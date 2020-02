Get Out! February 3 – February 9

Monday, February 3rd

529: Womb Worm; Kongokai; Meen; Freddy Chops

BUCKHEAD THEATRE: The Adicts

CITY WINERY: Roy Ayers; DJ Mixmaster Mitch

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: AJJ; Tacocat; Emperor X (Hell); Tayla Parx; Bagja Rodriguez (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Stevie Tombstone; Vegas Dave (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Showdown

Tuesday, February 4th

529: Julianna Money; Honey Hips; Analag AF; Lady Clemintine’s Fantastic Party

THE BAKERY: Higher Power; Life’s Question; Strawberry Reproduction; Living in Fear

CITY WINERY: Roy Ayers; DJ Mixmaster Mitch

EDDIE’S ATTIC: Henhouse Prowlers

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

MASQUERADE: British Lion (Heaven)

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Poetry Slam

TABERNACLE: Tim and Eric

WALLER’S COFFEE SHOP: Ukulele Jam (5:30 p.m.); Open Mic

Wednesday, February 5th

529: Timelost; Entertainment; Tears for the Dying; Loud Humans

CITY WINERY: Elle Varner

EDDIE’S ATTIC: Tyler Lyle

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Lost Dog Street Band

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet; Ben Rosenblum Trio

SMITH’S OLDE BAR: FUX; Zoofunkyou (downstairs)

TABERNACLE: Tove Lo

TERMINAL WEST: William Clark Green

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: Adrean Marcel; TJ Upshaw

WALLER’S COFFEE SHOP: Bluegrass Jam; Moira & Friends

Thursday, February 6th

529: Wednesday Night Titans; Mike Dillon Band

BUCKHEAD THEATRE: Saint Motel

CITY WINERY: Drew Emmitt & Vince Herman

DOMAINE: Future; Juiicy 2xs; Seddy; Young

EDDIE’S ATTIC: Tony Lucca

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Moon Taxi; Future Thieves

THE LOFT: Bobcat Goldthwait; Dana Gould

MASQUERADE: Chris Farren; Retirement Party; Macseal (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Tablao Flamenco

SMITH’S OLDE BAR: Randall King; Cody Webb (upstairs); Michael Angelo Batio (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Maria Valdes; Sofia Selowsky; Norman Shankle; Morgan Smith

TABERNACLE: Midland

TERMINAL WEST: Lost Dog Street Band

VARIETY PLAYHOUSE: Space Jesus; Tsuruda; Tiedye Ky; ONHELL

THE VELVET NOTE (Alpharetta): Open Mic Jam

VINYL: joan; Ralph

WALLER’S COFFEE SHOP: Truck Stop Opry

Friday, February 7th

378: David Richardson; DJ Saasha

40 WATT CLUB (Athens): Dana Gould; Bobcat Goldthwait

529: Tomarum; Ecryptus; Malefic; Metaphobic

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: Bipolaroid; DJ Vikki Vaden

CITY WINERY: Los Lobos

THE EARL: Blair Crimmins & The Hookers; Andrea & Mud

EDDIE’S ATTIC: Carter Lloyd Horne; Kristy Lee

FAT MATT’S: Blue Roads

FURNACE 41 (Jonesboro): Groove Moose; Redhead Magic; Zyx; Bleach Garden

GATE CITY BREWING COMPANY (Roswell): Cody Matlock

GEORGIA THEATRE (Athens): Moon Taxi; The Revelries

HIGH MUSEUM: DJ Lillie Smalls

HOBNOB (Brookhaven): Andrew Velez

HOBNOB (Perimeter): Billy Florkowski

MASQUERADE: Emo Nite (Heaven); Luke James (Hell); Capstan; Mobs; Coletta; Young Driver (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Levi Lowrey; Nicholas Jamerson

ROCK N TACO (Roswell): Justin Borgman Band

SMITH’S OLDE BAR: Shane Smith & the Saints (upstairs); Gimme Hendrix; Grateful Brothers (downstairs)

SYMPHONY HALL: The Fab Four

TABERNACLE: Greensky Bluegrass

TERMINAL WEST: Kaivon

TILTED KILT: Marty Manous

TIN ROOF CANTINA: African Space Program; Jimi Davies & Bruce the Guitar; Sex Farm

VARIETY PLAYHOUSE: Space Jesus; Tsuruda; Tiedye Ky; ONHELL

THE VELVET NOTE (Alpharetta): Laura & Trey Duo

VENKMAN’S: Erica Dawson

VISTA ROOM: The Swimming Pool Q’s; Mitch Easter

WALLER’S COFFEE SHOP: DebJam and the Rock; Possum Kingdom Ramblers

Saturday, February 8th

40 WATT CLUB (Athens): Ashland Craft

529: Wanderwild; Well Kept; Elijah Johnston; The Forum

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: Colfax; Speed Queen

BUCKHEAD THEATRE: Lauren Alaina

CITY WINERY: Joan Osborne

DOROTHY BENSON CENTER (Sandy Springs): Dennis Stroughmatt & Creole Stomp

EDDIE’S ATTIC: Jackson County Line; Colby Dee; Emi Sunshine

FAT MATT’S: Rough Draft

GATE CITY BREWING COMPANY (Roswell): Truett Lollis; Brennan Johnson (2pm)

GEORGIA THEATRE (Athens): Space Jesus; Tsuruda; Tiedye Ky; ONHELL

MASQUERADE: The Joe Kay Experience (Heaven); Slow Hollows; Born Animal; Mansell (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Crystal Gayle; Teea Goans

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tray Dahl & the Jugtime Ragband

RED LIGHT CAFÉ: Mark Johnson; Dan Garrett

SMITH’S OLDE BAR: Nameless Nameless; Flannel Nation; Colour & the Shape (upstairs); Get Those Nerds; Arrows in Action; Edelwood; Move After This; PJ North; Cody Marlowe (downstairs)

STATE FARM ARENA: Eagles

SYMPHONY HALL: ASO; Robert Spano; Maria Valdes; Sofia Selowsky; Norman Shankle; Morgan Smith

TABERNACLE: Greensky Bluegrass

TERMINAL WEST: Ron Pope

TIN ROOF CANTINA: Dr. Kahn

VARIETY PLAYHOUSE: Yonder Mountain String Band; The Travelin’ McCourys

THE VELVET NOTE (Alpharetta): Elise Azkoul

VINYL: Coastcity; Domino Saints

VISTA ROOM: Out of Control

WALLER’S COFFEE SHOP: Max and Maddie; The Driving Wheels

Sunday, February 9th

529: Kenny Howes & the Wow; Young Antiques

BUCKHEAD THEATRE: Mat Kearney

CITY WINERY: Bobby V

FAT MATT’S: Jet Back

GATE CITY BREWING COMPANY (Roswell): The Bluebird Two (2pm)

GROUND & POUND COFFEE (Alpharetta): Kirk Green & Randy Hoexter (4pm)

MASQUERADE: Jasiah; $not; HAROINFATHER (Hell)

SMITH’S OLDE BAR: Kim Ware & the Good Graces; Mercy Bell; Mom Friend (downstairs)

SOUTHERN BELLE: Shawn Spencer

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Amanda Shires

THE VELVET NOTE (Alpharetta): Ronnie Laws

VENKMAN’S: Carol Albert

VISTA ROOM: Davy Knowles

WALLER’S COFFEE SHOP: Mudcat (12pm)

