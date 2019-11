Get Out! December 2 – December 8

Monday, December 2nd

529: McKinley Dixon; thefamilyorchestra; SMOOVCHILL

CITY WINERY: Mavis Staples

EDDIE’S ATTIC: Kristian Bush

FAT MATT’S: Larry Griffith

MASQUERADE: La Dispute; Touche Amore; Empath (Heaven); Sammi Lanzetta (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Kyle Lacy Band

ROXY: Of Monsters and Men

SMITH’S OLDE BAR: Coke Bumaye; Tricky45; Don De’Frxnce; Pioneer (downstairs)

VARIETY PLAYHOUSE: Pete Yorn; Wilderado

WALLER’S COFFEE SHOP: Silkworm Smugglers

Tuesday, December 3rd

529: Kevin Scott’s Psych-Out Jam

AISLE 5: Role Model; Ivy Sole

CITY WINERY: Chrisette Michele

EDDIE’S ATTIC: Gary Harris Band ft. Paula Champion

FAT MATT’S: Eddie & the 9Volts

GEORGIA THEATRE (Athens): Andrew Blooms; Elijah Johnston; Cloudland

MASQUERADE: Thank You Scientist; Bent Knee; The Tea Club (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

REDNECK GOURMET (Newnan): Michelle Malone & the Hot Toddies

ROXY: Incubus; Le Butcherettes

SMITH’S OLDE BAR: Cas Haley (upstairs); Big Crime Young; Orchid Mantis; Big Wake (downstairs)

VINYL: Oliver Francis; Smrtdeath; Marco XO

Wednesday, December 4th

529: 20 Watt Tombstone; Hot Ram; Dayglo Mourning; StoneLighter

CITY WINERY: Chrisette Michele

CLASSIC CENTER (Athens): David Sedaris

COBB ENERGY CENTRE: Julie Andrews

THE EARL: Son Little; Christopher Paul Stelling

EDDIE’S ATTIC: Frank Solivan & Don Stiernberg

FAT MATT’S: Electric Blue Xpress

GEORGIA THEATRE (Athens): Cherub; Daily Bread; Modern Measure

MASQUERADE: A.C.E. (Heaven); Eric Bellingers; Ye Ali; Sy Ari Da Kid; Garren (Hell); September Mourning; Virago; Ashes to Omens; Freakshow Sinema (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Albert Cummings; Scott Ivey (upstairs); Jacob Harshman; Mike Kinnebrew; Nearest Exit (downstairs)

SYMPHONY HALL: Home Free

TERMINAL WEST: Riff Raff

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Tom Douglas

WALLER’S COFFEE SHOP: Bluegrass Jam; Moira & Friends

Thursday, December 5th

529: Day & Dream; Jack’s Johnson; The Hernies; Hi-Rise

AISLE 5: Plaid

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: Thelma & the Sleaze; The Bobby Lees; The Buzzards of Fuzz

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Laura Stevenson; Adult Mom

CITY WINERY: Ana Gasteyer

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): J.D. Shelburne

THE EARL: Kadavar; Ruby the Hatchet

EDDIE’S ATTIC: Sugarcane Jan & the Bucket Fillers; Tim O’Brien Band

FAT MATT’S: Chickenshack

MASQUERADE: Mike’s Dead; Ryan Oakes; Kevin Flum; J-Wright; Huseby (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Tim Murray

ROXY: Big Boi; 2 Chainz; Arrested Development; En Vogue; Clay Cook; Caylee Hammack; Indigo Girls

SMITH’S OLDE BAR: Broken String Band; The Wooks; Motherborg (upstairs); Cougar Sweat; Sick Ride; Half Hot (downstairs)

TABERNACLE: Riley Green

VARIETY PLAYHOUSE: Jelly Roll

VENKMAN’S: Timeless ATL

WALLER’S COFFEE SHOP: Truckstop Opry

Friday, December 6th

529: Catholics; Crispin Way; Big Tristan (early); Basura; Misanthropic Aggression; Sewage Bath (late)

40 WATT CLUB (Athens): Death Angel; Exmortus; Hellfire

AISLE 5: The Main Squeeze; Travers Brothership

THE ALAMO (Newnan): DJ Cor EP

BUCKHEAD THEATRE: Riley Green

CENTER STAGE THEATER: The Sundogs; Bradley Cole Smith

COBB ENERGY CENTRE: Dave Koz

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Robin Bullock, Steve Baughman & Sue Richards

