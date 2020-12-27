Get Out! January 1 – January 15
Friday, January 1st
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): Corbette Jackson
HOBNOB (Alpharetta): Tyler Shepard
HOBNOB (Brookhaven): The Human DJ Duo
HOBNOB (Perimeter): Bryson White
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Nick Ridgely
LOYAL TAVERN (Roswell): Tyler Shepard
NORTHSIDE TAVERN: Sonic Boom
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): The Knotty Boys
Saturday, January 2nd
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): Corbette Jackson
HOBNOB (Alpharetta): The Human DJ Duo
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Ben Bostick
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Colin Alvarez Band
NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): American Flyers
Sunday, January 3rd
NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar
Monday, January 4th
NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam
Tuesday, January 5th
NORTHSIDE TAVERN: The Danny Miller Trio
Wednesday, January 6th
NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal
RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): Brennan Johnson
Thursday, January 7th
NORTHSIDE TAVERN: The Garrett Collins Project
Friday, January 8th
HIGH MUSEUM: DJ Ashlauryn; DJ Yoon Nam; DJ Whitney AbstraKt
HOBNOB (Alpharetta): Tyler Shepard
HOBNOB (Brookhaven): The Human DJ Duo
HOBNOB (Perimeter): Nick Bryant
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Jeremy Keen
LOYAL TAVERN (Roswell): David McPherson
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Roger Shepheard Band
NORTHSIDE TAVERN: Caleb Tokarska Band
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): Francisco Vidal Band
STEADY HAND BEER CO.: Wendlo
Saturday, January 9th
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): Clay Page
HOBNOB (Alpharetta): The Human DJ Duo
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Zach Haines
LOYAL TAVERN (Roswell): Davis & the Love
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Trouble Tones
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): Dock Rock Radio
STEADY HAND BEER CO.: Dr. Rock
Sunday, January 10th
NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar
Monday, January 11th
NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam
Tuesday, January 12th
NORTHSIDE TAVERN: The Danny Miller Trio
Wednesday, January 13th
NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal
RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): John Amoroso
Thursday, January 14th
LOYAL TAVERN (Roswell): Tommy McNulty
NORTHSIDE TAVERN: The Garrett Collins Project
Friday, January 15th
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): Krista Dudley & the Do Rights
HOBNOB (Alpharetta): Tyler Shepard
HOBNOB (Brookhaven): The Human DJ Duo
HOBNOB (Perimeter): James Patrick Morgan
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Elliot Sperin
LOYAL TAVERN (Roswell): Jacob Blazer
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Danny Miller and Friends
NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks
PARK BENCH: Hayden Coffman
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): Band X
STEADY HAND BEER CO.: Yak Boy
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