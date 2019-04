Get Out! April 1 – April 7

Monday, April 1st

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Aaron Diehl Trio; Chris Pattishall Quintet

CITY WINERY: Nate Myers

COBB ENERGY CENTRE: Jackson Browne

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): Blanko; Kibi James

EDDIE’S ATTIC: Cody Fry

GEORGIA THEATRE (Athens): Los Coast (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: James of Mosaics; VYB; Justin Lee (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Summer Walker

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Lars Vogt

Tuesday, April 2nd

AISLE 5: Sasha Sloan

CENTER STAGE THEATER: Summer Walker; Maya B; Janiyah

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): John Pizzarelli Trio w/ Catherine Russell

THE EARL: Dinos Boys; Tommy and the Commies; Les Lullies; Mongo

EDDIE’S ATTIC: Victorial Canal

THE FOUNDRY (Athens): Reckless Kelly; Tommy Townsend

FOX THEATRE: Why Don’t We

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Jazz Combos

SMITH’S OLDE BAR: Cortez Garza, Brian Revels & Tom Gray (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TABERNACLE: Maggie Rogers

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends; Lars Vogt

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Jeremy Loops; Hollow Coves

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, April 3rd

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): John Pizzarelli Trio w/ Catherine Russell

CITY WINERY: DEZ & Friends

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jonathan Byrd

THE EARL: DBUK; Norman Westberg; Duet for Theremin and Lap Steel

EDDIE’S ATTIC: Andrew Duhon; Lydia Luce; Delvon Lamarr Organ Trio

GEORGIA THEATRE (Athens): Monoculture (rooftop)

MASQUERADE: A Sunday Fire; Glass Mansions; The Mobtones; Ravel; Jade’s Reign (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SCHWARTZ CENTER (Emory): Catherine MacGregor

SMITH’S OLDE BAR: Misnomer; Artimus (upstairs); Dry Reef; Rhythm Earth; Toxic Foxtrot (downstairs)

STAR BAR: Ghost Moths; Delta Moan; Groovemoose

TERMINAL WEST: Tab Benoit

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Nick Lowe & Los Straitjackets

VINYL: Tokyo Jetz; Inas X

WALLER’S COFFEE SHOP: Sam Aranson’s Bluegrass Jam

Thursday, April 4th

529: Big Eyes

BUCKHEAD THEATRE: Amanda Seales

CENTER STAGE THEATER: Tiffany Jenkins

CITY WINERY: Rhett Miller

COBB ENERGY CENTRE: George Clinton & Parliament Funkadelic

DRUNKEN UNICORN: Oginalii; Clavicle; Juna

THE EARL: EYEHATEGOD; The Obsessed; ANTiSEEN

EDDIE’S ATTIC: Shawn James; Papa Jack Couch; The Standard Electric Irregulars

THE FOUNDRY (Athens): Tab Benoit; Eric McFadden

GEORGIA THEATRE (Athens): Funk You; The Orange Constant (theater); Timi and the Wonderland Rangers; Sono (rooftop)

THE LOFT: Leikeli47; Yung Baby Tate

LUCAS THEATRE (Savannah): Andersson Dance & Scottish Ensemble

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Adam Wakefield

MASQUERADE: SWMRS; The Regrettes; Beach Goons (Hell); Lorna Shore; Enterprise Earth; Bodysnatcher; Within Destruction; Lost at Last; Second Death (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Manny Blu; Dead King Cotton; Paige McCauley

SMITH’S OLDE BAR: Controllerise; Ben Palmer; Book Club; DJ Burnie Xanders (upstairs); DJ Roots Queen; ProtéJay; Forrest Isn’t Dead; Frankie Sinn; Bogle; Jamee Cornelia; Dakota Deshon (downstairs)

STAR BAR: Sodajerk; Bad Friend; Dang Dang Dang

STATE FARM ARENA: B2K

TERMINAL WEST: Boy Named Banjo

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends (11am)

TRUSTEES THEATER (Savannah): The Earls of Leicester

VARIETY PLAYHOUSE: Mandolin Orange

VENKMAN’S: The Foothill Brothers

WALLER’S COFFEE SHOP: Mudcat

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): John Amoroso

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Francisco Vidal & Lee Tyler

WILD WING CAFÉ (Snellville): Kurt Thomas

Friday, April 5th

40 WATT CLUB (Athens): Boy Named Banjo; Luke Preston

529: Coffin Dust; Malformity; Cemetery Filth; Demiser

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Choir of Babble

BUCKHEAD THEATRE: Amanda Seales

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Herlin Riley Quintet; Delvon Lamarr Organ Trio

CITY WINERY: Francisco Vidal (patio); Nevermind

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Steve Everett

THE EARL: Tropical Trash; Harmacy; Kongokai

EDDIE’S ATTIC: Sam Burchfield; The Scoundrels

GEORGIA THEATRE (Athens): The Turnpike Troubadours (theater); Sylvia Rose Novak; The Medium (rooftop)

