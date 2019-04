Get Out! April 22 – April 28

Monday, April 22nd

AISLE 5: Omar Apollo

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

MASQUERADE: Andy Black; The Faim; Kulick (Heaven); Family of the Year; Hollis (Hell); Patternist; DBMK; Walkney (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: SeepeopleS (upstairs); Shake the Baby til the Love Comes Out; Soothsayer; Jeff Kujan; Social Circle (downstairs)

SMOKIN CUE’S (Stockbridge): Hot Rod Walt

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

WALLER’S COFFEE SHOP: Mitchel Evans & the Saboteurs; Taylor Chaffin

Tuesday, April 23rd

CITY WINERY: Simply Three

EDDIE’S ATTIC: Carl Anderson; Dee White

THE FOUNDRY (Athens): Wieuca; Indoor Creature

MASQUERADE: We Came as Romans; Crown the Empire; Erra; SHVPES (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Big Band

SMITH’S OLDE BAR: Clayton Wyatt; Mitchel Evan; Wendlo (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TABERNACLE: Dream Theater

TERMINAL WEST: Zepparella

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, April 24th

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Santana

CENTER STAGE THEATER: SF9

CITY WINERY: Bumpin the Mango

EDDIE’S ATTIC: Prisca; Lula Wiles; Leah Calvert

GEORGIA THEATRE (Athens): Gov’t Mule (theater); King Corduroy; Reese McHenry (rooftop)

MASQUERADE: Lil Mosey; Lil Got; C Glizzy; Bandkids (Heaven); Signs of the Swarm; Depths of Hatred; Sentinels; Brand of Sacrifice (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: The Jauntee (upstairs); Soda Jerks (downstairs)

TABERNACLE: Snow Patrol; We Are Scientists

TERMINAL WEST: Brandon Taz Niederauer

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Matt Maeson

WALLER’S COFFEE SHOP: Broom Closet Ramblers

Thursday, April 25th

40 WATT CLUB (Athens): The Book & the Bluff

529: Shantih Shantih; Tiger! Tiger!; Boo Hag

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Jimmy Buffet

CITY WINERY: Graham Parker; Adam Ezra

THE EARL: The Hip Abduction

EDDIE’S ATTIC: Liz Longley; Michael McArthur; Jonathan Edwards

GEORGIA THEATRE (Athens): Gov’t Mule (theater); The Arcs; Sunny South Blues Band (rooftop)

MASQUERADE: Sylar; Cane Hill; Varials; Ground Culture (Hell); Wicca Phase Springs Eternal; Smrtdeath; Fantasy Camp (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: The Plott Hounds; Dalton Bush Band; Martin Joseph (upstairs); Kings Peak; Midnight Voltage; Blue Tower (downstairs)

STAR BAR: Useless Against; Dynamite Death Chair; James Hunter USA

TERMINAL WEST: Ryan Hurd; Ryan Beaver

WALLER’S COFFEE SHOP: The Hills & the Holler; Antic Clay

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): John Amoroso

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Davey Heriter

WILD WING CAFÉ (Snellville): Kurt Thomas

Friday, April 26th

40 WATT CLUB (Athens): Lord Huron

AISLE 5: The Brook & the Bluff

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Free Lance Ruckus

CITY WINERY: Eric Burgett (patio)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Rosin Sisters

THE EARL: Caroline Rose; Kississippi

EDDIE’S ATTIC: Erick Baker; Robby Hecht; Freddy & Francine

THE FOUNDRY (Athens): Paul Thorn Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Ryan Hurd; Ryan Beaver (theater); The Revelries; Ona (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Bonnie Blue

THE LOFT: Kings Kaleidoscope

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Lazy Bonez; Shania Twin

MASQUERADE: Dance Gavin Dance; Don Broco; Hail the Sun; Covet; Thousand Below (Heaven); Fantastic Negrito (Hell); Okilly Dokilly; Bear Ghost; Get Those Nerds (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Electromatics

