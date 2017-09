Get Out! September 18 – September 24

Monday, September 18th

529: Moodie Black; Wake

THE EARL: Drab Majesty; Pyramid Club; Picture One

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: The Pork Bellies

MASQUERADE: Inquisition; UADA; Volahn (Hell); Awake at Last; Leave/E/arth; Somewhat (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Sonia Tetlow; Jamie Lynn Vessels; R.E.N. (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Songwriter Showcase (downstairs)

Tuesday, September 19th

529: Golden Pelicans; Skin Jobs; Nag; Harmacy

CITY WINERY: DJ Logic; Steve Lopez; Voodoo Visionary

COBB ENERGY CENTRE: Scott Brothers

DARWIN’S: Poverty Level

THE EARL: !!!

EDDIE’S ATTIC: Tony Lucca; Derik Hultquist; The Cactus Blossoms

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Lilly Hiatt

GEORGIA THEATRE (Athens): Blue Blood; T Hardy Morris (rooftop)

MASQUERADE: Quicksand; No Joy (Heaven); Grieves; deM atlas; Sa-Roc (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Isaac Smith; Kyle Lacy & the Harlem River Noise; Caleb & the Gents (upstairs); Steady Common; The Hearsay; King of Summer (downstairs)

STAR BAR: Lydia Loveless; Devon Gilfillian (upstairs)

TERMINAL WEST: Deer Tick

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VINYL: Verite; Tigertown

Wednesday, September 20th

40 WATT (Athens): Melvins; Spotlights

529: Pony League; The High Divers; Villai Harrington; Jeremy Ray

BUCKHEAD THEATRE: Hanson

CITY WINERY: Bumpin the Mango

DARWIN’S: Cazanovas

EDDIE’S ATTIC: David Ryan Harris

FAT MATT’S: Art Holliday Inc.

GEORGIA THEATRE (Athens): Electric Guest; TOMI (theater); Beach Tiger (rooftop)

MASQUERADE: Front 242; Boy Harsher (Heaven); Day Old Man; Cousin Dan; Michael Myerz; Annabelle Charles; Apache (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: William Clark Green; Haley & Alexis (upstairs); Iya Terra; Rhythm Earth; Kaya’s Embrace (downstairs)

STAR BAR: Lydia Loveless; Nikki & the Phantom Callers (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: BadBadNotGood

Thursday, September 21st

529: RBTS Win; Obeah

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Living Deads

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Bash & Pop

CITY WINERY: Jake Clemons

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

EDDIE’S ATTIC: Jimmy Webb

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Eliot Bronson

GEORGIA THEATRE (Athens): Susto; Great Peacock; The High Divers (theater); Quiet Hollers (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Stole Rhodes

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): Arcade Fire; Wolf Parade

MASQUERADE: She Wants Revenge (Heaven); Melvins, Spotlights (Hell); Mike Floss (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Colin Ray; Benton Blount

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Dada; Sound & Shape; Nobody’s Darlings (upstairs); Lilly Hiatt; Andrea Colburn & Mud Moseley (downstairs)

STAR BAR: Gunpowder Gray; The Blood Royale; Moth Face; Timmy James & the Blue Flames (upstairs)

TABERNACLE: Trombone Shorty & Orleans Avenue

TERMINAL WEST: EOTO

VINYL: Kameron Corvet; Jahah

Friday, September 22nd

40 WATT (Athens): Radiolucent; The Whiskey Gentry; The Pony League

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): The Matt Brantley Band; Rush Hick’s Mystic Circus

AVONDALE TOWNE CINEMA: Kenny Howes

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Long Shot Band

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: 2CELLOS

CITY WINERY: Lyric Lee (patio); The New Orleans Suspects

CLASSIC CENTER (Athens): Ron White

COBB ENERGY CENTRE: The Temptations; The Four Tops

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Betty Cantrell

DARWIN’S: Donna Hopkins Band

THE EARL: Tedo Stone; Palace Doctor; Drew Beskin; Jay Gulley

EDDIE’S ATTIC: Zaib Khan; Chinua Hawk

FAT MATT’S: Juke Joint Dukes

THE FOUNDRY (Athens): Drivin’ n’ Cryin’; Michelle Malone & Drag the River; Stevie Tombstone

GEORGIA THEATRE (Athens): Mike Gordon (theater); Jordy Searcy; MrJordanMrTonks; The Orange Constant (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Sanctified Revival

