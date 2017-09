Get Out! September 11 – September 17

Monday, September 11th

529: Spurge; Nambii Mas; Xothun; Ballistic Rhino

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): SINEMA

CITY WINERY: Rami Kleinstein

EDDIE’S ATTIC: Sonia Leigh

FAT MATT’S: The Pork Bellies

GEORGIA THEATRE (Athens): Waka Flocka Flame; DJ Whoo Kid (theater); Charley Crockett; Sunny South Blues Band (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Songwriter Showcase (downstairs)

THE VISTA ROOM: Emerald Empire Band

Tuesday, September 12th

529: Twin Criminal; A Deer A Horse; Ballbreakers; Dendera Bloodbath

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Sun Seeker

DARWIN’S: Poverty Level

THE EARL: Dent May; Curt Castle

EDDIE’S ATTIC: Hannah Blaylock; Kate Coleman; Fatai

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

GEORGIA THEATRE (Athens): Check the Signs (rooftop)

MASQUERADE: Dark Tranquility; Warbringer; Paladin; Gravel (Hell); Varsity; The Pellys; Lunar Vacation; Jenny’s Henchman (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Shehehe; Jenny Parrott; Banjolicious (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; Quasi Mandisco (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

Wednesday, September 13th

529: Dinos Boys; Trouble Boys; Paralyzer

AVONDALE TOWNE CINEMA: Singer-Songwriter Open Mic

CITY WINERY: Ben Ottewell; Cortez Garza

DARWIN’S: Cazanovas

THE EARL: Cheetah Chrome’s Dead Boys; The Cheifs; Ray Dafrico

FAT MATT’S: Art Holliday Inc.

GEORGIA THEATRE (Athens): CBDB; Mister Tie Dye (theater); Plastic Pinks; The Mammoths (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Allison Pierce

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Ian Ethan Case; Antoine Dufour; Peter Ciluzzi (downstairs)

STAR BAR: Black Pussy; The Crush; Hot Ram (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

Thursday, September 14th

529: Floral Print; Blue Smiley; True Blossom; Sad Fish

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Grandpa’s Cough Medicine

CITY WINERY: Joe Pub; Dwayne Shivers

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

THE EARL: Frankie Rose; Suburban Living; Low Valley Hearts

EDDIE’S ATTIC: A.J. Croce; Mike Ryan

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): David Cook; Kathryn Dean

GEORGIA THEATRE (Athens): Flynt Flossy; Turquoise Jeep (theater); Until Three (rooftop)

MASQUERADE: Trapt; Flaw; Hour Late; The Madame Vega Project (Hell); Heartstrings; Cardiac Talk; After Apollo (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): T. Graham Brown & Jimmy Fortune

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: The Jailhouse Gypsies; Dave Tamkin

SMITH’S OLDE BAR: Treehouse; Sol Seed; Zach Fowler; Bubba Love (upstairs); Angie Goodale; Jennifer Daniels (downstairs)

SMOKEBELLY BBQ: Buckhead Funk Dealership

STAR BAR: Andy Blade; Dinos Boys (upstairs)

SYMPHONY HALL: The B-52s; ASO

TERMINAL WEST: Andrew W.K.; 7-10 Split

VARIETY PLAYHOUSE: Chris Robinson Brotherhood

WOODRUFF PARK (Columbus): Drowning Pool; Sick Puppies; Adelitas Way; Tantric

Friday, September 15th

40 WATT (Athens): The Kourtesans

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): 21 Blue; Longineau Parsons III

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Moncrief & Friends

CENTER STAGE THEATER: Bleachers; Tove Styrke

CITY WINERY: One Headlight (patio); Ray Wylie Hubbard

COX CAPITOL THEATRE (Macon): A.J. Croce

DARWIN’S: The Bush League

THE EARL: Biters; Gunpowder Gray

EDDIE’S ATTIC: Mike Kinnebrew; Eric Dodd

FAT MATT’S: Jason Pastras Trio

THE FOUNDRY (Athens): The Dirty Doors

GEORGIA THEATRE (Athens): Futurebirds; Neighbor Lady; Parker Gispert (theater); Reverend Tribble & the Deacons (rooftop)

HENDERSHOTS (Athens): Stephane Wrembel

HIGH MUSEUM: Melvin Jones

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Raelyn Nelson Band; Weston Harris Hill

