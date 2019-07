Get Out! July 29 – August 4

Monday, July 29th

529: Despero; The Aggravated; Heelturn

DRUNKEN UNICORN: Downhaul; House&Home; Wandermonck; Clavicle

THE EARL: This is Not This Heat

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

GEORGIA THEATRE (Athens): Hunger Anthem; Divine Feed; Curious Markings; Minimum Rage (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Sataraš Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Rise Annie Rise; Winter is Coming; Letting Go; City of Ruins; Actus Reus (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TABERNACLE: Carly Rae Jepsen

WALLER’S COFFEE SHOP: Boneheart Flannigan

Tuesday, July 30th

AISLE 5: The Buttertones

CITY WINERY: Roy Ayers

DRUNKEN UNICORN: Gabby’s World; Bellows Avery Leigh’s Night Palace; True Blossom

EDDIE’S ATTIC: Cocoa Brown; Lamont Ferrell

THE FOUNDRY (Athens): Emerald Empire Band

MASQUERADE: School of Rock Allstars (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Andy Gold

SMITH’S OLDE BAR: Roxy Roca; Kween Versatile (upstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, July 31st

529: Ricer; Hot Ram; Trashclub; Big Oaf

CITY WINERY: Roy Ayers

THE EARL: Hash Redactor

EDDIE’S ATTIC: Erin Thomas; Cliff Corr

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzalez (rooftop)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Justin Lee; Cody Webb; Cody Bolden (downstairs)

STATE FARM ARENA: Shawn Mendes; Alessia Cara

WALLER’S COFFEE SHOP: Sam’s Bluegrass Jam

Thursday, August 1st

529: Bible of the Devil; The Pinx; Dusty Booze & the Baby Haters; Timmy James & the Blue Flames

BLIND WILLIE’S: Heather Luttrell

THE EARL: Jack Name; Small Reactions; Telemarket

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): The Georgia Healers; Clarence “Big C” Cameron

GEORGIA THEATRE (Athens): Rollin’ Home; Admiral Radio; The Hobohemians (rooftop)

MASQUERADE: Dehli 2 Dublin (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Chris Jones & the Night Drivers

RED SKY (Marietta): Shreeps Zala

SMITH’S OLDE BAR: Sean Nelson; Tanya Montana Coe; Electric Peach (upstairs); The Muckers; The Sideburner; Tombstones (downstairs)

TIFT THEATRE (Tifton): Jamie O’Neal

WALLER’S COFFEE SHOP: Megan Jean; Maewyn; Treading Water (5pm)

Friday, August 2nd

529: Gringo Star; Shantih Shantih; Lesibu Grand

BLIND WILLIE’S: George Hughley & the Shadows

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Bone Daddys

CITY SPRINGS (Sandy Springs): The Sundogs

CITY WINERY: The Verve Pipe

THE EARL: The Brummies; Madi Diaz; Sisterwife

FAT MATT’S: Sana Blues

THE FOUNDRY (Athens): Dylan LeBlanc; Jim White

FOX THEATRE: Tedeschi Trucks Band; Blackberry Smoke; Shovels & Rope

GEORGIA THEATRE (Athens): Sarah Zuniga; Scarlet Stitch (theater); Drunk Mums; Pinky Doodle Poodle; Check the Signs (rooftop)

MASQUERADE: Tuxedo; Hourglass; DJ Lillie Smalls (Hell); The Red Pears; The Grinns; Lady Legs; Open (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Gaither Vocal Band

NORTHSIDE TAVERN: Grant Green; Nathan Nelson

NOWHERE BAR (Athens): The Catenary Wires; Avery Leigh’s Night Palace; Lydia Brambila

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Wild Ponies

RED SKY (Marietta): Daniel Deal & Ty Reynolds

THE ROXY: Papa Roach

SMITH’S OLDE BAR: Behind the Sun; Suck on Primus; Mermer; Permanent Waves (upstairs); Mitch Haney; Rollie; Lurk Luciano (downstairs)

TABERNACLE: August Burns Red; Silverstein; Silent Planet

TERMINAL WEST: Daily Bread

WALLER’S COFFEE SHOP: Keith Slettedahl; Scott Hall

Saturday, August 3rd

40 WATT CLUB (Athens): Georgia Dish Boys; James Aurelio; Love My Truck; Joe Cat

529: Half Hot; Warsaw Clinic; Hush Money; The Accidents

BLIND WILLIE’S: Sandra Hall & the Shadows

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Tragic Souls

CITY WINERY: Melissa Polinar, Jeremy Passion & Gabe Bondoc

THE EARL: Drunk Mums; Dinos Boys; Rod Hamdallah; Post Hunk

FAT MATT’S: Mr. Chapman’s Quarterly Revue

THE FOUNDRY (Athens): Shawn Mullins; Mike Killeen

FOX THEATRE: Tedeschi Trucks Band; Blackberry Smoke; Shovels & Rope

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): A Flock of Seagulls; The Motels; The Vapors

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boys (rooftop)

MASQUERADE: Drab Majesty; Hide; Body of Light (Hell); Dave B (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Gaither Vocal Band

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock; Bill Sheffield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Ellis Paul

RED LIGHT CAFÉ: Antsy McClain & the Trailer Park Troubadours

RED SKY (Marietta): Daniel Deal & Ty Reynolds

THE ROXY: moe.; Blues Traveler; G. Love

SMITH’S OLDE BAR: Nameless Nameless; Silent & Listen; New Bedlam (upstairs); The Pour Downs; Foothill Brothers; Threadbare Skivvies; Dylan Swinson; Nobody’s Darlings (downstairs)

TERMINAL WEST: Missing Pieces

VARIETY PLAYHOUSE: The Growlers; Ceramic Animal

VINYL: Wet Jeans

VISTA ROOM: Stairway to Zeppelin

WALLER’S COFFEE SHOP: Mudcat; No Strangers Band; Jessica Johnson; Stephen Duncan

WOLF CREEK AMPHITHEATER: Keith Sweat

Sunday, August 4th

BLIND WILLIE’S: Reverend Billy C. Wirtz

BUCKHEAD THEATRE: I Prevail; Issues; Justin Stone

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike & Mike

CITY WINERY: Anita Wilson

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

THE EARL: Vincas; Multicult; Super Thief; Motherfucker

FAT MATT’S: Jet Black & the Whacos

JOHNNY’S HIDEAWAY: Mike Veal Band

MASQUERADE: Sasami; ozello (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar; Swami & Dave

RED LIGHT CAFÉ: SciFi Burlesque Revue

RED SKY (Marietta): Daniel Deal & Ty Reynolds

THE ROXY: $uicideboy$

SMITH’S OLDE BAR: Darryl Rhodes; Thermos Greenwood (upstairs)

VINYL: Van Hunt; Andy Allo

WALLER’S COFFEE SHOP: Joseph Reed (12pm)

