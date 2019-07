Get Out! August 12 – August 18

Monday, August 12th

529: Bitter; Fanclub; Swingset; Ben Absent

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike & Mike

CITY WINERY: Lizz Wright

FAT MATT’S: Dry White Toast

FOX THEATRE: Jill Scott

MASQUERADE: Bad Luck; Bird Laww; The Carolyn; Odd Holiday (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Cross the Divide; Ashes to Omens; Landt (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

STATE FARM ARENA: Jonas Brothers

TABERNACLE: Slash

WALLER’S COFFEE SHOP: Jason Waller

Tuesday, August 13th

529: Scott Yoder; Los Freneticos; The Mystery Men?; Moonshield

BLIND WILLIE’S: Haley Gray & the Medicine

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Ken Mauldin

CITY WINERY: Algebra Blessett

THE EARL: Illiterate Light; Briston Maroney; Shane T

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Stephen Kellogg; Tyrone Wells

MASQUERADE: Stick to Your Guns; Counterparts; Terror; Sanction; Year of the Knife (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: Troop Brand; Boregard; Babe Animal; Bedrooms; Eye Am Shane (upstairs); Mary Michael; Pacific; Jonathan Robins (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, August 14th

BLIND WILLIE’S: The Boo Hoo Ramblers

CITY WINERY: Mindi Abair & the Boneshakers

THE EARL: Brother Hawk; Tedo Stone; Pike Co.

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): Box of Rocks; Cinco Bandito

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Bad Religion; The Lawrence Arms (Heaven); Smrtdeath; Lil Lotus; Guccihighwaters; Nedarb; Jay Vee (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Teddy Swims; Nick Jordan; Jaeross; Donte Kentrrell (downstairs)

STAR BAR: Cowboy Karaoke

STATE FARM ARENA: Khalid

VARIETY PLAYHOUSE: Grace VanderWaal

VINYL: The Unlikely Candidates

WALLER’S COFFEE SHOP: Bluegrass Jam; Moira and Friends

Thursday, August 15th

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Breaking Benjamin; Chevelle; Three Days Grace; Diamante; Dorothy

BLIND WILLIE’S: Frankie’s Blues Mission

CITY WINERY: Regina Troupe

THE EARL: The Vandoliers; Jeremy Ray & the Carolina Highway

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Terraplane Blue; Clarence “Big C” Cameron

GEORGIA THEATRE (Athens): Lady Legs; DJ My Chemical Bromance (rooftop)

MASQUERADE: Sidney Gish; Why Bonnie; Adoral (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED SKY (Marietta): Kayla Taylor Jazz Trio

SMITH’S OLDE BAR: Grass is Dead (upstairs); Fux; Groove Moose; Ice Station Zebra (downstairs)

STAR BAR: Black Magic Flower Power; Silver Tongue Devils

TABERNACLE: Bryan Ferry

TERMINAL WEST: Jerry Garcia Band Cover Band

WALLER’S COFFEE SHOP: Viceroy Cyprian; Double Vanities

Friday, August 16th

40 WATT CLUB (Athens): Bobcat Goldthwait; Dana Gould

AISLE 5: Domani

BLIND WILLIE’S: George Hughley & the Shadows

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Gypsy Outfit

CITY SPRINGS (Sandy Springs): The Vegabonds; The Trongone Band

CITY WINERY: Loose Ends ft. Jane Eugene

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): John McCutcheon

THE EARL: Bit Brigade; Superstation

FAT MATT’S: The Groove Rockets

THE FOUNDRY (Athens): Sons of Sailors

GEORGIA THEATRE (Athens): CBDB (theater); Stranger Things Dance Party (rooftop)

MASQUERADE: Shawn James; New Reville (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks; Nathan Nelson

RED SKY (Marietta): Marty Gassner & Ty Reynolds

THE ROXY: 21 Savage; DaBaby

SMITH’S OLDE BAR: High Top Fade; The Night Howlers; Wet Jeans (upstairs); The Colour & the Shape; World is Watching; Rogue Three (downstairs)

STAR BAR: JD Pinkus

TERMINAL WEST: Papadosio

VARIETY PLAYHOUSE: Ace Frehley; Georgia Thunderbolts

WALLER’S COFFEE SHOP: Sound Medicine; Julene McGaw

Saturday, August 17th

40 WATT CLUB (Athens): Jen Kirkman

529: ATL Collective

ATLANTA BOTANICAL GARDEN: Melissa Etheridge

BLIND WILLIE’S: Sandra Hall & the Shadows

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Shuffle Junkies

CENTER STAGE THEATER: Omar; Res

CHEROKEE AMPHITHEATER (Woodstock): Tribute; Harvest Moon; NashvilleWillie; Wild Honey; Paris Luna; Eddie Bush; Behind the Sun (12pm)

CITY WINERY: Loose Ends ft. Jane Eugene

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Tyler Reese Tritt

THE EARL: The Selmanaires; Omni; Anna Kramer & the Lost Cause

FAT MATT’S: Herman Hitson

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: David Leinweber; Just Be’Cause

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): Chris Botti

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: ‘80s Dance Night

MASQUERADE: Tessa Violet; Daysormay (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Rod Hamdallah; Bill Sheffield

ORMEWOOD CHURCH: Rodeo Twister; Bright Moments

RED LIGHT CAFÉ: BadAsh Allstar Team

RED SKY (Marietta): Marty Gassner & Ty Reynolds

THE ROXY: Social Distortion; Flogging Molly; Devil Makes Three; Le Butcherettes

SMITH’S OLDE BAR: Gabe Jones Band; Tall Bear; Jori; Tyler Jarvis (upstairs); Velvet Willow; Grand; Ruby Luna & the Fox; Eddie 9V

STAR BAR: The Border Dogs; The Wheel Knockers; Elzig; Sash the Bash; The Casket Creatures; The Cogburns; Rocket 350; The Pits

TERMINAL WEST: Papadosio

VISTA ROOM: Pylon Reenactment Society

WALLER’S COFFEE SHOP: Mockingbird’s Wing; Brisa

Sunday, August 18th

529: Reptile Room; Citizen Gold; Hero the Band

BLIND WILLIE’S: Nick Johnson Trio

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Kyle Smith

CITY WINERY: Melanie Fiona; K’ron

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Charley Woods

FAT MATT’S: Jet Black & the Whacos

THE FOUNDRY (Athens): Madoca Kawahara

JOHNNY’S HIDEAWAY: TMV

MASQUERADE: Mannequin Pussy; T-Rextasy; Empath (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar; Swami & Dave

RED SKY (Marietta): Mark Kovaly & Ty Reynolds

SMITH’S OLDE BAR: Austin Lucas; Cody Marlowe (upstairs); Don Chambers; Alberta; Bill Taft (downstairs)

WALLER’S COFFEE SHOP: Russian Roulette

Bryan Ferry photo by Adam Whitehead.

