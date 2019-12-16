Get Out! December 23 – December 29
Monday, December 23rd
529: Estate Sale; Movers; Phony Bedtime; Adoral
CITY WINERY: Musiq Soulchild
EDDIE’S ATTIC: Joe Gransden; Francine Reed;
FAT MATT’S: Larry Griffith
NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam
VENKMAN’S: Dave Ellington
Tuesday, December 24th
NORTHSIDE TAVERN: Swami
Wednesday, December 25th
NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal
TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band
Thursday, December 26th
529: Keota; Tsimba; bd hbt
CLERMONT LOUNGE: Reverends; Fux
EDDIE’S ATTIC: Davin McCoy
FAT MATT’S: Chickenshack
MASQUERADE: Flosstradamus (Heaven)
NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings
Friday, December 27th
529: West End Motel; The Pinx; Backwoods Payback; Andrew McLaughlin
BOGGS SOCIAL & SUPPLY: Makoto; Hyper Olympic Show
BUCKHEAD THEATRE: Atlanta Rhythm Section
CITY WINERY: Anthony David & Friends
CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Preachervan
EDDIE’S ATTIC: Paul McDonald; Papa Jack Couch & the Standard Electric Irregulars
FAT MATT’S: Willy Jackson
HOBNOB (Brookhaven): Brandon Kunka
HOBNOB (Perimeter): Austin Walls
NORTHSIDE TAVERN: Ike Stubblefield
RED LIGHT CAFÉ: Emrah Kotan
SMITH’S OLDE BAR: Gran Torino (upstairs)
TABERNACLE: STS9
TERMINAL WEST: Mersiv; Fryar; Kozmic; Andy Bruh
VARIETY PLAYHOUSE: Drivin’ N Cryin’
VENKMAN’S: King Johnson
VICTORY NORTH (Savannah): Futurebirds
WALLER’S COFFEE SHOP: Dad Heavy
Saturday, December 28th
529: Cloak; Demiser; Black Candle (early); No/Mas; Organ Trail; Aborning (late)
CENTER STAGE THEATER: Avery Sunshine
CITY WINERY: Anthony David & Friends
CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Michelle Malone Trio
THE EARL: Brother Hawk; Dead Now; Thousandaire
EDDIE’S ATTIC: David Ryan Harris; Callista Clark
FAT MATT’S: Johnny Scales
GEORGIA THEATRE (Athens): Sevendust
NORTHSIDE TAVERN: Randy Chapman
SMITH’S OLDE BAR: New Sensation; Lesibu Grand (upstairs); Taylor Hunnicut (downstairs)
TABERNACLE: STS9
TERMINAL WEST: Keller Williams
TIN ROOF CANTINA: The Deemsters
VARIETY PLAYHOUSE: Dopapod; Ghost-Note
WALLER’S COFFEE SHOP: Adam Klein and A. Lee Edwards
Sunday, December 29th
CITY WINERY: Peabo Bryson
CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Roberta Donnay & the Prohibition Mob Band
EDDIE’S ATTIC: David Ryan Harris
FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs
JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X
NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar
RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Donna the Buffalo
SMITH’S OLDE BAR: Runnin’ Down a Dream; Freebird (upstairs)
TABERNACLE: STS9
TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit
WALLER’S COFFEE SHOP: Will Saint Raines; Ben Trickey
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