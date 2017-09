Get Out! September 4th – September 10th

Monday, September 4th

529: Dog Lover; Celines; No Eyes; Pamela_XNU DEPTH; DJ Mannequin Lover

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Goo Goo Dolls; Phillip Phillips

CITY WINERY: Chaka Khan Tribute

FAT MATT’S: The Pork Bellies

MASQUERADE: Tribal Seeds; Aloha Radio (Hell); The Ongoing Concept; Eidola; Save Us From the Archon; The Callous Daoboys; Aoshi (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

PARK TAVERN: Nick Moss; Mudcat; The Breeze Kings; Tribute (1pm)

SMITH’S OLDE BAR: Jordan Okrend Experience; Bryce Hitchcock (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy (upstairs); Songwriter Showcase (downstairs)

Tuesday, September 5th

529: Metz; Death Stuff; Motherfucker; Vincas

AVONDALE TOWNE CINEMA: Annette Conlon

CENTER STAGE THEATER: Apocalyptica

DARWIN’S: Poverty Level

THE EARL: SWOTS; Victory Hands

EDDIE’S ATTIC: Emmy Law

FAT MATT’S: Gray & the Bad Boys

THE FOUNDRY (Athens): Foxfire Revival; Parke & O’Connell; Ken Will Morton

GEORGIA THEATRE (Athens): Steve Earle & the Dukes (theater); Redstone Ramblers; Plastic Pinks; Pierce Edens (rooftop)

THE LOFT: VX; M.Fect

MASQUERADE: GBH; The Casualties; The Hanging Judge (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami Gone Bananas

SMITH’S OLDE BAR: Olivia Millerschin; Alex Guthrie; Eli Ensor (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; Quasi Mandisco (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Chief Wiggum

VINYL: Young Nudy; The LVRDS; KeyDeaux; TK Kravitz; Lando Ameen

Wednesday, September 6th

529: Metz; Material Girls; DiCaprio; Maximum Busy Muscle

CENTER STAGE THEATER: Haken; Orphaned Land; Serenity; Power Quest (4pm)

COBB ENERGY CENTRE: Taeyang

DARWIN’S: Cazanovas

THE EARL: Sara Rachele; Kim Logan; Love Letter

EDDIE’S ATTIC: Riley Schatz; Friends and Family

FAT MATT’S: Art Holliday Inc.

GEORGIA THEATRE (Athens): Casey Donahew (theater); Motel Radio (rooftop)

MASQUERADE: Goldlink; Masego (Heaven); Metro Station; Assuming We Survive; Avion Roe; Lancifer; Sarah and the Safe Word (Hell); Downtown Boys; Bitter; Ganges Phalanges (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Mudcat

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Vesperteen; Phangs; HFF (upstairs)

STAR BAR: Andrea Colburn & Mud Moseley; Black Tarpoon; Southern Sinners (upstairs)

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Thee Oh Sees; All the Saints

Thursday, September 7th

40 WATT (Athens): Y.O.D.; B.Y.V.; Space Dungeon; Squalle; Dictator; Kxng Bianco

529: Oginalii; Grand Vapids; Post Hunk; The Titos

CALEDONIA LOUNGE (Athens): The Hernies; Material Girls; DiCaprio; Deep State

CENTER STAGE THEATER: Metal Church; Between the Buried and Me; Vanden Plas; Twilight Force; Next to None (4pm)

CITY WINERY: Michael Tolcher; Amy Gerhartz; Ralph Roddenbery; Briston Marony

DARWIN’S: Cody Matlock & Friends

THE EARL: Laser Background; Surface to Air Missive

EDDIE’S ATTIC: Ben Sollee

EYEDRUM: Shark Jackson

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Jeff Austin & the Travelin’ McCourys (theater); Norma Rae; The Broomestix (rooftop)

MASQUERADE: Family Force 5 (Hell); Slaves; Secrets; Out Come the Wolves; Picturesque; The Funeral Portrait (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: The Whiskey Charmers

SCHWARTZ CENTER (Emory): Alicia Svigals

SMITH’S OLDE BAR: Rumours (upstairs); Bless the Dead; Guillotine; Undead Viking Mafia (downstairs)

SMOKEBELLY BBQ: Bradley Cole Smith

STAR BAR: Air Wolves; Glen Iris; Hip to Death (upstairs)

TABERNACLE: Future Islands

TERMINAL WEST: Afghan Whigs; Har Mar Superstar

TIN ROOF CANTINA: Steve Queisser

VINYL: Rotey; Champ Major; Fque Catchems; Mikelott

Friday, September 8th

40 WATT (Athens): DJ Juice Wayne

529: Beverly; EZTV; Beije

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Eggwater Place

ART FARM (Serenbe): Don Flemons

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Some Kids

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Cherry Glazerr; Winter

CENTER STAGE THEATER: Mike Portnoy; Myrath; Angel Dust; Lords of Black; Distorted Harmony; Daydream XI (2pm)

