Get Out! September 17 – September 23

Monday, September 17th

40 WATT CLUB (Athens): Chicano Batman; New Madrid

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Dead Hand; Scold; Summer Cicada

CITY WINERY: Alexandra Jackson

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: The Pork Bellys

GEORGIA THEATRE (Athens): Twiddle; The Universal Sigh (theater); PV23; The Moondoggies (rooftop)

JAVA MONKEY: Open Mic

THE LOFT: Wintersun; Ne Obliviscaris; Sarah Longfield

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Burlesque Karaoke

SMITH’S OLDE BAR: The Organ Machines; Moon Bums; Wolfson Green (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TABERNACLE: Sting & Shaggy

TERMINAL WEST: HYUKOH; Inner Wave

VINYL: Snow Aalegra

Tuesday, September 18th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CITY WINERY: Rudy Currence

DARWIN’S: Cash in Black

THE EARL: The Moondoggies; The Underhill Family Orchestra

EDDIE’S ATTIC: Lula Wiles; Jonathan McReynolds

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Rebirth Brass Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Borgore; GG Magree (theater)

MASQUERADE: Tigers Jaw; The Sidekicks; Cave People (Hell); Ceramic Animal; The Orphan The Poet; City Playgrounds (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: John.Average; Sound of Rudy; Jah Phnx; Oompa; Nai Br.XX (upstairs); Two Takes; Airside; All the Rest (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: Reignwolf; Bones Owens

VARIETY PLAYHOUSE: Lucious; Cornelia Murr; The Seaweed Sisters

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, September 19th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Edrise Jackson

CENTER STAGE THEATER: Dr. Cesar Lozano

CITY WINERY: Kimberly McKinney

DARWIN’S: Open Jam

THE EARL: Adult.; Plack Blaque; TWINS

EDDIE’S ATTIC: Brian Revel; Griffin Wonton; Jonathan McReynolds

FAT MATT’S: The Wild Hares

GEORGIA THEATRE (Athens): Whethan; Manila Killa; Andrew Luce (theater); Vintage Pistol (rooftop)

MASQUERADE: Revocation; Exhumed; Rivers of Nihil; Yautja; Abigail Williams; Ghost Bath; Wolf King (Hell); Young Dubliners (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

NOWHERE BAR (Athens): Craig Brown Band; Teddy & the Rough Riders; Country Westerns

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

ROXY: 5 Seconds of Summer

SMITH’S OLDE BAR: Robin Alice; Jake Decker; Katie Boeck (upstairs); Ghost Moths; Blood Oaks; Fugitive Sound (downstairs)

STAR BAR: Hot Rod Walt; John Mary Go Round

TERMINAL WEST: Carl Broemel; Steelism

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Acoustic Open Mic

Thursday, September 20th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Bryan & Co.

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY: Sir OJ; Sylo; Movin Keys; Kozmik; Riven; Daniels Jack; Floze; Jstella; K1netic; Highlake; Bandikook; ATLT2D; Natsu; Ncturnal; KRY; Mack Bango; Zoe Gray

BUCKHEAD THEATRE: Trampled by Turtles

CALEDONIA LOUNGE (Athens): War on Women; The HIRS Collective

CENTER STAGE THEATER: Ski Mask the Slump God; BandHunta Izzy; Danny Towers; DJ Scheme

CITY WINERY: Bob Baldwin ft. Lori Williams

COBB ENERGY CENTRE: Russell Peters

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

THE EARL: Juana Molina; Kai Riedl

EDDIE’S ATTIC: Wild Rivers; Kevin Gordon

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Moon Taxi; Magic City Hippies (theater); Three Star Revival; Luthi (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Royal Johnson

MASQUERADE: To Write Love on Her Arms (Heaven); The Movement; Little Stranger; Nomadic Culture (Hell); Junglepussy (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Diamond Rio; Ray Scott

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Bad Ash Allstar Team

SMITH’S OLDE BAR: MAK; Michael Martin; Savannah Lee; Harry Zaeon (downstairs)

STAR BAR: Moloq; HERM; Doe Fangs; Culture Head

TERMINAL WEST: Lucero; Brent Cowles

Friday, September 21st

40 WATT CLUB (Athens): Against Me!; Iron Reagan; Bitemarks

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY: Armin Van Buuren; Galantis; The Glitch Mob; 12th Planet; Riot Ten; Zaxx; Eddie Gold; Kevin Flum; Noisia; Boogie T; Squinto; Joker; Koan Sound; Protohype; Shlump; Andy Bruh; Ployd; Exit 9; White Rhino; Weiss; Heyz; Noa I Aon; Alex Lucas; Corey Von Waters; Chris Robert; Deep Technicians; Laser Assassins; Eddie Gold; Vitillz; Archmage B2B Zubah; Stranger Candy; Infexzion’ Brian Blattner; Sarah Sativa; Leet; The Black Amigo; Super Future; Orphin; Ramsey K; O-Diggs; Pankake

