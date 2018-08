Get Out! September 3 – September 9

Monday, September 3rd

CITY WINERY: Ivory Williams; Francisco Vidal; Wesley Cook (patio, 3pm)

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: The Pork Bellys

JAVA MONKEY: Open Mic

MASQUERADE: X (Purgatory); Jalen Santoy; King Cook; Kai Anerahs (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

PARK TAVERN: John Nemeth; Jontavious Willis; Taj Mahal & Keb’ Mo’; Mudbone Turner Blues Band ft. L’Tanya “Sugarlips” Shields (1pm)

SMITH’S OLDE BAR: Tamara Bubble; 38 Hott; Blacc Mel (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, September 4th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Justin Moore

DARWIN’S: Cash in Black

EDDIE’S ATTIC: Sonia Leigh

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Mermaid Motor Lounge

MASQUERADE: Strung Out; After the Fall; MakeWar (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Slam

SMITH’S OLDE BAR: The Yawpers; Rod Hamdallah; Willow Walkers (upstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, September 5th

CENTER STAGE THEATER: Voyager; Nocturnal Rites; Gloryhammer; Ross the Boss (4pm)

CITY WINERY: Joanne Shaw Taylor; JD Simo

DARWIN’S: Open Jam

THE EARL: GGOOLLDD; Jaguar Purrs

EDDIE’S ATTIC: Chinua Hawk

FAT MATT’S: The Wild Hares

THE FOUNDRY (Athens): Repent at Leisure

GEORGIA THEATRE (Athens): Waxahatchee; Night Shop; Anna St. Louis (theater); Little Gold; Oginalli (rooftop)

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: G Eazy; Lil Uzi Vert; Ty Dolla Sign; YBN Nahmir

MASQUERADE: Molotov; Rezer (Heaven); Breakthrough Even; Dead Reckoning; Dead Rites; Bless the Dead (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Danny “Mudcat” Dudeck

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Opposite Box; EGI (upstairs); Ethan Parker; David Francisco; JK Howells (downstairs)

STAR BAR: Bazo Grey; Whiskey Tango; Tendril

TERMINAL WEST: Ashley McBryde; Dee White

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Acoustic Open Mic

Thursday, September 6th

40 WATT CLUB (Athens): Ashley McBryde; Dee White

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Jimmy Henne C & I Am Bird

CENTER STAGE THEATER: Angra; Doro; Oceans of Slumber; Cellar Darling (4pm)

COBB ENERGY CENTRE: Michael Feinstein

CITY WINERY: Holly Bowling

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

EDDIE’S ATTIC: Blake Lewis; Jason Manns; Caitlyn Canty

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Joanne Shaw Tayloer; JD Simo

GEORGIA THEATRE (Athens): The Head & the Heart; Savannah Conley (theater); Walker Lukens (rooftop)

HIGH MUSEUM: Atlanta Funk Society

THE HIGHLANDER: F.A.V.L; Hanging Judge

MASQUERADE: Jay Ashton’s Gene Loves Jezebel (Hell)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): T. Graham Brown; Jimmy Fortune

NORTHSIDE TAVERN: Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Hope Griffin Duo; Molly Ruth

SMITH’S OLDE BAR: Liniker E Os Caramelows; Rezur (upstairs); Sweet Bay; Jst Friends; Nicholas Roberts (downstairs)

TERMINAL WEST: Randy Rogers Band; Parker McCollum

VARIETY PLAYHOUSE: Liz Phair; Speedy Ortiz

VENKMAN’S: Forever ‘78

Friday, September 7th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Zero Point Zero

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): The Delta Moan

BUCKHEAD THEATRE: Chuponcito

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Hovvdy

CENTER STAGE THEATER: Sons of Apollo; Redemption; Labyrinth; Bloodbound; Persefone; Manimal (2pm)

CITY WINERY: Joseph; Kelsey Kopecky

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Betsy Franck

DARWIN’S: Jive Revival

DRUNKEN UNICORN: The Illiterates; The Vaginas; Sex Farm; Paralyzer

THE EARL: Subsonics; Vincas; Fletcher C. Johnson; Country Westerns

EDDIE’S ATTIC: Jason Eady; Richard Buckner

FAT MATT’S: Beverly “Guitar” Watkins

THE FOUNDRY (Athens): Shawn Mullins; Claire Campbell

GEORGIA THEATRE (Athens): The Head & the Heart; Savannah Conley (theater); DJ Osmose; The Medium (rooftop)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Ani DiFranco; Peter Mulvey

