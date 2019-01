Get Out! February 4 – February 10

Monday, February 4th

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: The Ugly Architect; Mihaly

SMITH’S OLDE BAR: Re Lxuise; Terry Bright; Ola (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VISTA ROOM: Emerald Empire Band

Tuesday, February 5th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Tanner Strickland

CITY WINERY: Rachael Yamagata

GEORGIA THEATRE (Athens): Light Brigade; Everyday Dogs; Elijah Johnston

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: Kody West; Read Southall; Cody Bolden (upstairs); ProtéJay; Bogle; Cat Carter; Travis Daniel; Equally Opposite (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: DeVotchKa; Neyla Pekarek

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

Wednesday, February 6th

BUCKHEAD THEATRE: COIN

CITY WINERY: Shamora

THE FOUNDRY (Athens): Lily Herne; Carrie Bowen; Heidi Holton; Jaclyn Steele Thurmond; Mary Sigalas; Liam Parke

GEORGIA THEATRE (Athens): Liquid Stranger; LSDREAM; Champagne Drip; G-REX; Lucii

MASQUERADE: Soulfly; Katalysm; Incite; Chaoseum; Prime Mover; Tombstone Blue (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Satsang; Nomadic Culture (upstairs); Amy Lavere & Will Sexton; Angela Goodale (downstairs)

STAR BAR: DJ KD

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Daley; JMSM

Thursday, February 7th

BUCKHEAD THEATRE: The Cadillac Three

CENTER STAGE: Joe Jackson

CITY WINERY: Wade Bowen

THE EARL: Curt Castle; Grand Vapids; Deep State

THE FOUNDRY (Athens): Cicada Rhythm; Dead Horses; Calico Vision

GEORGIA THEATRE (Athens): Young the Giant; Sure Sure

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Sean K. Preston and the Loaded Pistols

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Holly Street & Friends

MASQUERADE: Nao; Xavier Omar (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Fred Eaglesmith; Tif Ginn

RED LIGHT CAFÉ: mmhmm; Cheer!

SMITH’S OLDE BAR: James of Masaics; Clayton Wyatt; Steve Nebraska; Sydney Morse (upstairs); Gold Shades; Nik; Zay’Marie (downstairs)

STAR BAR: Docteur Chouette; Skye Paige; Catriona

TABERNACLE: Iliza Shlesinger

TERMINAL WEST: Matthew Dear

VARIETY PLAYHOUSE: Liquid Stranger; Lsdream; Champagne Drip; G-Rex; Lucii

VISTA ROOM: The ATL Collective

WILD WING CAFÉ (Dacula): John Amoroso

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Dayshawn Mojica

WILD WING CAFÉ (Snellville): Lee Tylor

Friday, February 8th

40 WATT CLUB (Athens): Between the Buried and Me; Tesseract; Astronoid

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Evan Barber & Friends

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Sean K. Preston and the Loaded Pistols

CITY WINERY: David Bromberg Quintet; The Talbot Brothers

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Hughes Taylor Band

DRUNKEN UNICORN: Superbody; Antarcticats

THE EARL: The Lil Smokies; The Michigan Rattlers

GEORGIA THEATRE (Athens): Young the Giant; Sure Sure

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Jive Mother Mary; Velvet Widow

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Madman’s Diary; Bumpin’ the Mango

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): The Kennedys

RED LIGHT CAFÉ: Bombshell Burlesque

SMITH’S OLDE BAR: Justin Kennedy Band; Homegrown; Josh Bricker (upstairs); The Murphs; J.R. Rund (downstairs)

STAR BAR: The Trouble Obscene

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): Bullmoose; Crabhammer; Alt Daughter; Kid Macho

TABERNACLE: G. Jones

TERMINAL WEST: Rebirth Brass Band

TIN ROOF CANTINA: The Sunsets; Pacifico; Get Those Nerds!

VARIETY PLAYHOUSE: Yonder Mountain String Band; Handmade Moments

VENKMAN’S: Amy! Amy! Amy!; Wet Jeans

VINYL: Bronze Radio Return

WILD WING CAFÉ (Dacula): Francisco Vidal Band

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Knotty Boys

WILD WING CAFÉ (Snellville): Brandon Reeves

Saturday, February 9th

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Sean K. Preston & the Loaded Pistols

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Velvet Willow

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): 3 Left Standing

CENTER STAGE THEATER: The Dollop

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Amy Lavere; Will Sexton

THE EARL: New Junk City; Heelturn; Evan Stepp & the Piners; Nowhere Safe; Mountain Party

FERST CENTER: Fifth House Ensemble w/ Austin Wintory

THE FOUNDRY (Athens): Sons of Sailors

GEORGIA THEATRE (Athens): St. Paul & the Broken Bones; Valley Queen

THE HIGHLANDER: Palaces; Iron Shroud; DayGlo Mourning

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): C2 & the Brothers Reed; The Trongone Band

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Thomas Fountain; Jonathan Peyton; TouchFire

MASQUERADE: Kaya’s Embrace; Sound Culture; Kilroy Kobra (Hell); Justin Nozuka; Craig Cardiff (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Vipers; Bill Sheffield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Muriel Anderson

RED LIGHT CAFÉ: Joe M. Turner; Chris Hanowell; Dan Garrett

SMITH’S OLDE BAR: AFTM; Masseuse; Everday Dogs (upstairs); Vauner; Whoa Dakota; Caroline Culver; Watch Out for Snakes; Frisky Monkey (downstairs)

STAR BAR: The Young Antiques; Channel Three; Love Letter

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): RCI; Craigzlist Punks; Maheeta; Lethal Tender

TIN ROOF CANTINA: Flock of Eagles

VARIETY PLAYHOUSE: G. Love & Special Sauce; Ron Artis & the Truth

VENKMAN’S: Jarrod Lawson; Caroline & Tommy

VINYL: The Suffers; The Hipps

VISTA ROOM: Sunny Ortiz

WILD WING CAFÉ (Dacula): SQS

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Crane

WILD WING CAFÉ (Snellville): Kurt Thomas

Sunday, February 10th

BUCKHEAD THEATRE: Laura Nirider & Steven Drizen

CITY WINERY: Neal Morse Band

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: Chem X; Trent in the Trees; Close Enough; Odd Holiday; Actus Reus; Aquashade (5pm) (downstairs)

SYMPHONY HALL: The Fab Four

TERMINAL WEST: Matthew Nathanson

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Sierra Hull; 10 String Symphony

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue Unplugged

0