Get Out! December 16 – December 22

Monday, December 16th

529: Street Sects; Elizabeth Colour Wheel; CRT

CENTER STAGE THEATER: In Flames; Red; Arrival of Autumn

FAT MATT’S: Larry Griffith

IMPERIAL THEATRE (Augusta): John Berry

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

VARIETY PLAYHOUSE: Cat Power. W8ting4UFOs; FLAP

Tuesday, December 17th

529: The Organ Machines; Twin Criminal; Ghosthead; Freddy Chops

THE EARL: Paul Cauthen; Leah Blevins

FAT MATT’S: Eddie & the 9Volts

NORTHSIDE TAVERN: Swami

PEARCE AUDITORIUM (Gainesville): John Berry

SMITH’S OLDE BAR: Amy Guess (downstairs)

SYMPHONY HALL: Cirque de la Symphonie

TERMINAL WEST: Mr. Carmack

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, December 18th

529: Spookey Ruben; Safari Williams; Art Contest; Improvement Movement; Nina Garbus

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Pile; Treadles; Motherfucker

CITY WINERY: Suzy Bogguss

EDDIE’S ATTIC: The Cerny Brothers

FAT MATT’S: Electric Blue Xpress

MASQUERADE: Meet Me at the Altar; The Second After; Young Driver (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): The Reel Sisters

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SYMPHONY HALL: Cirque de la Symphonie

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Drew Emmitt & Vince Herman; Larry Keel; Jeff Mosier; Jeff Sipe; Ike Stubblefield; Donna Hopkins; The State Birds

WALLER’S COFFEE SHOP: Moira & Friends

Thursday, December 19th

529: Obeah; Linqua Franqa; Dope KNife; Deku; Musashi Xero; The Morkestra

CENTER STAGE THEATER: Eric Roberson

CITY WINERY: Glenn Jones

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): April Rooks

THE EARL: Podcast 99; Pimp Trizkit; DJ Barbie Corvette

EDDIE’S ATTIC: Chris Pureka; The Harmaleighs

FAT MATT’S: Chickenshack

THE HUNT HOUSE (Marietta): Justin Hylton

MASQUERADE: StressGods; SwaVay; Draft Day; Veezy; Fleacoo; Gianni; Daylan Gideon (Hell)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): John Berry

MUSIC ON MAIN STREET (Lilburn): Joe Craven Songwriting Workshop

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jump, Little Children

SMITH’S OLDE BAR: VRSTY; The Northern; A Scent Like Wolves (upstairs); Miss Alyssa; Jordan Armstrong; Debra Lynn Rodriguez (downstairs)

SYMPHONY HALL: 85 South

TERMINAL WEST: Chris Kight

VARIETY PLAYHOUSE: Reverend Horton Heat

VENKMAN’S: Dave Ellington

VISTA ROOM: Michelle Malone & the Hot Toddies

Friday, December 20th

529: CHEW; 10th Letter Ensemble

THE ALAMO (Newnan): The Vinyl Birds

CITY WINERY: Dwele

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Amy Lavere; Will Sexton

THE EARL: Jeffrey Bützer & T.T. Mahoney; Chad Shivers & the Silent Knights

EDDIE’S ATTIC: A Burchfield Family Christmas; AJ Ghent

FAT MATT’S: Sana Blues

GEORGIA THEATRE (Athens): Jump, Little Children; Hula Hi-Fi

HIGH MUSEUM: Nia and One27

THE HIGHLANDER: Valkyrie; The Casket Creatures; Captain and Maybelle

HOBNOB (Brookhaven): Anthony Crane

HOBNOB (Perimeter): James Patrick Morgan

THE HUNT HOUSE (Marietta): Donna Hopkins Band

MASQUERADE: Fabio Frizzi (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Banks and Shane

SMITH’S OLDE BAR: The Vegabonds (upstairs); Table for Two; Aspen Anonda; Sofia Caterina (downstairs)

TERMINAL WEST: Tab Benoit; J.P. Soars; G-Rex; Zeke Beats; Zen Selekta

TIN ROOF CANTINA: Rare Birds; Walk Thru Walls; Volcano

VARIETY PLAYHOUSE: Ryan Horne, Nathan Angelo, Micah Dalton & Jonathan Rich

VENKMAN’S: Blair Crimmins & the Hookers

VISTA ROOM: Joe Gransden’s Big Band ft. Francine Reed

Saturday, December 21st

529: Stay Positive

THE ALAMO (Newnan): DJ Erok

CITY WINERY: Dwele

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jobe Fortner

THE EARL: Jeffrey Bützer & T.T. Mahoney; Chad Shivers & the Silent Knights

EDDIE’S ATTIC: AJ Ghent

FAT MATT’S: Juke Joint Dukes

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Four Shillings Short

GRAND OPERA HOUSE (Macon): John Berry

THE HUNT HOUSE (Marietta): Control Burn

MASQUERADE: Vatican; Violence System; No Ghost (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tribute

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Joe Gransden’s Big Band w/ Francine Reed

RED LIGHT CAFÉ: Roxie Le Rouge Burlesque

ROXY: Yacht Rock Revue

SMITH’S OLDE BAR: Otis & the Elevators; Downtown Abby & the Echoes; Creature Comfort; Yellow Roses; Rickolus (downstairs)

TABERNACLE: Tyler Childers

TERMINAL WEST: Jump Little Children; Hula Hi-Fi

TIN ROOF CANTINA: Pistoltown

VARIETY PLAYHOUSE: Wynonna & the Big Noise; Walker County

VENKMAN’S: Dave Ellington

VINYL: All the Locals; Zach Cambria

WALLER’S COFFEE SHOP: Three People

Sunday, December 22nd

CITY WINERY: Musiq Soulchild

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Terry McBride

EDDIE’S ATTIC: Diane Durrett & Soul Suga; Tristan McIntosh; Eli Ensor

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: Legacy Music

MASQUERADE: Stevie Miles; Plague; Sinister; Warlord Colossus; East Rich; DublGauge; Frankie Sinn; London Grey; 22 Wolf; Aftermath; Datsun; D.E.A.N.; Ratch3t; Droppa (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

ROXY: Summer Walker

SMITH’S OLDE BAR: Rabble; al Dente; Daniel Arnold (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VENKMAN’S: Dave Ellington