HIGH MUSEUM: DJ Florista

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Brother Hawk; Magnolia Moon

LUCAS THEATRE (Savannah): Swing Central Jazz Finale

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): A Brother’s Revival; Abacab

MASQUERADE: The Slackers; Southern Ska Syndicate (Hell); The Browning; Betraying the Matyrs; Extortionist (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Sammy Blue

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jim Hurst

RED LIGHT CAFÉ: Elle Capone; Niah Lyrical; Highness

SHIPS OF THE SEA (Savannah): Kathy Mattea; Molly Tuttle

SMITH’S OLDE BAR: Parker Smith and the Bandwith; The Night Howlers; High Top Fade (upstairs); Mvstermind; Kaleb Mitchell (downstairs)

STAR BAR: The Fabulous Thrillbillys; Dale Jepson & the Nighthawks; Codeine Haze

STATE FARM ARENA: B2K

SYMPHONY HALL: John Prine

TABERNACLE: Guster

TERMINAL WEST: Charlesthefirst; Tiedye Ky; Abelation

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends

TRUVA (Virginia Highland): Amy Whaley & Simon Needle

UNITARIA UNIVERSALIST CHURCH (Savannah): Caterina Lichtenberg & Mike Marshall

VARIETY PLAYHOUSE: Dark Star Orchestra

VENKMAN’S: Maleke O’Ney; Cody Matlock

VINYL: Milkk; The Orphan the Poet; Next Year’s End; Nocturnal Animals

WALLER’S COFFEE SHOP: Tim Kohler-Tindale

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): Nu Experience

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Spencer Lee Duo

WILD WING CAFÉ (Snellville): Francisco Vidal Duo

Saturday, April 6th

40 WATT CLUB (Athens): The New Mastersounds; Underground Springhouse

529: Boy Harsher; Special Interest; Brethers

AISLE 5: SoDown; Dorfex Bos

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southern Outlaws

BUZZY’S (Kennesaw): Circus

CENTER STAGE THEATER: Rosanne Cash Band

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Pine Leaf Boys; Jourdan Thibodeaux et les Rôdailleurs

CITY WINERY: How and Why (patio); Downtown Seder

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): EG Kight

THE DEEP END: New Madrid; The Medium; Wasted Potential Brass Band

THE EARL: Bit Brigade

EDDIE’S ATTIC: Kristy Lee; Will Turpin

GEORGIA THEATRE (Athens): Okey Dokey; Boa; Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: Flying Raccoon Suit; Taj Motel Trio; Southern Ska Syndicate

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Thrift Shop Adult Prom

JOHNNY MERCER THEATRE (Savannah): Savannah Philharmonic Orchestra; Marcus Roberts Sextet

LUCAS THEATRE (Savannah): Angélique Kidjo

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Yacht Rock Schooner

MASQUERADE: Veil of Maya; Intervals; Strawberry Girls; Cryptodira (Heaven); Unknown Hinson (Hell)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Brian Free & Assurance; The Diplomats; Master Peace Quartet

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

RAY’S KILLER CREEK (Alpharetta): Tyrone Jackson Trio ft. Karla Harris

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): James Lee Stanley; Caroline Aiken

ROXY: Kodak Black; YNW Melly; 147 Calboy; Sniper Gang

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory University Chorus; Emory Wind Ensemble

SMITH’S OLDE BAR: Conner Christian & Southern Gothic; A Wild Frontier; Foster (upstairs); Kelsey Lamb; Seth Michael (downstairs)

TABERNACLE: Adventure Club

TERMINAL WEST: Better Oblivion Community Center

TIN ROOF CANTINA: Brewery Road

TRUVA (Virginia Highland): Amy Whaley & Simon Needle

VARIETY PLAYHOUSE: Dark Star Orchestra

VENKMAN’S: The Dirty Doors

VINYL: Little Bird

WALLER’S COFFEE SHOP: Scott Ivey; Tyler Jarvis

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): SQS

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Kurt Thomas Duo

WILD WING CAFÉ (Snellville): 16 Penny

Sunday, April 7th

CITY WINERY: Joe Gransden

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

THE EARL: Chris Cohen; Karaoke; True Blossom

EDDIE’S ATTIC: Frank Solivan; Dirty Kitchen; Tracy Bonham; Blake Morgan

THE FOUNDRY (Athens): Sarah Zuniga; Reptile Room; Caroline Aiken; Shebloom; Aspen Anonda; Grace Conley

THE FRED (Peachtree City): The United States Air Force Band

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Yacht Rock Schooner

MASQUERADE: Chase Huglin; Sleep Dance; Battle of Heart & Mind; Aaron Richard (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Damian McGinty

SMITH’S OLDE BAR: Vampire Step-Dad; Solar Disco Force; Frisky Monkey (downstairs)

STATE FARM ARENA: KISS

SYMPHONY HALL: Patti LaBelle; ASO

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Santiago Ballerini

VARIETY PLAYHOUSE: Alec Benjamin

VINYL: Ella Vos; Clara Mae

George Clinton photo by William Thoren.

