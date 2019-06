Get Out! June 17 – June 23

Monday, June 17th

CITY WINERY: The Atlanta Jazz Players

THE EARL: Primitive Man; Big Brave; Withered; Canopy

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: The Pork Bellys

GEORGIA THEATRE (Athens): The Record Company; Buffalo Gospel (theater); Blood on the Harp (rooftop)

MASQUERADE: The Appleseed Cast; Tennis System; Of the Vine (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Bees Deluxe; Bill Sheffield

SMITH’S OLDE BAR: K. Forest; Tailz & Drummxnd; Rico Cocchi; DJ Yasmina; Chlo (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

WALLER’S COFFEE SHOP: The Silkworm Smugglers

Tuesday, June 18th

BLIND WILLIE’S: Andrew Black

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike Osier

CITY WINERY: Rickie Lee Jones

EDDIE’S ATTIC: Jack Schneider

FAT MATT’S: Electric Blues Xpress

GEORGIA THEATRE (Athens): Timothy Eerie; Pinky Doodle Poodle; Hot Fudge (rooftop)

MASQUERADE: Clubz; Girl Ultra (Hell); Spirit Adrift; High Command; Axis of Empires (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

ROXY: Enanitos Verdes; Hombres G

SMITH’S OLDE BAR: Fury in Few; 1000 Miles of Fire; A Better Hand; Jades Reign (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3P0; DJ Quasi Mandisco

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Alex Di Leo; Cody Vovaas

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, June 19th

40 WATT CLUB (Athens): David Perdue; Samm Severin; Noell Appling; Mandal

BLIND WILLIE’S: The Breeze Kings

BUCKHEAD THEATRE: Live On Mars

CENTER STAGE THEATER: J.I.D

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Jon Bellion

CITY WINERY: Jimmie Vaughan

THE EARL: The Babe Rainbow; Munya

EDDIE’S ATTIC: Amanda Ann Platt & the Honeycutters; Tina & Her Pony

FAT MATT’S: Johnny Cash Now

THE FOUNDRY (Athens): Grant Cowan Trio

GEORGIA THEATRE (Athens): Modern Measure; Night Fever (rooftop)

LIMERICK JUNCTION: Andy Birdsall

MASQUERADE: Hellzapoppin Circus Sideshow (Hell); Traitors; Bodysnatcher; Left to Suffer; Hounds (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

PIEDMONT PARK: ASO

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Gretchen Peters

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Martin L. Mathis; Riley Anderson; Seth Caldwell (downstairs)

STAR BAR: The Kenny Howes Show

TERMINAL WEST: Dennis Lloyd

WALLER’S COFFEE SHOP: Moira

Thursday, June 20th

40 WATT CLUB (Athens): T Hardy Morris; Los Coast; Thayer Sarrano; Parker Gispert

BLIND WILLIE’S: Ira & the Vipers

CENTER STAGE THEATER: J.I.D

CITY WINERY: Purple Madness

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Murphs; Medicine Man

THE EARL: Preston Lovinggood

EDDIE’S ATTIC: Tennessee Jet; Rye Davis; Nathan Angelo

FAT MATT’S: Chickenshack

THE HIGHLANDER: The Jasons; Taped Fist; Hembree & the Satan Sisters

LIMERICK JUNCTION: Andy Birdsall

MASQUERADE: Great Good Fine OK; Vesperteen (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): The Temptations; Band of Gold

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: The Monolithic; The Warsaw Clinic; Ghost Moths

VENKMAN’S: The Landing Party

Friday, June 21st

40 WATT CLUB (Athens): Cinemechanica; Motherfucker; Double Ferrari; Monsoon

AISLE 5: Charlie Crockett

ATHFEST OUTDOOR STAGES: Walden; Fish Bug; Calico Vision; BloodSugar; Hunter Morris & Blue Blood; Nicholas Mallis & the Borealis; JV Band; Pip the Pansy; Cheese Dream; Sam Burchfield; Wieuca (5pm)

BLIND WILLIE’S: George Hughley

BUCKHEAD THEATRE: Chase Atlantic

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Kyle Smith

CITY SPRINGS (Sandy Springs): The Band of Oz

CITY WINERY: Junior Brown

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Gretchen Peters

THE EARL: Petal; Coping Skills

EDDIE’S ATTIC: Gareth Asher; Kim Richey

FAT MATT’S: Blues in the House

THE FOUNDRY (Athens): The Tuten Brothers; Ashley Walls; Willie Pearl; Janie Waddell

GEORGIA THEATRE (Athens): The Whigs; Jester; Linqua Franqa (theater); DJ Crowe (rooftop)

