Get Out! April 8 – April 14

Monday, April 8th

529: Aborted; Cryptopsy; Hideous Divinity; Ecryptus

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Bryan Sutton & David Grier; Mike Marshall & Darol Anger

THE EARL: Robert Ellis; Ian O’Neil

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

LUCAS THEATRE (Savannah): Roby Lakatos; Sam Reider & the Human Hands

MASQUERADE: Abiotic; Cognitive; God of Nothing; GreyLotus; Guillotine; Awaken the Ancient (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Beebs; Tunnel Vision; Peter Dante (upstairs); Michael Flynn; Kris Gruen; Brett Schieber (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Wild Belle

WALLER’S COFFEE SHOP: Silkworm Smugglers

Tuesday, April 9th

529: Black Mass; Anger Within; Black Candle; Voltage

AISLE 5: Gibbz

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Dreamers’ Circus; Seamus Egan Project

CITY WINERY: Algegra Blessett & Friends

THE EARL: Thelma & the Sleaze; Rod Hamdallah; Roadkill Debutante; Gabbie Rotts

EDDIE’S ATTIC: Bonnie Bishop

THE FOUNDRY (Athens): Daniel Donato; Willie Pearl

GEORGIA THEATRE (Athens): The Dirty Grass Players (rooftop)

THE LOFT: Buckcherry; Joyous Wolf

LUCAS THEATRE (Savannah): Ricky Skaggs & Kentucky Thunder

MASQUERADE: Rival Sons; The Sheepdogs (Heaven); Wayland (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Resinated; Sound Culture (upstairs); Luke Redfield; Clark Peacock (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): The Tallis Scholars

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Roy Blair

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, April 10th

529: Open Mike Eagle

BUCKHEAD THEATRE: Todd Rundgren

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Anda Union

CITY WINERY: The Jimmy King Experience ft. Gritz & Jelly Butter

THE EARL: The Bohannons; Lee Bains III; Amen Sister

EDDIE’S ATTIC: John Craigie; The Steel Wheels

FOX THEATRE: 2Cellos; Jon McLaughlin

GEORGIA THEATRE (Athens): Rubblebucket; Mikaela Davis; Partials (theater); NSM; Toth (rooftop)

MASQUERADE: The Bouncing Souls; The Bronx; The Casualties; Crazy & the Brains (Heaven); YOB; Voivod (Hell); Teo; MARO (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Daniel Donato; The Hipps (upstairs); Sleazy Cheetah; Play Center; Black Cat Adventure Squad (downstairs)

STAR BAR: Kenny Howes & Friends

TIN ROOF CANTINA:Mike Veal Band

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Friends; Balkan Roots

TRUSTEES THEATER (Savannah): Pat Metheny Side Eye

UNION EAV: iLA Minori; The Big Lonesome

WALLER’S COFFEE SHOP: Caroline & the Ramblers

Thursday, April 11th

BUCKHEAD THEATRE: Todd Rundgren

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Charlie Hunter Trio ft. Lucy Woodward

CITY WINERY: Carbon Leaf

THE EARL: Animal Years

EDDIE’S ATTIC: Yarn; Steve Forbert

FLICKER (Athens): iLA Minori; The Big Lonesome

THE FOUNDRY (Athens): Eric Dodd Band; Nora Collins; Conner Brooke Dryden, Janie Waddell & Conner Sweeny

GEORGIA THEATRE (Athens): Chase Rice; Cale Dodds; Megan Moroney (theater); The Gooch Palms; Chasing Vixen (rooftop)

LUCAS THEATRE (Savannah): Union Tanguera & Kate Weare Company

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Emi Sunshine

MASQUERADE: Children of Bodom; Swallow the Sun; Wolfheart; Summoner’s Circle (Heaven); The Plot in You; Like Moths to Flames; Dayseeker; Limbs; Fault Lines (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

ROXY: Maren Morris; Raelynn

SHIPS OF THE SEA (Savannah): Patterson Hood & Mike Cooley; T. Hardy Morris

SMITH’S OLDE BAR: Hudson Moore; Vauner; The Afternooners (upstairs); South Hill Banks; Heart of Pine (downstairs)

STAR BAR: Pink Mexico; Black Cat Rising

TERMINAL WEST: Kyle Hollingsworth Band; Sister Sparrow & the Dirty Birds

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Jerusalem Quartet

TRUSTEES THEATER (Savannah): Kannapolis

WALLER’S COFFEE SHOP: Jess Goggans

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): John Amoroso

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Jesse Dickinson

WILD WING CAFÉ (Snellville): Kurt Thomas

Friday, April 12th

529: The Pinx; HeY!ALLigator; Gnomonaut; Chrome Castle

AISLE 5: BAYO

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Josh Gilbert

BUCKHEAD THEATRE: Bad Suns

CENTER STAGE THEATER: Sik-k

CHARLES MORRIS CENTER (Savannah): Robbie Fulks w/ Robbie Gjersoe (12:30pm)

CITY WINERY: Justin Howl (patio); Joan Osborne

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): Partials; Wild Moccasins; Controllerise (4pm)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Texas KGB

THE EARL: Bad Sports; Bad Spell; Skin Jobs; Femur

EDDIE’S ATTIC: VAR; Mike Killeen; David Lowery

THE FOUNDRY (Athens): Charlie Hunter; Lucy Woodward

GEORGIA THEATRE (Athens): Parker McCollum (theater); Animal Years (rooftop)

