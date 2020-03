Get Out! March 16 – March 22

Monday, March 16th

529: Chris Gantry; Mermaid Motor Lounge; DJ James Mills

MASQUERADE: Young Guv; Buddy Crime; The Pink Stones (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Waking April

SMITH’S OLDE BAR: CultureCough; Light Sound; Nathan Forsyth; Terrain (downstairs)

TERMINAL WEST: Walter Trout & the Radicals

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Open Mic

Tuesday, March 17th

529: Brower; Josephine Network; RMBLR; Harmacy

BUCKHEAD THEATRE: Tchami

CENTER STAGE THEATER: Letterkenny Live

CITY WINERY: Kasim Sulton’s Utopia

GEORGIA THEATRE (Athens): AFTM; Sleepwalkers

MASQUERADE: Bilmuri; Embracer; That’s the Ticket; Coletta (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: BadAsh Allstar Team

THE ROXY: Excision

SMITH’S OLDE BAR: Chris Hamrick; Josh Bricker (downstairs); Battlefield Collective (5pm) (dining room)

TABERNACLE: Killswitch Engage; August Burns Red

TERMINAL WEST: William Tyler; Steve Gunn; Mary Lattimore

VARIETY PLAYHOUSE: Graham Nash

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, March 18th

529: Chew; The Warsaw Clinic; Timothy Eerie; Ancient Ethel; Fantomen

CITY WINERY: Dilly Chris; Kym Swain; DJ Smiles; Amazin Papa G

THE EARL: Scott H. Biram; Andrea & Mud; The Lonesome Valley

EDDIE’S ATTIC: Adam Klein & the Wild Fires; Russell Cook & the Sweet Teeth

GEORGIA THEATRE (Athens): EOTO

MASQUERADE: Clan of Xymox; The Bellweather Syndicate; Curse Mackey (Hell)

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

THE ROXY: Excision

SMITH’S OLDE BAR: Outtatime!; Idle Minds; Like Mike; Word Problems; Close Enough (downstairs)

TERMINAL WEST: John Moreland

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

WALLER’S COFFEE SHOP: Moira and Friends

Thursday, March 19th

529: The Ataris; Kyle Troop & the Heretics; Hunger Anthem

BUCKHEAD THEATRE: Fleshgod Apocalypse

CITY WINERY: Josh Kelley

COBB ENERGY CENTRE: Justin Moore; Tracy Lawrence

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Dex Romweber

THE EARL: Am Taylor; Sash the Bash; Corey Couch Burlesque Troupe

FROM THE EARTH BREWING COMPANY (Roswell): Pigs on a String

GEORGIA THEATRE (Athens): Lawrence; Stephen Day

MASQUERADE: We Came as Romans; The Devil Wears Prada; Gideon’ Dayseeker (Heaven); Thy Art is Murder; Fit for an Autopsy; Enterprise Earth; Aversions Crown; One Misere (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Charles Wesley Godwin; Taylor Alexander

RED LIGHT CAFÉ: Nathan Evans Fox; Spencer Thomas Smith

SMITH’S OLDE BAR: Chance McCoy; Samuel Herb (upstairs); Waylon Payne; Doug Seegers; Garret Wheeler (downstairs)

TERMINAL WEST: Ryan Hurd; Adam Doleac

VARIETY PLAYHOUSE: Steve Hackett

VINYL: Andrew Duhon Trio

Friday, March 20th

529: Order of the Owl; Day Old Man; Dead Register; SheHeHe; Friendship Commanders; Young Beasts; Motor Exploder

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: DJ Silkworm

CENTER STAGE THEATER: Whoreible Decisions

CLASSIC CENTER THEATRE (Athens): Casting Crowns; Matthew West

COBB ENERGY CENTRE: Black Violin

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Michelle Malone; Roderic Land