THE LOFT: Alphas Gon’ Wild

MASQUERADE: Overkill; Crowbar; Havoc (Heaven); Jason Richardson; The Reign of Kindo; Stolas; Floodgeight; Realization of Time (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk

RED LIGHT CAFÉ: Russ Still & the Moonshiners; Honey Hips; The Dround Hounds

SMITH’S OLDE BAR: Sister Moon; Moody Hollow; Tryptich Soul (downstairs)

SOUTH MAIN KITCHEN (Alpharetta): Battlefield Collective

STAR BAR: Heels; Mishka Shubaly; Andrew Colburn; Mud Moseley (upstairs); Jeffrey Butzer’s Ant Lodge (downstairs)

SYMPHONY HALL: The B-52s; ASO

TERMINAL WEST: Swervedriver

THIRSTY TURTLE (Macon): Rock Kandy

TIN ROOF CANTINA: The First Stone; Trombley Bay; Jude

TRADER VIC’S: Aqualads; The Johnny Zoom Hi-Fi Show; Dangling Tassles

VARIETY PLAYHOUSE: Chris Robinson Brotherhood

THE VISTA ROOM: Papa J Sez

WHISKEY BLUE: Panski

Saturday, September 16th

40 WATT (Athens): The Lonely Biscuits; Okey Dokey

529: 16 Bars Hip Hop Orchestra

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Worksy

AVONDALE TOWNE CINEMA: Dead Affect

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Yester Daze Rock Band

BUCKHEAD THEATRE: Pink Floyd Laser Spectacular

CITY WINERY: Chase Cumming (patio); Pat McGee

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Chris Robinson Brotherhood

DARWIN’S: Biscuit Miller & the Mix

THE EARL: NOTS; Nag; Bataille

EDDIE’S ATTIC: Stephane Wrembel; Granville Automatic; Jesse Terry; Delta Moon

FAT MATT’S: Mr. Chapman’s Quarterly Revue

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Steven Darsey; Jeff Mosier

FORUM RIVER CENTER ARENA (Rome): Trace Adkins

GEORGIA THEATRE (Athens): Rumours (theater); El Ten Eleven

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Soul Mechanic

IRON HEIGHTS (Augusta): Tetrarch

LITTLE TREE ART STUDIOS (Avondale Estates): Crazy Aces; Genki Genki Panic; The Mystery Men?; The Out of Limits; El Capitan & the Reluctant Sadists; Rondo Hatton Band; Caroline & the Ramblers; The Reverburritos; The Surge; DJ Dusty Booze (12pm)

LIVE WIRE (Athens): El Ten Eleven; Sego

MASQUERADE: Keem Litty; The OCs (Hell); Variety Picnic; Mike Lemme (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk

PIEDMONT PARK: Blink-182; Hiss Golden Messenger; AJR; Zara Larsson

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Forever Abbey Road

SMITH’S OLDE BAR: Andrew Duhon; Aspen Countrymen; Dead Flowers Circus Sideshow; Lydia Treats (downstairs)

STAR BAR: Johnny Cash Tribute (upstairs); PVRBQ (downstairs)

SYMPHONY HALL: Ali; Astro & Mickey

TERMINAL WEST: ATL Collective

THIRSTY TURTLE (Macon): Jacks River Band

TIN ROOF CANTINA: Vivid Things

VARIETY PLAYHOUSE: The Infamous Stringdusters; Boy Called Banjo

VERIZON AMPHITHEATRE: ASO

Sunday, September 17th

BURNT HICKORY BREWERY (Kennesaw): Genki Genki Panic; The Mystery Men?; The Out of Limits (12pm)

CITY WINERY: Dirty Dozen Brass Band; The Get Right Band

DARWIN’S: The D-Notes (3:30pm); GC/DC Music Recital

EDDIE’S ATTIC: Mutlu; Mo Pitney

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cosmic Gypsies

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PIEDMONT PARK: Future; Haim; Circa Waves; Judah & the Lion

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Denny Laine; The Cryers; John Salaway

SMITH’S OLDE BAR: Lazer Lloyd (upstairs); Satyr; Alright Junior; The Barrel House Band (downstairs)

TERMINAL WEST: Chronixx

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

0