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Amoramora; South Hill Banks

LUCAS THEATRE (Savannah): Jeff Tweedy

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Mark Kovaly

MASQUERADE: Bliis; Mighty; Tenth Row; Pike Co. (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Ike Stubblefield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Taylor Alexander; Yesterday’s Wine

RED LIGHT CAFÉ: CeCe Hetrick; Mittens

ROXY: Jamey Johnson; Kelsey Waldon

SCHWARTZ CENTER (Emory): Emily Brebach

SHIPS OF THE SEA (Savannah): El Septeto Santiaguero

SMITH’S OLDE BAR: Adam Hood; Greg Shaddix; Whistler Lane (upstairs); Tyler Jarvis; RYLY; Clayton Wyatt (downstairs)

STAR BAR: Sarah & the Safe Word; Favle Cry; Soviet Shiksa; Nobodys Darlings

STATE FARM ARENA: Mike Epps; Chico Bean; Rickey Smiley; Karious Miller; Lavell Crawford; Mark Curry

SYMPHONY HALL: Joan Baez

TABERNACLE: DMX

TERMINAL WEST: Hayes Carll; Ben Dickey

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Daniel Hope & Sebastian Knaur

TRUSTEES THEATER (Savannah): Stringband Spectacular

TRUVA (Virginia Highland): Amy Whaley & Simon Needle

VARIETY PLAYHOUSE: Jenny Lewis

VENKMAN’S: Street Fighting Band; Michael Chesin

VINYL: Hardcastle; Ville; Maggie Schneider

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): Stephen Busie Band

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Anthony Crane

WILD WING CAFÉ (Snellville): Jesse Dickinson

Saturday, April 13th

BUCKHEAD THEATRE: Zomboy

BUZZY’S (Kennesaw): Simply Southern

CITY WINERY: Jon B.

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): New Madrid; Motel Radio; Desert Noise; Halem Albright Band; The Wobblers (2:30pm)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Nate Currin

DECATUR SQUARE: Mavis Staples; Jeff Tweedy; Julien Baker; Kevn Kinney; The Bitteroots (4pm)

DRUNKEN UNICORN: Delta Sleep; Hikes; Bogues

THE EARL: Strand of Oaks; Tyler Ramsey

EDDIE’S ATTIC: Charlie Mars; Liz Vice

THE FOUNDRY (Athens): Dale Watson & His Lonestars

THE FRED (Peachtree City): Air Supply; Farewell Angelina

GEORGIA THEATRE (Athens): CBDB (theater); Michael Flynn & Kris Gruen; Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: Gunpowder Gray; The Antagonizers; Hemree & the Satan Sisters

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): The Twotakes; Sean Solo

THE LOFT: Terror Jr.

LUCAS THEATRE (Savannah): Robert Earl Keen; Dave Alvin & Jimmie Dale Gilmore

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Even It Up

MASQUERADE: Framing Hanley; Shallow Side; The Helvectica Effect; Love Story’s End (Hell); Life in Vacuum; Motherfucker; Lazer/Wulf (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Shenandoah ft. Marty Raybon; Teea Goans

MOJO VINYL: Project Detour; Nate Nelson & the Entertainment Crackers; Seven Sons (12pm)

NORTHSIDE TAVERN: Grant Hill

RAY’S KILLER CREEK (Alpharetta): Rick Loller Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Stephen Kellogg; Peter Muller

RED LIGHT CAFÉ: Chris Moorman; Mike Dunagan; Chastain Criswell

SCHWARTZ CENTER (Emory): Zola Carina Berger-Schmitz (5:30pm)

SHIPS OF THE SEA (Savannah): Maceo Parker

SMITH’S OLDE BAR: Escape Vehicle; Back to Memphis; Acoustic Meltdown (upstairs); Honey Hips; The Royal Turns; Richlove; The Colour Negative; Matt Kabus; Nick Arkin (downstairs)

STAR BAR: Last Chance Riders; Sash the Bash; John Pagano Band

TIN ROOF CANTINA: King Street

TRINITY UNITED METHODIST CHURCH (Savannah): Christopher Hope

TRUVA (Virginia Highland): Amy Whaley & Simon Needle

VENKMAN’S: Mausiki Scales & the Common Ground Collective; These Crowded Streets

VINYL: The Dip; Aubrey Haddard

VISTA ROOM: Michelle Malone & Drag the River

WALLER’S COFFEE SHOP: Scott Hall

WILD WING CAFÉ (Hamilton Mill): Mathew Lyons Band

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Kurt Thomas

WILD WING CAFÉ (Snellville): Nu Experience

Sunday, April 14th

CITY WINERY: ATL Collective

THE EARL: Bayonne; Palm Daze

THE FOUNDRY (Athens): Dave Alvin & Jimmie Dale Gilmore with the Guilty Ones; Milton

MASQUERADE: DayGlo Mourning; Stoneman; Freakshow Sinema; Force of Habit; Spectra; Don’t Shoot the Messenger; Unheavened; Murder Van; KOY; DeadSpeak (Hell); This Wild Life; Sleep on It; Hold Close; Crooked Teeth (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: Sweet Tease Burlesque Revue

SCHWARTZ CENTER (Emory): Akshatha Achar & Gabe Hart (5pm); Emory Chamber Ensembles

SMITH’S OLDE BAR: Pyro Melik; Amier; Leta X (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit; Pharr

VENKMAN’S: Jill Rock Jones

VINYL: Birdtalker

Sister Sparrow photo by Shervin Lainez.