HIGH MUSEUM: Curtis Taylor

LIMERICK JUNCTION: Wes Yoakam

MASQUERADE: Story Party (Heaven); Sparrows; The Drowned God; Hands in the Sky (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Brook Mason Blues Band; Nathan Nelson

PARK TAVERN: Electric Avenue

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Edie Carey & Rose Cousins

RED LIGHT CAFÉ: Tied & Tasseled Fetish Cabaret

SMITH’S OLDE BAR: William Clark Green; Ross Cooper (upstairs); Jive Revival; The Scarlets; Johnny Awesome (downstairs)

STAR BAR: Doll Parts; Flannel Nation; Vices of Vanity

SYMPHONY HALL: Bruce Hornsby & the Noisemakers; ASO

VARIETY PLAYHOUSE: Todd Snider

VENKMAN’S: The Madame Vega; Wet Jeans

WALLER’S COFFEE SHOP: Villain Family

Saturday, June 22nd

40 WATT CLUB (Athens): of Montreal; Yip Deceiver; Realistic Pillow; DJ Reindeer Games

529: Night Moves

ATHFEST OUTDOOR STAGES: DJ RX; AFTM; Misnomer; The Orange Constant; Orquestra MaCuba; The Norm; The YOD; LB; Arsenic; Squalle; Tony B; Kxng Blanco; Mohini Jain; DJ Kountry Boy; Harvey Funkwalker; Norma Rae; The Broken String Band; Don Chambers; The Moonshine; Natti Love Joys; Sarah Zuniga; Clarke Middle School Orchestra; Avery Leigh’s Night Palace; Rebecca Sunshine Band (10:30am)

BLIND WILLIE’S: Sandra Hall

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Barb Wired

BUCKHEAD THEATRE: ATL Collective

CITY WINERY: Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Michelle Malone; Sarah Peacock

THE EARL: Holy Beach; Dead Now; Young Beasts

EDDIE’S ATTIC: Open Mic Shootout

FAT MATT’S: Jet Black & the Whacos

THE FOUNDRY (Athens): Orquestra MacCuba; DJ Harold G

FOXHALL RESORT (Douglasville): The Young Fables

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): The Robert Cray Band; Marc Cohn; Blind Boys of Alabama; Shemekia Copeland

GEORGIA THEATRE (Athens): Luthi; Sleepwalkers; Nihilist Cheerleader; Vision Video (theater); Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: Swearwolf; Freakshow Sinema; Blood Oaks

LIMERICK JUNCTION: Wes Yoakam

MABLE HOUSE BARNES AMPHITHEATRE (Mableton): Gregory Porter; Ken Ford; Kathy Kosins

MASQUERADE: ‘70s Disco Dance Party (Hell); The Stolen; States and Capitals; All the Rest; Jades Reign (Purgatory)

MILLER THEATER (Augusta): Pylon Reenactment Society; The Producers; The Pauses

NORTHSIDE TAVERN: The Casanovas; Bill Sheffield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Tray Dahl & the Jugtime Ragband

RED LIGHT CAFÉ: Ariel Allegro Burlesque

ROXY: Tim McGraw; Jon Meacham

SMITH’S OLDE BAR: Trey Monroe & Random Ray; DJ JWattz; CeddyB; iWurdPlay; Amena (upstairs); Railside; Word Problems; 10 Hit Combo; Magnolia Moon; Hughes Taylor (downstairs)

STAR BAR: Tiger! Tiger!; Chrome Castle; Parson Rocket Project; dJ Von Schlichten

TABERNACLE: NAV

TERMINAL WEST: Moon Hooch

VARIETY PLAYHOUSE: Tribute

VENKMAN’S: Amy Winehouse Celebration; Magno

WALLER’S COFFEE SHOP: Sweetwater Creek Bluegrass (5pm)

Sunday, June 23rd

ATHFEST OUTDOOR STAGES: Dreams So Real; Dodd Ferrelle & the Wintervillains; The Producers; Daisy; Chem Trails; Pylon Reenactment Society; The Pauses; The Hobohemians; CD & the Brothers Reed; The Vegabonds; AD Blanco; Caveman Dave; Polar Waves (12:30pm)

BLIND WILLIE’S: The Real Deal Blues Band

BUCKHEAD THEATRE: Bowling for Soup; Reel Big Fish; Nerf Herder

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike & Mike

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Billie Eilish; Denzel Curry

CITY WINERY: Kevin Whalum

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Drew Gibson; Adam Klein

EDDIE’S ATTIC: Dianne Davidson; Deidre McCalla; Jaime Anderson

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X

LIMERICK JUNCTION: Andy Birdsall

THE LOFT: Sammie; Damar Jackson

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Blair Crimmins & the Hookers; Remember Jones; the 502s

VENKMAN’S: Djabe

WALLER’S COFFEE SHOP: Bald and in the Way

0