CITY WINERY: Nakd (patio); Matt Wertz; Dustin Ransom

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Tinsley Ellis

DARWIN’S: Vintage #18

THE EARL: Blake Rainey & His Demons; Virginia Plane; Takenobu

EDDIE’S ATTIC: Front Country; Sean McConnell

FAT MATT’S: Kerry Hill

FERNBANK MUSEUM OF NATURAL HISTORY: Villain Famiy

THE FOUNDRY (Athens): Tribute

GEORGIA THEATRE (Athens): Up and Vanished (theater); Katie Rose; Gimme Hendrix (rooftop)

THE HIGHLANDER: Elzig

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Tesheva

MASQUERADE: Pallbearer; Torche (Hell); Bren Lukens & Jess Sands; World’s Greatest Dad; Peach State (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Esoebo

SMITH’S OLDE BAR: Rumours (upstairs); Wieuca; The Mammoths; Pierce Edens (downstairs)

SOUTH MAIN KITCHEN (Alpharetta): Mario Diaz Duo

STAR BAR: The Dreaded Marco; Filthy Rebel; Bigfoot (upstairs)

SWAYZE’S: Tommy Traina; Manganelli; Yung Grizz; T. Jack; Infinite Mind

TERMINAL WEST: Thriftworks; Modern Measure; Ployd; 10th Letter

THIRSTY TURTLE (Macon): Mister Tie Dye; Tallulah George

TIN ROOF CANTINA: Cure My Enemy; Stoni Taylor & Miles of Stones; Carla R & the Quasars

VERIZON AMPHITHEATRE: Lady Antebellum; Kelsea Ballerini; Brett Young

THE VISTA ROOM: Cowboy Mouth; Five-Eight

Saturday, September 9th

529: Cousin Dan; We Roll Like Madmen; Moloq

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tyler Kinchen & the Right Pieces; Dirty Bird & the Flu

AVONDALE TOWNE CINEMA: Big Sandy

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Chris Bartlett

BUCKHEAD THEATRE: Penny & Sparrow

CENTER STAGE THEATER: Katatonia; Amaranthe; Pain; Snowy Shaw; Dynazty; Teramaze (2pm)

CITY WINERY: James Patrick Morgan (patio); Wassabassco Burlesque

DARWIN’S: John Michael Rose Band

THE EARL: Hoops; Pallas; Twin Studies

EDDIE’S ATTIC: Kurt Thomas; Sean McConnell

FAT MATT’S: Swap Raw Deal

THE FOUNDRY (Athens): The Grains of Sand Band; Reverend Conner Tribble & the Deacons

FOUR SEASONS HOTEL: Ruby Velle

GEORGIA THEATRE (Athens): Whiskey Myers; The Vegabonds (theater)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Mammoths; Voodoo Fix

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): TLC; Montell Jordan; Color Me Badd

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Too Short; Jill Scott; Mos Def

MASQUERADE: Mourn; Lois Righteous (Hell); Teen Daze; Lucky Kitty; Sleepy John & the Boys (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal Band

PARSON’S ALLEY (Duluth): Tim O’Donovan

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tristan McIntosh

RED LIGHT CAFÉ: Webster

SMITH’S OLDE BAR: Rumours (upstairs); Leighlynn Shine; Josh Rodgers Band; Front Porch Session Players; Suburban Angst (downstairs)

STAR BAR: TNT Band; The Gartrells; DJ Rod Hamdallah (upstairs); Sasha Vallely (downstairs)

TERMINAL WEST: Will Hoge; Dan Layus

THIRSTY TURTLE (Macon): The Woofs

TIN ROOF CANTINA: Housebroken

THE VISTA ROOM: Cowboy Mouth

Sunday, September 10th

AISLE 5: Tei Shi; Lawrence Rotman

CITY WINERY: Parachute; Johnny Balik

COX CAPITOL THEATRE (Macon): Charley Crockett

DARWIN’S: Auction the Street

EDDIE’S ATTIC: John Burke; Angela Reign

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X

MACON CITY AUDITORIUM: Kevin Hart

MASQUERADE: The Red Jumpsuit Apparatus (Hell); Japanese Breakfast; Mannequin Pussy; The Spirit of the Beehive (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

ROXY: Modest Mouse

SMITH’S OLDE BAR: Atlanta Beer & Hymns (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Francisco Vidal Band

