Get Out! April 29 – May 5

Monday, April 29th

CITY WINERY: Michael Smerconish

THE EARL: Acid Mothers Temple; Yamantaka; Sonic Titan; CHEW

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

MASQUERADE: Hellogoodbye; Hala (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: SUNDOG; The Original Buffalo; Cate Morris (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VINYL: The Bright Light Social Hour; Walker Lukens

WALLER’S COFFEE SHOP: Silkworm Smugglers

Tuesday, April 30th

CITY WINERY: Virginia Schenck

DRUNKEN UNICORN: King Dude; Kate Clover; Maggot Heart

THE EARL: Floral Print; Son Step; Orchid Mantis; Matty Matheson

EDDIE’S ATTIC: Joe Purdy; Smokey & the Mirror

MASQUERADE: Health; Youth Code (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: Jeremy; Joe Garner; Catherine Sherling (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

SYMPHONY HALL: Damien Escobar

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, May 1st

40 WATT CLUB (Athens): Girlpool; Hatchie; scooter babe

529: Cosmonauts; Ricer; Massive 45; Naan Violence

CITY WINERY: Davi Crimmins

EDDIE’S ATTIC: Willie Watson; Kate Rhudy

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): Aspen Anonda; Royce Anne Waldrof; Brad Gerke; Rick Bedell; Larry Clinton; Dustin Steward; Daniel Collins; Chase Brown; Kurt Lee Wheeler

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Hot Snakes; Mannequin Pussy (Hell); Camp Cope; Thin Lips; Oceanator (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Yawpers; In the Whale; Uncommon Kind (upstairs); In Vein; InGhosts; Unimagined; Dead Morale; Sight of Theia (downstairs)

STAR BAR: IDna Glitch; Heydreamer! DarKasm

TERMINAL WEST: Sam Gellaitry

VARIETY PLAYHOUSE: FKJ; Lou Phelps

WALLER’S COFFEE SHOP: Vilai Harrington & the Hamptones; Sassfolk; Nathan Evans Fox; Moira & Friends

Thursday, May 2nd

529: UFOMAMMUT; Kings Destroy; Dead Now

CENTER STAGE THEATER: Aterciopleados; Los Amigos Invisibles

CITY WINERY: Gangstagrass

EDDIE’S ATTIC: Karen Waldrup

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): MrJordanMrTonks

GEORGIA THEATRE (Athens): Blue October; Mona (theater); Alec Stanley’s Blue Brigade; Ben Sparaco and the New Effect (rooftop)

MASQUERADE: Incubus (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: The Brookses; Collins Drive

SMITH’S OLDE BAR: Jillian Jacqueline; Joy Oladokun (upstairs); The Figurant; Great Wide Nothing; Valence; Celestial Inferno; Dope Goat (downstairs)

STAR BAR: Chris Massey Band; Blacktop; Truckstop Confidential

TERMINAL WEST: Liz Phair; Taylor Janzen

VENKMAN’S: Atlanta Latin Jazz Orchestra

WALLER’S COFFEE SHOP: Trove

THE WORLD FAMOUS (Athens): Abe Partridge

Friday, May 3rd

40 WATT CLUB (Athens): Chief Keef; Riff Raff; Glo Gang

529: Sego

BUCKHEAD THEATRE: Smino

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CENTRAL PARK: Beck; Tears for Fears; Yellow Days; Incubus; Foxing; Dashboard Confessional; Oh Sees; Tash Sultana; Face to Face; Liz Phair; Black Lips; Sharon Van Etten; Peach Pit; Idles; The Joy Formidable; Wilderado; Curtis Harding; Low Cut Connie; Devon Gilfillian; Hanna Wicklund & the Steppin Stones; Duncan Fellows; Taylor Janzen; I Don’t Know How But They Found Me (12pm)

CHAMBLEE CITY HALL: AJ Ghent; BJ Wilbanks

CITY WINERY: Riverside

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Rob Ickes & Trey Hensley

THE EARL: Idles; Fontaines DC

EDDIE’S ATTIC: MamaDear; Peter Mulvey; John Smith

FAT MATT’S: T.N.T.

THE FOUNDRY (Athens): Electric Avenue

GEORGIA THEATRE (Athens): Cosmic Charlie (theater); Superet; Check the Signs

HOBNOB (Brookhaven): Jeremy Wayne Dean

HOBNOB (Midtown): Andrew Black

HOBNOB (Perimeter): Clayton Beaumont

THE LOFT: Now, Now; Foxing

MASQUERADE: The Struts; Hero the Band (Heaven); The Dandy Warhols (Hell); Jade Bird; Duncan Fellows (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Vipers

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Sail On

THE ROXY: Yacht Rock Revue

SMITH’S OLDE BAR: Ethan & the Ewox; Chris Edmonds (upstairs); Porch 40; STIG (downstairs)

SOUTHBOUND BREWING CO. (Savannah): The Trainwrecks; Bottles & Cans (5:30pm)