DRUNKEN UNICORN: Heyrocco

THE EARL: Accident Prone; Reconciler

EDDIE’S ATTIC: Grant-Lee Phillips; Wild Ponies; Emily Hearn

FAT MATT’S: Swap Raw Deal

GALLERY 378: Abe Partridge

HIGH MUSEUM: DJ Maga Stories

THE HIGHLANDER: Murder Van; Triangle Fire; Ancient Void

HOBNOB (Brookhaven): Anthony Crane

HOBNOB (Perimeter): Billy Florkowski

MASQUERADE: The Mowgli’s; New Politics; Plain White T’s (Heaven); Agnostic Front; Snapshot; DDC (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): David Phelps

NORTHSIDE TAVERN: Albert White

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): The Seldom Scene

ROSWELL CULTURAL ARTS CENTER: Chloë Agnew; Dermot Kiernan; Atlanta Pops Orchestra Ensemble; Jason Altieri

SMITH’S OLDE BAR: Pat Cooper; Chris Hamrick; Garrett Wheeler (upstairs)

TABERNACLE: Madeon

TIN ROOF CANTINA: Moody Hollow; Boxcar Radio; Skunkweed JuJu

VARIETY PLAYHOUSE: The Hues of Miriam; Taz Niederauer; Charlie Starr; Jennifer Hartwick; Jeff Mosier; Denny Walley; T. Hardy Morris; Sven Pipien; Cicada Rhythm; Thomas Johnson; Carter King & Daniel Womack; Cody Matlock

VINYL: GWC; In It For The Chicks

VISTA ROOM: Yacht Rock Schooner

WALLER’S COFFEE SHOP: Heather Luttrell

Saturday, December 7th

120 SELBORNE WAY (Serenbe): Mary Gauthier; Jaimee Harris

AISLE 5: Maggie Rose; Them Vibes

THE ALAMO (Newnan): Sweet Grass Sally

BUCKHEAD THEATRE: Chon; Between the Buried and Me

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Revelers

THE EARL: Laura Stevenson; Adult Mom; Casey Harper

EDDIE’S ATTIC: Hunter Callahan; Abe Partridge; Celia Rae

FAT MATT’S: Ron Cooley & the Hard Times

THE HIGHLANDER: Rotten Stitches; The Hooliganz; Taped Fist; Rob Riot

THE HUNT HOUSE (Marietta): Kyle Tuttle Band

MASQUERADE: Our Last Night; I See Stars; The Word Alive; Ashland (Heaven); Diamante; Misty Eyed; Fury in Few (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

ORMEWOOD CHURCH: Hair of the Dog; Mandi Strachota; Veronica Jackson (5pm)

RED LIGHT CAFÉ: Keith Harkin; Joey Harkum

SMITH’S OLDE BAR: White Animals; Peter Searcy (upstairs); Saje; Kus. Co; Curm; Christian Monroe; Undertow; East Avenue Revue (downstairs)

TABERNACLE: Ganja White Night

TAVERN 53 (Hoschton): Michelle Malone

TERMINAL WEST: Mark Carroll & Friends

TIN ROOF CANTINA: The Chillbillyz

VINYL: Light the World

WALLER’S COFFEE SHOP: Mudcat

Sunday, December 8th

BUCKHEAD THEATRE: Evan Craft; Lucia Parker

CITY WINERY: Keith Washington

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Solstice Sisters

DOROTHY BENSON CENTER (Sandy Springs): The Revelers (4pm)

EDDIE’S ATTIC: David Wilcox; Michael McArthur; Sarah Peacock

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

INFINITE ENERGY CENTER (Duluth): Trans-Siberian Orchestra

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cosmic Gypsies

MASQUERADE: Tobe Nwigwe; The Amours (Heaven); Casanova (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

ROXY: Rob Thomas

TABERNACLE: Nick Offerman

TERMINAL WEST: Collie Buddz; Keznamdi

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VENKMAN’S: The Ladies of Soul

VISTA ROOM: Tray Dahl & the Jugtime Ragband

WALLER’S COFFEE SHOP: Mudcat

