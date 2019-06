Get Out! June 3 – June 9

Monday, June 3rd

529: Ether Coven; Palaces; Dayglo Mourning; New Bedlam

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Tav Falco’s Panther Burns

CENTER STAGE THEATER: Hologram Dio; Love/Hate

CITY WINERY: Philip Bailey

THE EARL: Weyes Blood; Jackie Cohen

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

FAT MATT’S: The Pork Bellys

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: A Very Loud Death; The Apartment Club; Beket (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

WALLER’S COFFEE SHOP: The Silkworm Smugglers

Tuesday, June 4th

529: The Mystery Lights; Future Punx

AISLE 5: Katie Toupin

BLIND WILLIE’S: Matt Pendrick

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CENTER STAGE THEATER: The Musical Box

THE EARL: J.S. Ondara; Adam Melchor

EDDIE’S ATTIC: Son of Town Hall

ELLIOTT STREET DELI & PUB: Stone Mecca

FAT MATT’S: Electric Blues Xpress

THE FOUNDRY (Athens): Pressing Strings

GEORGIA THEATRE (Athens): The Pink Stones; Evan Stepp & the Piners; Telemarket; Kristina Murray & Riley Downing (rooftop)

MASQUERADE: Tav Falco’s Panther Burns; Twisty Cats; The Delusionaires (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Poetry Slam

SMITH’S OLDE BAR: Warsaw Clinic; Solar Lunartic; Blue Mischief (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3P0; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: The Lemonheads; Tommy Stinson

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, June 5th

529: Creeping Death; Plague Years; Living in Fear (late); Vicious Rumors; Negative Wall; Black Candle (early)

BLIND WILLIE’S: The Cazanovas’ Blues Jam

CENTER STAGE THEATER: Kristian Bush & Rita Wilson

CITY WINERY: Joanne Shaw Taylor; Pressing Strings

EDDIE’S ATTIC: Bernadette Seacrest

FAT MATT’S: Johnny Cash Now

THE FOUNDRY (Athens): Betsy Franck; Nina Ricci

GEORGIA THEATRE (Athens): Albatross; Night Fever (rooftop)

LIMERICK JUNCTION: Andy Birdsall

MASQUERADE: Aaron West & the Roaring Twenties; pronoun; Diva Sweetly (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

STAR BAR: All Boy/All Girl; Ammonia Wash; Smoochyface; Dan Clifford

TERMINAL WEST: Draco Rosa

VINYL: Rooney

Thursday, June 6th

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Florence + the Machine

BLIND WILLIE’S: Frankie’s Blues Mission

CITY WINERY: Lyfe Jennings

THE EARL: The Let’s Go’s; Tiger! Tiger!

EDDIE’S ATTIC: The High Divers; Matthew Fowler; Matt Anderson; Erin Costello

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): The Lucky Jones; The Original Screwtops

GEORGIA THEATRE (Athens): Tedo Stone; Deaf Poets; Drew Beskin; Indianola (rooftop)

LIMERICK JUNCTION: Andy Birdsall

THE LOFT: Dark Funeral; Belphegor; Incantation; Hate; Vale of Pnath; Nightmarer; Malformity

MASQUERADE: Yngwie Malmsteen; Paralandra; Sunlord (Heaven); The Iceman Special; Kilroy Kobra; Fux (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Craig Fox

SMITH’S OLDE BAR: Greco; Half Hot; Canines (upstairs); Fine Lines; Hush Money; Sidewalkers (downstairs)

STAR BAR: Darby Wilcox; Day & Dream; The Titos; Brian Revels & the Heat Lightning

TERMINAL WEST: Pink Sweat$

VINYL: I the Victor; Maggie Schneider; Cardiac Half

VISTA ROOM: Rumours ATL

WALLER’S COFFEE SHOP: Michael Blair & Friends

Friday, June 7th

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Slipknot

BLIND WILLIE’S: Sandra Hall

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Sam Holliday

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Anderson .Paak

CITY WINERY: Lyfe Jennings

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Antigone Rising

DOWNTOWN CHAMBLEE: Electric Avenue

THE EARL: Ona; Tedo Stone; Drew Beskin

EDDIE’S ATTIC: The Felice Brothers

FAT MATT’S: The High Alohas

THE FOUNDRY (Athens): Don Dixon; Michael Guthrie Band; Barry Marler & Trent Allen; Murray Attaway; Holly Golightly & the Brokeoffs; The Mockingbirds; The Pinx

GEORGIA THEATRE (Athens): Linqua Franqa; Futurebirds; Wes Da Ruler; Grand Vapids (theater); Check the Signs (rooftop)

THE HIGHLANDER: Grade 2; DDC; Hanging Judge

LIMERICK JUNCTION: Sean Thomason

MABLE HOUSE BARNES AMPHITHEATRE (Mableton): Jerome Newton and the Band Who Fell to Earth

MASQUERADE: Jamila Woods; Nitty Scott; Dri Jack (Hell); Yung Tory; Daylan Gideon (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Cool John Ferguson; Nathan Nelson