THE EARL: Pike Co.; Yukons; Warm Red; Sword II

GEORGIA THEATRE (Athens): Ryan Hurd; Adam Doleac

HIGH MUSEUM: John Beal III

THE HIGHLANDER: Hyperspace; Breaux; Play Center

HOBNOB (Brookhaven): James Patrick Morgan

HOBNOB (Perimeter): Billy Florkowski

LAZY LLAMA CANTINA: David Ferguson

MASQUERADE: Weedeater; The Goddamn Gallows; The Atomic Bitchwax (Hell); Post Animal; TWEN (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks

ROCK N TACO (Roswell): Alchemy Band

ROSWELL HISTORIC COTTAGE: John Driskell Hopkins; Angie Aparo

SMITH’S OLDE BAR: Cosmic Charlie (upstairs); Rare Creatures; The Hails; Little Bird (downstairs)

SYMPHONY HALL: David Foster; Katharine McPhee

TERMINAL WEST: EOTO

VENKMAN’S: Phillipia Williams

VINYL: City of the Sun; William Wild

WALLER’S COFFEE SHOP: Jason’s Bluegrass Jam; Eddie Sids & Viceroy Cyprian

ZIBA’S: Bonaventure Quartet

Saturday March 21st

40 WATT CLUB (Athens): Life of Agony; All Hall the Yeti

529: Deceased; Lazer/Wulf; The Vaginas; Earthling; Duell; Canopy; Voltage

AISLE 5: Mariah the Scientist

CENTER STAGE THEATER: Cash Cab’s Ben Bailey

CITY WINERY: Dave Hollis

COBB ENERGY CENTRE: Jay Leno

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Steve Monce

THE EARL: Ginger Root; Dinner Time; Shy Layers

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Clay Babies; The Irish Brothers

THE LOFT: Father; Metlycanon; Goon Des Garcons

MASQUERADE: Dread Mar I (Heaven)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Crystal Gayle; Teea Goans

NORTHSIDE TAVERN: Grant Green

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): James McMurtry

SMITH’S OLDE BAR: Abbey Road Live!; David Cone (upstairs)

TABERNACLE: Nathanial Rateliff

TERMINAL WEST: Lawrence

TIN ROOF CANTINA: Blair Crimmins & the Hookers; Sailing to Denver; Disorder in the Court

VARIETY PLAYHOUSE: Whindersson Nunes

VENKMAN’S: Party on the Moon

WALLER’S COFFEE SHOP: Patrick Vining; Blues Dude; Joe Capo; Mudcat; The Rockaholics; Hills and the Holler; Shelton Powe; Joey Hoegger; Brandon Reeves; Gary Strickland; Jason Waller; Foothill Brothers; Tony Bryant; Essie Mae Brooks; Robert Lee Coleman; Skye Paige; Ross Pead; Bill Sheffield; Sammy Blue & Rita Graham; Stan Watkins; Curtis Smith; Roy Lee Johnson; Albert White; Stoney Brooks; Sol Roots; Ardie Dean; Eskil Wetterqvist; The Atlanta Horns (12pm)

ZIBA’S: CubanaSong

Sunday, March 22nd

529: Conkrete God; Nelson Pi; Blaqrock; Vicki’s Dream

CITY WINERY: Sinead O’Connor

COBB ENERGY CENTRE: Harry Connick Jr.

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Pryor & Lee Band

EDDIE’S ATTIC: Fireside Collective; The Currys

THE LOFT: Ally Brooke

MASQUERADE: Anti-Flag; Grade 2; Doll Skin (Purgatory

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: Keith Harkin; Stefan (upstairs); Duci; Holy Pinto; Volcano; Sanity Please (downstairs)

TERMINAL WEST: Asgeir; Khushi

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Meshell Ndegeocello

VINYL: Cal Scruby

WALLER’S COFFEE SHOP: Acoustic Gospel Invitational; Mandi Strachota; The Radio Ramblers; Wasted Potential Brass Band; Frankie’s Blues Mission; Little Country Giants; Essie Mae Brooks; Veronika Jackson; Skunkweed JuJu; Blackfoot Daisy; Freddie Vanderford; Little Pink Anderson; Chickens and Pigs; Cool John Ferguson; Sweet Betty Journey; Hayley Grey & Nathan Nelson; I Want Whiskey (12pm)

ZIBA’S: Jazz Jam Band