STAR BAR: Blackfox; Rare Birds; Rust

STATE FARM ARENA: Hillsong United

SYMPHONY HALL: India.Arie

TABERNACLE: Garbage

TERMINAL WEST: Jamestown Revival; Cordovas

VARIETY PLAYHOUSE: Fidlar; Liily

VENKMAN’S: Tomi Martin & David Whild; Matt Wauchope & Terrence Prather

VINYL: The Joy Formidable; Wilderado

WALLER’S COFFEE SHOP: Taylor Hollingsworth, Brad Armstrong & Adam Klien

Saturday, May 4th

40 WATT CLUB (Athens): Collin Moulton; Stewart Huff

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Tragic Souls

CENTER STAGE THEATER: Foals

CENTRAL PARK: Cage the Elephant; The Dandy Warhols; Gary Clark Jr.; Soccer Mommy; Interpol; Japanese Breakfast; Fidlar; The Struts; Pedro the Lion; Jim James; CHON; Bad Books; Mipso; Jade Bird; Wallow; Mark Lanegan Band; Natalie Prass; cleopatrick; Ruen Brothers; Julia Jacklin; Walden; Bones Owens; Liily (12pm)

CITY WINERY: Joshua Ketchmark & Denny Smith (patio); Eric Roberson

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Chatham County Line

THE EARL: Deerhunter; TIMKOH

EDDIE’S ATTIC: Rebel Union; Geoff Achison

FAT MATT’S: Seminole Jackson

GEORGIA THEATRE (Athens): Killer Queen; The Booty Boyz; Ashley Walls (rooftop)

HOBNOB (Brookhaven): Ryan Boss; Honeybone (5pm)

HOBNOB (Midtown): Lynnay Della Luce; Clayton Beaumont (5pm)

HOBNOB (Perimeter): Brandon Marsolo; Andrew Black (5pm)

THE LOFT: Black Pistol Fire; Low Cut Connie

MABLE HOUSE AMPHITHEATRE: Michael Franks; Richard Elliot; Peter White; DW3

MASQUERADE: Wallows; Julia Jacklin (Hell); Yellow Days (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Charley Pride; Farewell Angelina

MORTON THEATRE (Athens): Ebenezer Baptist Church West Sanctuary Choir; East Friendship Baptist Chuch Voices of Life; Mount Pleasant Baptist Church Choir

NORTHSIDE TAVERN: Wasted Potential

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): George Grove, Rick Dougherty & Jerry Siggins

RED LIGHT CAFÉ: gr8FLdüde

SMITH’S OLDE BAR: Zapato 3 (upstairs); Exquisite Gender; Flat Cat; Chris Hurst; Jason Von Stein (downstairs)

STAR BAR: DJ Esme; DJ Nena Linda

SWEETLAND AMPHITHEATRE (LaGrange): Soul Therapy; The PR Experience

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): The Sawed-Offs; Choptop Sawyer; Word Problems

TABERNACLE: Parkway Drive; Killswitch Engage

TERMINAL WEST: Phosphorescent

VARIETY PLAYHOUSE: Grouplove; Natalie Prass

VENKMAN’S: Living for the City; The Landing Party

VINYL: Face to Face; The Inspector Cluzo

WALLER’S COFFEE SHOP: Mudcat; Georgia Dish Boys (5pm)

Sunday, May 5th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike Osier’s Southern Cross

CENTRAL PARK: Tame Impala; Maggie Rogers; Tyler Childers; Foals; Deerhunter; Phosphorescent; Calpurnia; Grouplove; Caamp; HONNE; The Murlocs; Lucy Dacus; Electric Guest; Slothrust; Welshly Arms; Rayland Baxter; Demob Happy; The Nude Party; The Blue Stones; Illiterate Light; The Inspector Cluzo (12pm)

CITY WINERY: Eric Roberson

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

THE EARL: Captain Beyond; reverends

EDDIE’S ATTIC: Faren Rachels; Lainey Wilson; Meghan Patrick; Kasey Tyndall; Mindy Smith

HOBNOB (Brookhaven): Brennan Burns (5pm)

HOBNOB (Midtown): Jon Lorentz (5pm)

HOBNOB (Perimeter): Lynnay Della Luce (5pm)

JOHNNY’S HIDEAWAY: Mike Veal Band

THE LOFT: Pepper; Katastro; Kaya’s Embrace

MASQUERADE: Hands Like Houses; Dead American; Next Year’s End; Cascadent (Hell); Psycroptic; Cannabis Corpse; Gorod; Micawber; Malformity (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Joe Hertler & the Rainbow Seekers; Laura Reed; Whoa Dakota

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): John McCutcheon

SMITH’S OLDE BAR: Bain Mattox (upstairs); Tyler Key & Strangers; the Mobros; The Dround Hounds (downstairs)

SYMPHONY HALL: Tom Jones

TERMINAL WEST: Movements

Camp Cope photo by Naomi Beveridge.

