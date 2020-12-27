Get Out! January 16 – January 31
Saturday, January 16th
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): Relative Sound
FOX CITY BREWING CO. (Forsyth): Corbette Jackson
HOBNOB (Alpharetta): The Human DJ Duo
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Karleigh Makayla
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Way Back Band
NORTHSIDE TAVERN: Skyler Saufley
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): Sunset Strip
STEADY HAND BEER CO.: Sicard Hollow
Sunday, January 17th
NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar
Monday, January 18th
NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam
Tuesday, January 19th
NORTHSIDE TAVERN: The Danny Miller Trio
Wednesday, January 20th
NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal
RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet
Thursday, January 21st
LOYAL TAVERN (Roswell): Bryson White
NORTHSIDE TAVERN: The Garrett Collins Project
Friday, January 22nd
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): Jackson Lawrence & Jade Sanders
HOBNOB (Alpharetta): Tyler Shepard
HOBNOB (Brookhaven): The Human DJ Duo
HOBNOB (Perimeter): James Patrick Morgan
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Jeremy Keen
LOYAL TAVERN (Roswell): Dixie Duncan
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Sonic Boom
ROCK ‘N’ TACO (Roswell): Dueling Pianos
STEADY HAND BEER CO.: Kasvot Fox
TRUCK & TAP (Alpharetta): Corbette Jackson
Saturday, January 23rd
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): Henley
HOBNOB (Alpharetta): The Human DJ Duo
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Marc Gunn
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Douglas Cameron
NORTHSIDE TAVERN: Frankie’s Blues Mission
STEADY HAND BEER CO.: B.F.G. Band
TRUCK & TAP (Duluth): Corbette Jackson
Sunday, January 24th
NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar
Monday, January 25th
NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam
Tuesday, January 26th
NORTHSIDE TAVERN: The Danny Miller Trio
Wednesday, January 27th
NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal
RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet
Thursday, January 28th
LOYAL TAVERN (Roswell): Barefoot Geno
NORTHSIDE TAVERN: The Garrett Collins Project
Friday, January 29th
BRICKHOUSE GRILLE AND TAVERN (Newnan): 2 Broke Kings
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Tyler Sloan
HOBNOB (Alpharetta): Tyler Shepard
HOBNOB (Brookhaven): The Human DJ Duo
HOBNOB (Perimeter): James Patrick Morgan
LOYAL TAVERN (Roswell): Jacob Harshman
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Eddie 9V
NORTHSIDE TAVERN: Cazanovas
STEADY HAND BEER CO.: Skyballs
Saturday, January 30th
HOBNOB (Alpharetta): The Human DJ Duo
IRONSHIELD BREWING (Lawrenceville): Roger Moore
MAXWELL’S CIGAR BAR (Woodstock): Frankie’s Blues Mission
NORTHSIDE TAVERN: Lola
Sunday, January 31st
NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar
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