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): End of the Line

RED LIGHT CAFÉ: Elle Capone; NiahLyrical

SMITH’S OLDE BAR: Stone Tribute Pilots; Butterflies & Hurricanes; Dookie Brothers (upstairs); Led Zepplified; Thunderstruck (downstairs)

STAR BAR: Gabbie Rotts; Boygirlfriends; Haint; Pansy

TERMINAL WEST: Psymbionic

VENKMAN’S: Lydia Simonds

VINYL: Purple Celebration

WALLER’S COFFEE SHOP: A. Lee Edwards

WHITEWATER SCHOOL COMPLEX (Fayetteville): Matt Stell; Logan Mize

Saturday, June 8th

ART FARM (Serenbe): Brian Dunne

BLIND WILLIE’S: Big Bill Morganfield

BUCKHEAD THEATRE: Slushii

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Spare Partz

CITY WINERY: Klymaxx; Joyce Irby

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Lauren Morrow

THE EARL: MAMA; RMBLR; Sick Bags; Bad Mother; Fast Eddy; Fixed Faces; Fun Haunts

EDDIE’S ATTIC: Brian Fuller; Dylan Marlowe; Noah Hicks; Roxie Watson

FAT MATT’S: J.T. Speed

THE FOUNDRY (Athens): Common People Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Kishi Bashi; Takenobu (theater); Booty Boyz; Tyler Boone; Uncle Duane’s Band (rooftop)

THE HIGHLANDER: The Aggravated; Rotten Stitches; Random Conflict

JOHNNY’S HIDEAWAY: Cold Draft Beer

LIMERICK JUNCTION: Robbie Levin

MABLE HOUSE BARNES AMPHITHEATRE (Mableton): Whodini; Kid N Play; Big Daddy Kane; Kool Moe Dee; Biz Markie; Rob Base

MASQUERADE: Stryper (Heaven); Sarah and the Safe Word; The Keepsake; Daisy Bellis & Friends; Travis Blake (Hell); Trinidad Cardona; Fat Pimp; Rita Maria; Houston Kendrick; Chad Tepper; Tysontae; ATL Terminus (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Albert White; Bill Sheffield

OAKLAND CEMETERY: Futurebirds; Ruby Velle & the Soulphonics; The Artisinals; The Haraway Brothers; She Returns From War; Kylie Odetta; Mike Killeen; Caryn Lee Carter; Distilled Butter Band (12pm)

RED LIGHT CAFÉ: Mark Johnson; Arthur Atsma

ROSWELL CULTURAL ARTS CENTER: Balsam Range with the Atlanta Pops Orchestra Ensemble

ROXY: EnParejaDos con Adrian Uribe y Consuela Duval

SMITH’S OLDE BAR: Lucette (upstairs); Identikit; Clockwork Pioneer; Star Period Star; Help! Computer; Anthony Michael; Sex Farm

STAR BAR: The Mystery Men?; Monsoon; DJ Rich Morris; DJ Fari

STATE FARM ARENA: Ariana Grande

SWEETWATER BREWING CO.: Departure

TERMINAL WEST: Frenship

VARIETY PLAYHOUSE: The Possums; Edie Cheezeburger

VENKMAN’S: Lady & the Champ

VINYL: Laundry Day

WALLER’S COFFEE SHOP: The Front Stoop Troop (12pm); Lon Eldridge

WHITEWATER SCHOOL COMPLEX (Fayetteville): The Young Escape; Stars Go Dim

Sunday, June 9th

529: Bask; Friendship Commanders; Resident One; Tokers

BLIND WILLIE’S: Atlanta Women in Blues (3pm)

BUCKHEAD THEATRE: Steve Earle & the Dukes

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike & Mike

CITY WINERY: Victory Boyd; Peter Collins

CLARKSTON COMMUNITY CENTER: Daniel Benitez & Jose Chirinos

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Nick Nace’s Nashville Writers Night

THE EARL: Dinos Boys; Gunpowder Gray; CANDY CI77ARETTES; Mongo

EDDIE’S ATTIC: Caroline Spense; Josh Rouse

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

HERITAGE GREEN (Sandy Springs): Saved By the Band

LIMERICK JUNCTION: Mandi Strachota

MASQUERADE: Xavier Wulf; Beau Young Prince; Marty Grimes; BrownPaperBag (Heaven); Tony MacAlpine; Arch Echo; Ryan Buck (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Stop Light Observations; Sound Culture

SMITH’S OLDE BAR: Sub Radio; The Bantam Breaks; The Hipps (upstairs); Goldshades; Oliver Twist; Jerrell Melton & Jay’Marie (downstairs)

VENKMAN’S: Yacht Rock Revue Unplugged

VINYL: Tyler Boone; Uncle Duane’s Band; Nobody’s Darlings

WALLER’S COFFEE SHOP: Roadhouse Jukebox

Weyes Blood photo by Kathryn Vetter Miller.