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Magnolia Moon; Vintage Pistol

MASQUERADE: Big Freedia; Demo Taped; DJ King Atlas (Heaven); OhGr; Lead Into Gold; Omniflux (Hell); Tilian; Royal Coda; Andres; Sunsleep (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Ike Stubblefield

POUR.KITCHEN + BAR: John Moye

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Grace Pettis; Ross Newell

RED LIGHT CAFÉ: The Fandom Nerdlesque

SMITH’S OLDE BAR: Abbey Road Live! (upstairs); Chris Trapper; Diana Chittester (downstairs)

STAR BAR: Anders Thomsen Trio; Moonlight Mechanics; JJ & the Hustlers

TERMINAL WEST: Runaway Gin

TILTED KILT PUB & EATERY: Adam Patterson

TIN ROOF CANTINA: Moody Hollow; Michael C. Smith

VARIETY PLAYHOUSE: MC50; Man or Astro-Man?

VENKMAN’S: Atlanta Funk Society; Justin Howl

WILD LEAP BREWING CO. (LaGrange): Rebirth Brass Band; Maggie Koerner; Front Porch Collective

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): Strange Truth

Saturday, September 8th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): American Aquarium; Justin Kennedy Band

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Swain and the Highway Souls

CENTER STAGE THEATER: Tarja Turunen; Alestorm; VUUR; Soen; Eclipse; Triosphere (2pm)

CENTRAL PARK: Big K.R.I.T.; Big Sean; DVSN; Nas; Teedra Moses; Afro Soca Love; Davido; GoldLink; H.E.R; Jessie Reyez; Miguel (12pm)

CITY WINERY: Average White Band

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Maybe April

DARWIN’S: The Rainmen

THE EARL: Gringo Star; Tedo Stone; Chick Wallace

EDDIE’S ATTIC: Five Eight; Adam Hood

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): The Grains of Sand Band

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): Phillip Phillips; Parachute

GEORGIA THEATRE (Athens): Robert Earl Keen (theater); Sylvia Rose Novak (rooftop)

GRANGE HALL (Serenbe): Sofia Talvik

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): The SteelDrivers

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Bootz & Katz

JAVA MONKEY: Harrison Brown

THE LOFT: Labyrinth

MADLIFE STAGE & STUDIO (Woodstock): Vincent Oshana

MASQUERADE: Foxing; Ratboys; Mississippi (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

NORTHSIDE TAVERN: Tribute; Ross Pead

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Amelia White; Amy Andrews

RED LIGHT CAFÉ: Collins Drive; The Brookses; Julie Gribble

ROME CITY BREWING COMPANY (Rome): Ashley McBryde; Dee White

SMITH’S OLDE BAR: Rebirth Brass Band (upstairs); Catalina; Joy Conaway; Jackwagon; Jerry 22; Space Giants (downstairs)

STAR BAR: DJ Nena Linda & Esme

TIN ROOF CANTINA: gr8FLdüde & frenz

VARIETY PLAYHOUSE: Cherub; Maddy O’Neal

VENKMAN’S: Saved by the Band; The Coonhounds

WILD WING CAFÉ (Alpharetta): You Oughta Know

Sunday, September 9th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Dying Whale; R-Dent; Dire

CENTRAL PARK: 2 Chainz; Brandy; Kilo Ali; Rapsody; T.I.; The East Side Boyz; Trillville; Ying Yang Twins; Youngbloodz; August Green; George Clinton & Parliament Funkadelic; Jeezy; Kelis, St. Beauty (12pm)

CITY WINERY: Robert Earl Keen; Adam Wright

COBB ENERGY CENTRE: Shankar-Ehsaan-Loy; Farhan Akhtar

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jason Eady

DARWIN’S: Mandi Strachota (4pm)

THE EARL: Ought; Moaning

EDDIE’S ATTIC: Blood on the Harp; Sam Grow

EMERSON CONCERT HALL (Emory): Timothy Albrecht (4pm)

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JAVA MONKEY: Spoken Word Open Mic

MASQUERADE: Remo Drive; Field Medic; Prince Daddy & the Hyena (Purgatory)

PARK TAVERN: Luthi; The Savants of Soul; Capital Arms Band

RED LIGHT CAFÉ: Mark Miller; Michael Zaib; Martin Joseph

SMITH’S OLDE BAR: Matt Roper; Mr. Grieves; Spacebar; Anji (upstairs)

TERMINAL WEST: Real Estate; Wet Tuna

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VINYL: Chelsea Cutler; Christian French

