Get Out! January 28 – February 3

Monday, January 28th

CENTENNIAL PARK: Goodie Mob; DJ Holiday & Friends; Ayanis (5pm)

CITY WINERY: Peter Asher & Jeremy Clyde

EDDIE’S ATTIC: Open Mic

MASQUERADE: Ensifum; Septicflesh; Arsis (Hell); SCR (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

Tuesday, January 29th

CITY WINERY: Rumours

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): Weather Systems

EDDIE’S ATTIC: Paul Cauthen; Erika Wennerstrom

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Berdolé Flamenco

SMITH’S OLDE BAR: The Sol Journey; Shawn Spencer; Dru Cutler (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VINYL: Magic Giant; Castlecomber

Wednesday, January 30th

EDDIE’S ATTIC: Rhett Walker Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Daniel Romano; T. Hardy Morris

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Zatchr; Chris Bullock; Darla (downstairs)

STAR BAR: Honky-Tonk Karaoke w/ Andrea & Mud

TERMINAL WEST: King Princess

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Pink Martini

Thursday, January 31st

CENTENNIAL PARK: Craig Campbell; Hero the Band; Tyler Tritt; Lyn Avenue (4pm)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Open Mic

THE EARL: Daniel Romano; T Hardy Morris

EDDIE’S ATTIC: The Steel Wheels; Hudson Taylor; Craig Strickland

GEORGIA THEATRE (Athens): CBDB

MASQUERADE: Tetrarch; Kings Peak; Death Therapy; Winter is Coming (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Royal Johnson; Chris Edmonds Band

SMITH’S OLDE BAR: Alex Guthrie; Jesse Denaro; Cougar Sweat (upstairs)

STATE FARM ARENA: Ludacris; Migos; Lil Yachty; Lil Baby, Metro Boomin; DJ Lil Jon

SYMPHONY HALL: Kirk Franklin; Tasha Cobb Leonard; The Winans; Sounds of Blackness; Sheila E; The NFL Players Choir

TABERNACLE: Zac Brown Band

VARIETY PLAYHOUSE: Whiskey Myers

VINYL: Grizfolk

Friday, February 1st

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Sarah Shook & the Disarmers

THE BATTERY: Migos; Tiesto; Diplo; Lil Jon; T-Pain

BELIEVE: Flo Rida; DJ Dallas Austin

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Matt Brantley Band

CENTENNIAL PARK: ATLiens; Heroes X Villains; Hearty Har; The Jacks; Leah Culver; Seed & Feed Marching Abominable (3pm)

CITY WINERY: Tribute

THE EARL: Reconciler; Debt Neglector; Jeremy Ray; Andrew Michael

THE FOUNDRY (Athens): Simple Life

GEORGIA THEATRE (Athens): Russell Dickerson; Logan Mize

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Funk You

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Andrews Brothers; No Diggity

MASQUERADE: As It Is; Sharptooth; Hold Close; Point North (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Grant Green; Cody Matlock

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tyler Lyle; Jonathan Peyton; Besides Daniel

RED LIGHT CAFÉ: International Pop Overthrow

SMITH’S OLDE BAR: Pat Cooper; Brent Gafford; Ashley Walls (upstairs); Blackfox; Alias Patrick Kelly; Lesibu Grand (downstairs)

STAR BAR: Holly Golightly & the Brokeoffs; The Deadlines; Rare Birds

STATE FARM ARENA: Aerosmith; Post Malone

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): The Warsaw Clinic; Jet Phase; Solar Lunatic

TIN ROOF CANTINA: The Titos; Spirits Republic; Threadbare Skivvies

VARIETY PLAYHOUSE: Interstellar Echoes; JGBCB

WILD WING CAFÉ (Dacula): Jacob and the Good People

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Kurt Thomas

WILD WING CAFÉ (Snellville): Carly Rogers

Saturday, February 2nd

40 WATT CLUB (Athens): Travis Denning; Adam Craig

529: Dusty Booze & the Baby Haters; Bigfoot; Elzig; Lust

ASHLEY STREET STATION (Valdosta): Amy Lavere

ATLANTIC STATION: Foo Fighters; Run the Jewels

BELIEVE: DJ Dallas Austin; Brandi Cyrus; DJ Automatic

BILLY’S CLUBHOUSE (Macon): Southern Outlaws

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Loose Shoes

CENTENNIAL PARK: DJ Smurf; Monica; Kelechi (5pm)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Blue Yonder

DARWIN’S: Eli Cook

THE EARL: Gringo Star; Jupiter Watts; A Drug Called Tradition

THE FAIRMONT: Diplo; Jamie Foxx; Future

THE FOUNDRY (Athens): Box of Rawks; The Lucky Jones

GEORGIA INTERNATIONAL CONVENTION CENTER: The Isley Brothers; Maze feat. Frankie Beverly

GEORGIA THEATRE (Athens): The Steeldrivers; Kelsey Waldon

GOAT FARM: Ludacris; Young Thug; Gunna; Lil Keed

HUMMINGBIRD STAGE & TAPROOM (Macon): Prachervan; The Head

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Anthony Aquarius; Lee Roy Parnell; Angie Lynn Carter

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Nitty Gritty Dirt Band; Ashton Shepherd

NORTHSIDE TAVERN: Allman Brothers Tribute; Bill Sheffield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth):Jenn Grinels; Steve Maggoria

RED LIGHT CAFÉ: International Pop Overthrow

SMITH’S OLDE BAR: Nameless Nameless; Suck on Primus; Butterflies & Hurricanes (upstairs); Madame Vega; Sojourn; Divine Love Mission; Moneyshot; Andante; Red Tyde Rising (downstairs)

SPORTS & SOCIAL: Eli Young Band

STAR BAR: Rodeo Twister; El Scorcho; Caroline & the Ramblers; Kitty Rose & the Rattlers; The Tombstones; Screamin Demons; Andrea & Mud; Slim Chance & the Convicts; The Sideburners; Al Shelton & the Bar Community Stars

STATE FARM ARENA: Bruno Mars; Cardi B

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): Pain Chapel, Force of Habit; Noisecult

TIN ROOF CANTINA: The Chillbillyz

VARIETY PLAYHOUSE: Herobust; DMVU

VENKMAN’S: Saved by the Band; Scott Clayton Duo

VISTA ROOM: The Purple Madness; Runaground

WILD WING CAFÉ (Dacula): Thomas Tillman

WILD WING CAFÉ (John’s Creek): Francisco Vidal

WILD WING CAFÉ (Snellville): John Amoroso

Sunday, February 3rd

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: International Pop Overthrow

STAR BAR: DJ KD

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

