY: Glenn Jones

THE EARL: Israel Nash; Slow Parade

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: The Pork Bellys

MASQUERADE: Hot Snakes; Jacuzzi Boys (Hell); Moonwalker; Kindora; Way Zoleil (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Aceofdiamonds; Dej Monae; Zach Flowers; Brenae Clairese (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VARIETY PLAYHOUSE: Alina Baraz; Cautious Clay

Tuesday, September 11th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CITY WINERY: Robert Earl Keen; Adam Wright

DARWIN’S: Kevin Regan & Friends

EDDIE’S ATTIC: Darling West

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): The Josephines

GEORGIA THEATRE (Athens): Jeffrey Vernon & the Death Trap Volvo; Convince the Kid (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Mississippi John Doude; Voodoo Panther

JAVA MONKEY: Tito Gato

MASQUERADE: Blessthefall; The Word Alive; DED; Thousand Below; A War Within (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Black Bobby; Leem Lizzy; Luke Legacy (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, September 12th

CITY WINERY: KICK

DARWIN’S: Open Jam

THE EARL: Sloan

EDDIE’S ATTIC: Sunny Sweeney

FAT MATT’S: The Wild Hares

GEORGIA THEATRE (Athens): Zoso (theater); Twen; Lambda Celcius; Royal Johnson (rooftop)

MASQUERADE: Set It Off; Chapel; De’Wayne Jackson; I the Victor (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck McDowell; Bradford Loomis; Jenna Longmire; Andy Liechty

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Lucky Valley; God Bless Relative; Dustin Price; BRTLY (downstairs)

STAR BAR: Red Mouth; Deadly LoFi

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Acoustic Open Mic

Thursday, September 13th

40 WATT CLUB (Athens): Arthur Buck

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Justin Moore

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

DRUNKEN UNICORN: Wiegedood; Palaces; Spectria

THE EARL: Cold Heart Canyon; Nikki & the Phantom Callers; Evan Stepp & the Piners

EDDIE’S ATTIC: Jobe Fortner; Melodime

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Cherub; Maddy O’Neal (theater); Pure Colors; repeat repeat (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): All the Locals

MASQUERADE: Smile (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

ROXY: James Bay

SMITH’S OLDE BAR: Chosen Dee; Iordvizion; Caleb Minter; EDI (upstairs); Brother Dege (downstairs)

STAR BAR: Landt; Wicked Spring; Pine & Tolliver; Katie Martin

SYMPHONY HALL: Chris Isaak

TERMINAL WEST: Dodie; Tessa Violet

VARIETY PLAYHOUSE: Neko Case; Thao

VENKMAN’S: Yesterday’s Wine; ESOEBO

VINYL: Jamie McLean Band; Cody Matlock & Shawn Spencer

Friday, September 14th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Brother Dege

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Georgia Midlife Chrysler

BUCKHEAD THEATRE: Diogo Nogueira

CITY WINERY: Rachelle Ferrell

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Circus No. 9

DARWIN’S: Taylor Made Blues; Tullie Brae

DRUNKEN UNICORN: The Brazen Youth

THE EARL: H C McEntire

EDDIE’S ATTIC: The Black Lillies; Sandra McCracken

FAT MATT’S: Little Joey’s Jumpin’ Jive

GEORGIA THEATRE (Athens): CBDB (theater); Reverend Connor Tribble (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Voodoo Fix; The Dirty Roses

LUCAS THEATRE (Savannah): Velvet Caravan

MASQUERADE: Dead Sara; Welles (Purgatory)

MICHAEL C. CARLOS MUSEUM (Emory): Yinzi Kong & William Ransom (12pm)

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk

POUR.KITCHEN + BAR: Adam Patterson

RAVINE: Showtek

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Nathan Stanley; Ashton Shepherd

RED LIGHT CAFÉ: Christopher Moorman; Matt Baker; Tom Vorjohan

ROOKERY (Macon): Delta Moan

SYMPHONY HALL: Chris Botti; ASO

TERMINAL WEST: Paper Diamond

TILTED KILT PUB & EATERY: Cooper Tisdale

TRADER VIC’S: The Delusionaires; Kinky Waikiki

VARIETY PLAYHOUSE: Papadosio

VENKMAN’S: Matt Wauchope & Terrence Prather

VERIZON AMPHITHEATRE: Judas Priest; Deep Purple

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Boogielicious

Saturday, September 15th

40 WATT CLUB (Athens): Eleanor Friedberger; PILL

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jen Anders & Friends

BIG TEX: Kitty Rose & the Rattlers

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Hot Rod Deville

CITY WINERY: Rachelle Ferrell

COTTON CLUB: Butch Walker

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Danielle Champagne

DARWIN’S: The Cazanovas

DRUNKEN UNICORN: Obituary

THE EARL: Sumac; Dalek; Infernal Coil

EDDIE’S ATTIC: Eric Dodd; Kenny White

FAT MATT’S: Sweet N’ Salty

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: South for Winter; Harm’s Way

FORUM RIVER CENTER (Rome): Hot Blooded

GEORGIA THEATRE (Athens): Descendents; A Wilhelm Scream; Pears (theater)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): American Aquarium

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Ty Manning & the Slawdog Biscuits; The Pinebox Dwellers

JAVA MONKEY: Ciyadh Wells

LITTLE TREE ART STUDIOS (Avondale Estates): Los Tiki Phantoms; The Mystery Men?; The KBK; The Surge!; The AmpFibians; The Flying Faders; Go!Tsunami; Forbidden Waves; The Wheel Knockers (12pm)

MASQUERADE: Pohgoh; Reconciler; Ben Johnson (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk; Nate Nelson

PIEDMONT PARK: Fall Out Boy; Post Malone; Portugal. The Man; AWOLNATION; Thirty Seconds to Mars; The Revivalists; Kacey Musgraves; Chromeo; Rainbow Kitten Surprise; BØRNS; Billie Eilish; Saint JHN; Twin Shadow; lovelytheband; Arthur Buck; Yuno; The Aces; Mattiel (1:30pm)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Howard Levy; Chris Siebold

RED LIGHT CAFÉ: Peter Case

SMITH’S OLDE BAR: Rainbow Kitten Surprise (upstairs); Uncommon Kind; Slone; Shebloom (downstairs)

STAR BAR: Ghost Riders Car Club; Rodeo Twister; The Downer Brothers; Sideburners; Cabbagetown Cowboys; Jim Lavender; Alan Shelton & the Bar Community Stars

TIN ROOF CANTINA: King Street

VARIETY PLAYHOUSE: Papadosio

VENKMAN’S: The REMakes

VERIZON AMPHITHEATRE: ASO plays Prince

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Kings of Karaoke

Sunday, September 16th

CITY WINERY: High Kings

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jim Hurst

THE EARL: Supersuckers; Sodajerk

EDDIE’S ATTIC: Peter Bradley Adams

EMERSON CONCERT HALL (Emory): Roy Harran (4pm)

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: Frankie Cosmos; Lomelda; Stef Chura (Hell); Silver Age; Romancer; Moreland the Shooting; Cardiac Half (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PIEDMONT PARK: Kendrick Lamar; Imagine Dragons; Khalid; Sylvan Esso; Gucci Mane; Foster the People; Bazzi; First Aid Kit; Janelle Monae; Butch Walker; ARIZONA; Maggie Rogers; Two Feet; K.Flay; Black Pistol Fire; Robert DeLong; SiR; Lyric Rachae (12:30pm)

SMITH’S OLDE BAR: Eric Lindell (upstairs); Chloe Kay; Fate McAfee; Melanie A. Davis; Tyler Key (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

