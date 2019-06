Get Out! June 24 – June 30

Monday, June 24th

THE EARL: Operators; Doomsquad

BUCKHEAD THEATRE: Rich the Kid

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CITY WINERY: Monifah; Russell Taylor

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): Lazer/Wulf; Double Ferrari

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: The Pork Bellys

THE FOUNDRY (Athens): John Dunn & the Jazzman Band

MASQUERADE: Fredo Band; Yoshi; FranceauTheGod; Huey Revolution (Hell); The Pauses; World is Watching; Redhead Magic; Visc. (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Regnault Monday; Trulove & Khi; Freya Rae (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

VINYL: Trevor Jackson

WALLER’S COFFEE SHOP: The Silkworm Smugglers

Tuesday, June 25th

BLIND WILLIE’S: Larry Griffith

CITY WINERY: Fred Scherrer & Michael Jordan

EDDIE’S ATTIC: A.A. Bondy

FAT MATT’S: Electric Blues Xpress

THE FOUNDRY (Athens): The Ruen Brothers; Cortez Garza

MASQUERADE: Static X; Devildriver; Dope; Wednesday 13; Raven Black (Heaven); Eryn; Collins Drive; The Relics; Chloe Key (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: The Warsaw Clinic; Soul Pax; Rhythmic Remedy (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3P0; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: Parachute

VARIETY PLAYHOUSE: Son Volt; Old Salt Union

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, June 26th

AISLE 5: Hannah Wicklund; C2 & the Brothers Reed

BLIND WILLIE’S: The Electro-matics

CITY WINERY: Bebel Gilberto

EDDIE’S ATTIC: Kelly McFarling

FAT MATT’S: Johnny Cash Now

THE FOUNDRY (Athens): Hayes Carll; Ben Dickey

GEORGIA THEATRE (Athens): Downtown Abby; The Echoes (rooftop)

MASQUERADE: Unturned; Happy. (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Jet Setting; Undertow (downstairs)

STAR BAR: Bigfoot; Greenbeard; Ladykiller

Thursday, June 27th

BLIND WILLIE’S: The Shadows

CITY WINERY: Latrese Bush

CLERMONT LOUNGE: Andy Browne Troupe; Gashound; Coyote Anyway

EDDIE’S ATTIC: Leon Majcen; Bryan Elijah Smith; Szlachetka

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Sail On

GEORGIA THEATRE (Athens): Twen; Nicholas Mallis (rooftop)

LIMERICK JUNCTION: Mandi Strachota

MASQUERADE: Flor De Toloache (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Smithfield (upstairs)

STAR BAR: Dround Hounds; Vito Romeo; Wet Jeans

SYMPHONY HALL: Rick Springfield; ASO

TERMINAL WEST: Kristin Hersh Electric Trio

VINYL: Julianna Smaltz; Dara Carter; Indee Killed the Pop Star

WALLER’S COFFEE SHOP: The Foothill Brothers

Friday, June 28th

40 WATT CLUB (Athens): Kristin Hersh Electric Trio; Fred Abong

529: Wolvhammer; Vaulted; Internment; Tomarum

BLIND WILLIE’S: Sandra Hall

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Bryan Bell

CENTER STAGE THEATER: Drivin’ n’ Cryin’

CITY SPRINGS (Sandy Springs): Savannah Jack

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Scott Streible; Tyler Jarvis

EDDIE’S ATTIC: Joe Gransden Band

FAT MATT’S: Dani Mac & Co.

THE FOUNDRY (Athens): The Royal Velvet; Larry’s Homework

GEORGIA THEATRE (Athens): Future Crib; Peppermint Boys; Tommy Troutwein; Jacob Woods (rooftop)

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: The Used; Thrice; Circa Survive; The Story So Far; Sleeping With Sirens; Atreyu; Four Year Strong; Memphis May Fire; Trophy Eyes; Juliet Simms; Hyro the Hero

LIMERICK JUNCTION: Andy Birdsall

MASQUERADE: Framing Hanley; Shallow Side; The Helvetica Effect; Love Story’s End (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk; Nathan Nelson

PARK TAVERN: Yacht Rock Schooner

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck McDowell, Malcolm Holcomb; Walter Parks & Wyatt Espalin

RED LIGHT CAFÉ: Madoca Kawahara

SMITH’S OLDE BAR: Casual Cadenza; Partials; The Original Complex (upstairs); Moody Hollow; Milky Sway; Daniel Lieving (downstairs)

STAR BAR: C Shorty; Rare Birds

SYMPHONY HALL: Ben Folds; ASO

VINYL: Thad

WALLER’S COFFEE SHOP: Four Man String Band

Saturday, June 29th

40 WATT CLUB (Athens): Love Tractor; Swimming Pool Q’s

BLIND WILLIE’S: George Hughley

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Radio ‘80s

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Common; ASO

CITY WINERY: The Spill Canvas

THE EARL: Faye Webster; Jenny O.

EDDIE’S ATTIC: Cody Matlock; Tyler Jarvis; Damien Jurado; Cornia Repp

FAT MATT’S: Lil Joey’s Jumpin’ Jive

THE FOUNDRY (Athens): Ishues; Squalle; Kxng Blanco; Life the Griot; Troop Brand; Motorhead 2x; DJ Blaque Starr

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): Ultimate Queen Celebration

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boyz; Bero Bero (rooftop)

LAKEWOOD AMPHITHEATRE: Dead & Company

LIMERICK JUNCTION: Shawn Spencer

THE LOFT: DJ Logic; Kudzu Kings

MASQUERADE: tiNi (Hell); Floral Cemetery; Swallowed Sun; Toxic Foxtrot; Open; Trent in the Trees (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): The Collingsworth Family

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk; Bill Sheffield

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Rachel Laven; Nathan Evans Fox; Control Burn

SMITH’S OLDE BAR: Frankly Scarlett; Seth Winters (upstairs); Worldwidewonders; cZen; Emma Ohm; Nick Arkin; Jason Von Stein; Graham Harper (downstairs)

STAR BAR: Twin Criminal; Skin Jobs

SOUTHERN GROUND AMPHITHEATER: Tommy James & the Shondells

TABERNACLE: Ali Wong

TERMINAL WEST: She Wants Revenge

VARIETY PLAYHOUSE: The Liturgists

VENKMAN’S: Time Warp Orchestra

WALLER’S COFFEE SHOP: Lyn Avenue; Randy Steele

Sunday, June 30th

BLIND WILLIE’S: Garrett Collins

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike & Mike

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: “Weird Al” Yankovic

CITY WINERY: The Neon Queen

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Joe Hott

THE EARL: The Chasm; Cutiamentum; Infernal Conjuration; Vimur

EDDIE’S ATTIC: Damien Jurado; Corina Repp

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: Mike Veal Band

LIMERICK JUNCTION: Nathan Nelson

MASQUERADE: Streetlight Manifesto (Heaven)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Mo Lawda & the Humble; Rare Creatures; Dead Swells

SMITH’S OLDE BAR: The Feel Trip; Thea Jones & Independent Everything; King James & the Electric Church (downstairs)

TABERNACLE: Ali Wong

0