ATLANTA COLISEUM (Duluth): Caifanes; El Gran; Silencio; Celso Pina

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Trey Teem Trio

BUCKHEAD THEATRE: The Magpie Salute

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Lenny Kravitz

CITY WINERY: Chantae Cann

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Curtis Jones & Primal Roots

DARWIN’S: The Pussywillows

DRUNKEN UNICORN: Sam Evian; Katie Von Schleicher

THE EARL: Future Generations; Zuli

EDDIE’S ATTIC: Noah Gundersen

FAT MATT’S: J.T. Speed

GEORGIA THEATRE (Athens): Moon Taxi; Luthi (theater); Magic City Hippies (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): The Planets Band

HIGH MUSEUM: Christopher Allison

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Come Back Alice

MASQUERADE: Jimmie’s Chicken Shack; Echoes of Savages; a slow boat to china (Hell); War on Women; The HIRS Collective; The Callous Daoboys (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

POUR.KITCHEN + BAR: Sam August

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Ben de la Cour; The Weeping Willows

RED LIGHT CAFÉ: Tall as Pine; How and Why; Katie Martin

SMITH’S OLDE BAR: Dale Watson (upstairs); Heartless Romantic; Moreland the Shooting; Fairshake (downstairs)

STAR BAR: Craig Brown Band; Midnight Larks; Anna Kramer & Friends

TABERNACLE: Leftover Salmon; The Infamous Stringdusters

TERMINAL WEST: Lucero; Brent Cowles

TILTED KILT PUB & EATERY: Halem Albright

TIN ROOF CANTINA: Vices of Vanity; Eva Minor; Matt Urbanek Band

VARIETY PLAYHOUSE: Jump Little Children; SonderBlue

VENKMAN’S: Big Sam’s Funky Nation

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Collateral Damage

Saturday, September 22nd

40 WATT CLUB (Athens): Rock*A*Teens; Spider Bags

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Roshambeaux

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY: Bassnector; Alesso; Adventure Club; Bear Grillz; Leah Culver; Liquid Stranger; RA; Sunday Service; Zhu; Cashmere Cat; Jai Wolf; Ekali; EOTO; Levitation Jones; Space Kadet; Zen Selekta; Green Velvet; Latmun; Tiga; Walker & Royce; DJ Pierre; DJ Kermit; Salah Ananse; Dara; DJ SS; Ivy Lab; Daddydough; Thomas B; Metapattern; Johnny Goodtime; Skylink; Trench; Bad Human; Mantis; Midnite Panda; Babey Drew; Vandal Rose; Akarium; Don Chido; 450 Panda; Jivea; Odysee; Brobots; Black Carl; Domii; Devious; Andy Bruh; A Merry; Dissisoma

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Milk Money

CITY WINERY: Darrell Scott

CLASSIC CENTER THEATRE (Athens): Brandi Carlile; Darlingside

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Catherine Britt

DARWIN’S: Delvis

THE EARL: ATL Collective

EDDIE’S ATTIC: Matthew Mayfield; Greg Laswell

EMERSON CONCERT HALL (Emory): William Ransom; Gary Motley; Timothy Albrecht

FAT MATT’S: Mr. Chapman’s Quarterly Revue

THE FOUNDRY (Athens): Mountain Heart

GEORGIA THEATRE (Athens): Social Distortion; Justin Townes Earle; Valley Queen (theater); Kacy & Clayton (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Heather Gillis Band

JAVA MONKEY: Mockingbird’s Wing

MASQUERADE: FIDLAR; Dilly Dally; Nobro (Heaven); Palisades; Dayseeker; Savage Hands; Avail the Lost (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks; Bill Sheffield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Banks and Shane; Rod MacDonald

RED LIGHT CAFÉ: Por el Amor de Goth

SMITH’S OLDE BAR: Stone Temple Pirates; Pandora’s Box; Running with the Devil (upstairs)

STAR BAR: Lovelorn; NAARC; BKGD

TERMINAL WEST: Trinidad James

TIN ROOF CANTINA: The Chillbillyz

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): DJ Profisi Kev

Sunday, September 23rd

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY: Kaskade; RL Grime; Zeds Dead; Getter; Midnite Panda; Griz; Shpongle; Lotus; Yheti; Toadface; Juju Beats; Oliver Heldens; Chocolate Puma; EDX; Wax Motif; AR IEL; Halogen; Paul Oakenfold; Gabriel & Dresden; Kenneth Thomas; Nhexis; Reliquary; Optimal Grime; ATHRS; Deff Jeklyn; Jax; Yuki; Baels; Freaky; Clerks; Psyntimental; Cazanova; V-Sounds; Type 41; Sunova

THE BAKERY: QNA

BUCKHEAD THEATRE: Toad the Wet Sprocket

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): David Olney

CITY WINERY: Jon B

DARWIN’S: Blues Jam

EDDIE’S ATTIC: Ben Danaher; Heart Hunters

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: D.R.I.; Kaustik; Eliminate Earth; The Sawed Offs (Hell); Pale Lungs; Runaway Brother (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: The Tannahill Weavers

SMITH’S OLDE BAR: Exit 21 (upstairs)

STARLAND DAIRY (Savannah): Pohgoh

TABERNACLE: Dawes

TERMINAL WEST: Darlingside; Carolina Story

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: The Jesus Lizard; Dead Rider

VENKMAN’S: Keisha & Kourtney Jackson