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Rachael Sage; Rod Picott; Brock Zeman

RED LIGHT CAFÉ: Fernanda Noronha

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory University Symphony Orchestra

SMITH’S OLDE BAR: Red Letter Agent; PLS PLS; Pasadena (upstairs); Her Majesty’s Request; Side Walkers (downstairs)

STAR BAR: Villain Family; Caroline & the Ramblers

TERMINAL WEST: DROELOE; Fytch; Tails

TIN ROOF CANTINA: Automajic; Javon Womack

TRUVA (Virginia Highland): Amy Whaley & Simon Needle

VENKMAN’S: Party on the Moon

WALLER’S COFFEE SHOP: James of Mosaics

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): Francisco Vidal Duo

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Project Detour

WILD WING CAFÉ (Snellville): 16 Penny

Saturday, April 27th

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Blind Exit

BUCKHEAD THEATRE: Kathleen Madigan

BUZZY’S (Kennesaw): The Turn

CITY WINERY: Heidi & Friends (patio); Over the Rhine

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Michalela Anne

DEER HOLLOW (Serenbe): Freddy & Francine

THE EARL: Andy Frasco & the U.N.

EDDIE’S ATTIC: Erick Baker; Ryan Horne

THE FOUNDRY (Athens): Beverly “Guitar” Watson; Rick Fowler Band; Blue Roses; Michael Guthrie

GEORGIA THEATRE (Athens): Caroline Rose; Neighbor Lady; Kississippi (theater); Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: Blood Oaks; The Breaknecks; Burrito Banditos

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): VillaNova

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Boombox Saints

MASQUERADE: Laura Jane Grace & the Devouring Mothers; Mercy Union; Control Top (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Dailey & Vincent

NORTHSIDE TAVERN: The Martans

RAY’S KILLER CREEK (Alpharetta): Arpenik

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Forever Abbey Road

SMITH’S OLDE BAR: Ordinary Boys; Kodac Harrison & Friends (upstairs); Half Hot; The Ides of June; Wet Jeans; Kenna; Molly Elizabeth Gibson (downstairs)

SMOKIN CUE’S (Stockbridge): No Limitz

STAGE AT CITY PARK (Vidalia): Randy Houser; Carly Pearce

STAR BAR: Nikki & the Phantom Callers; BB Palmer; Slow Motion Cowboys; Amen Sister

TERMINAL WEST: of Montreal; Yip Deceiver

TIN ROOF CANTINA: Ian Schumacher Duo

TRUVA (Virginia Highland): Amy Whaley & Simon Needle

VARIETY PLAYHOUSE: Johnny Marr

VENKMAN’S: New Sensation

WALLER’S COFFEE SHOP: Ralph Roddenberry; Donna Hopkins

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): 90210 Radio

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Nu Experience

WILD WING CAFÉ (Snellville): Jacob and the Good People

Sunday, April 28th

BUCKHEAD THEATRE: Falling in Reverse; Ice Nine Kills; From Ashes to New; New Years Day

CITY WINERY: Chandra Currelley

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Resonant Rogues

THE EARL: Steve Gunn; Gun Outfit

EDDIE’S ATTIC: Radney Foster; Zach DuBois; Jake Aaron Michael; Angie Lynn Carter

THE FOUNDRY (Athens): Tony Exum Jr.

MASQUERADE: Sidhu Moose Wala (Heaven); The Agony Scene; Oh, Sleeper; Earth Groans (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: T Hardy Morris; Neighbor Lady; Teddy & the Rough Riders

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emory Concert Choir

SMITH’S OLDE BAR: Snakes Alive; James & the Drifters; Walk Thru Walls (downstairs)

SMOKIN CUE’S (Stockbridge): The Aggravated

TERMINAL WEST: Durand Jones & the Indications; The Savage Radley

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VINYL: The Happy Fits; Early Eyes

0