MASQUERADE: Nessley; Jban$2turnt; Lousy Bar; Robolu; LostCause Mookie; Safehouse; TaeleFlare; Fo Diamonds (Hell); Middle Kids; Bleach Babes (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): The Mulligan Brothers

RED LIGHT CAFÉ: Speakeasy Electro Swing

SMITH’S OLDE BAR: Sumilan; Porch 40; Travers Brothership (upstairs); Sally & George; A Wild Frontier (downstairs)

STAR BAR: Hot Rod Walt & the Psychodevilles; The Rocketz; Slivershine (upstairs)

SWAYZE’S: Purple Hearts; Raps Moran

TABERNACLE: Broken Social Scene; Frightened Rabbit

TERMINAL WEST: Dumpstaphunk; Naughty Professor

THIRSTY TURTLE (Macon): Echo Maestro; Seeds?

TIN ROOF CANTINA: Burn for Effect; Honey Hips; Artizen

VARIETY PLAYHOUSE: Lizz Wright; Lyric

VINYL: Chris Coleman; Beau + Luci; California Prayer Book

THE VISTA ROOM: Ruby Velle & the Soulphonics

Saturday, September 23rd

529: DJ Kale Svvick; DJ Mannequin Lover

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Crawford Hollow

AVONDALE TOWNE CINEMA: Western Sizzlers; Chris Massey Band

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): AJ Gaither O.M.B.

BOWMAN HOUSE (Lawrenceville): Alice Wallace

CENTER STAGE THEATER: MisterWives; Smallpools; Vinyl Theatre

CITY WINERY: Towne (patio); Mountain Heart; Jackson County Line

DARWIN’S: Ted Drozdowski’s Scissormen

DRUNKEN UNICORN: Together Pangea; Tall Juan; Daddy Issues

EDDIE’S ATTIC: Eliot Bronson; Michelle Malone, DeDe Vogt & Caroline Aiken

FAT MATT’S: Ron Cooley & the Hard Times

THE FOUNDRY (Athens): Dangfly!; Ty Manning & the Slawdog Biscuits

GEORGIA THEATRE (Athens): Holman Autry Band; Scott Brantley (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Night Shift

MASQUERADE: Baroness; Royal Thunder; Black Tusk; Legion X; Order of the Owl; Hellbent; Soultrap; Dead Reckoning; Mosura; All My Vices at Once; Shrine; Elzig; K.O.Y.; Prime Mover; Throatpunch; Tombstone; DRM; Inviolate; Tombstone Blue

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

OAK ROOM (Serenbe): Sugarcane Jane

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck Cannon; Rick Brantle

RED LIGHT CAFÉ: Matt Baker; Mike Dunagun; Big Daddy Cool

SMITH’S OLDE BAR: The Howling Tongues; Truett; Ides of June (upstairs); Foster; Brian Rigby Band; Sempre Soul; Kenny George Band; Whiskey Tango (downstairs)

STAR BAR: El Scorcho; Nameless Nameless; Hyperspace (upstairs)

SWAYZE’S: Dopeghost; Demitri; All is Lost; Satyr

TERMINAL WEST: Perturber; Vimur; Gregorio Franco

THIRSTY TURTLE (Macon): The McLovins

TIN ROOF CANTINA: Fooshee’s Forecast

VARIETY PLAYHOUSE: Adam Ant

VERIZON AMPHITHEATRE: Darius Rucker; Randy Houser

Sunday, September 24th

CITY WINERY: The Church

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Shovels and Rope

DARWIN’S: Mandi Strachota

THE EARL: 1916; The Muckers; Battlefield Collective

EDDIE’S ATTIC: Sarah Peacock; Revel in Dimes

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

THE FOUNDRY (Athens): Georgia Red Clay; Cortez Garcia; The Isaac Bramblett Band; Carla Le Fever & the Plays; Josh Perkins; Liam Parke; Parke & O’Connell; Joe Cat; Sarah Zuniga; Michael Brandt

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cold Draft Beer

MASQUERADE: Nothing More (Heaven); Sleeping With Sirens; The White Noise; Palaye Royale; Chase Atlantic (Hell); Dryjacket (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Ron Gallo; Gringo Star; Shantih Shantih

ROXY: Luis Fonsi

SMITH’S OLDE BAR: Atlanta Beer & Hymns (upstairs); 4 Daze Dead; A Hope Inside; Red Tyde Rising; The Settler (downstairs)

SYMPHONY HALL: Tesla

TIN ROOF CANTINA: Francisco Vidal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Coyote Peterson

Lydia Loveless photo by Cowtown Chad.

