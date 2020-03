Get Out! March 9 – March 15

Monday, March 9th

529: Shitkid; Death Hags; Karaoke; Klypi

CITY WINERY: Marsha Ambrosius

MASQUERADE: Kate Bollinger; Good Dog Nigel (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: HidNTrackz; DeAndre Perryman; Jazmine Leigh; Joulz; Samuelle Blackspeare (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Acoustic Open Mic

VARIETY PLAYHOUSE: Blood Orange; Tei Shi

WALLER’S COFFEE SHOP: Out of System Transfer; Hard Fabric; Just Pals; Yankee Roses

Tuesday, March 10th

529: Moon Kissed; Foxymoron; Suede Cassidy

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: Slump; Nag; McQueen

CITY WINERY: Marsha Ambrosius

THE EARL: Daniel Romano; The Medium; Curt Castle

MASQUERADE: 1Team (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: Shoegazers; Nomad; Heathersett; The Grounds Crew (upstairs); The Murphs; Will Overman; Cody Bolden (downstairs)

VARIETY PLAYHOUSE: Blood Orange; Tei Shi

VINYL: The Free Nationals

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, March 11th

529: Sanguisugabogg; Graveview; Misanthropic Aggression; Tomarum

AISLE 5: SOB X RBE; ShooterGang Kony; Jaquebeatz

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: MIR Fontaine

BUCKHEAD THEATRE: Overkill

CENTER STAGE THEATER: Eric Johnson

CITY WINERY: Latrese Bush

EDDIE’S ATTIC: Them Dirty Roses

MASQUERADE: Rapsody; Sa-Roc; Heather Victoria; Reuben Vincent (Hell); Sleep On It; Bearings; Between You & Me; Neverkept; Maggie Schneider (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: John Burns; Small; Kelly Klo (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VINYL: The Orphan The Poet; Deal Casino; Cake Jam; VYB

WALLER’S COFFEE SHOP: Bernadette Seacrest; Moira and Friends

Thursday, March 12th

40 WATT CLUB (Athens): Lullwater; Year of the Locust; Ashes to Omens

529: Lightning Orchestra; Konda; Klark Sound

BUCKHEAD THEATRE: Silversun Pickups

CITY WINERY: Poguetry ft. Spider Stacy & Cait O’Riordan; Lost Bayou Ramblers

THE EARL: Heart Bones; Terror Pigeon; Cousin Dan; Jaguar Purrs

FROM THE EARTH BREWING COMPANY (Roswell): Sicard Hollow

THE LOFT: Danny Pellegrino

MASQUERADE: Huseby; Protojay (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Yankee Roses; Live Well; Ozello (upstairs); LANDT; No Traffik; Radio Cult; Say Never (downstairs)

TABERNACLE: Pee-wee Herman

TERMINAL WEST: Destroyer; Nap Eyes

VARIETY PLAYHOUSE: Marty Stuart & His Fabulous Superlatives

VINYL: Phangs; ’90s Kids; Reptile Room

WALLER’S COFFEE SHOP: Truckstop Opry

Friday, March 13th

529: Dumbo Gets Mad; Sea Moya; Calico Vision

BUCKHEAD THEATRE: Brendan Schaub

CENTER STAGE THEATER: Geoff Tate; Till Death Do Us Part

CITY WINERY: Lady Lamb

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Will Hogue

THE EARL: The Black Lips; Poppy Jean Crawford

EDDIE’S ATTIC: Sean Hayes; Sylvia Rose Novak

HOBNOB (Brookhaven): David Ferguson

HOBNOB (Perimeter): Noah Cothern

LAZY LLAMA CANTINA: Bennett Jackson

MASQUERADE: Silverstein; Four Year Strong; I the Mighty (Heaven); Graduating Life; King of Heck; Champagne Colored Cars; Keeping Composure (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Rod Hamdallah

SMITH’S OLDE BAR: Greco; The Speedwells (upstairs); Ditch Lily; BooReefa; Clementine Was Right; Dandanna (downstairs)

STATE FARM ARENA: Erykah Badu

SYMPHONY HALL: ASO plays Return of the Jedi

TABERNACLE: COIN

TIN ROOF CANTINA: Moody Hollow; Husband & Wife

UGA TIFTON CAMPUS CONFERENCE CENTER: The Oak Ridge Boys

VENKMAN’S: The Breakfast Club

VINYL: Silent Planet; Currents; Invent Animate; Grayhaven; The Callous Daoboys

VISTA ROOM: Electric Avenue

WALLER’S COFFEE SHOP: Villain Family

ZIBA’S: Eastside Jazz Band

Saturday March 14th

378: Vic Varney

529: Algiers; Nordra; Shepherds

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: Griever; Coma Teeth; Post Hunk

CENTER STAGE THEATER: Johnny Lang; The Gary Douglas Band

CITY WINERY: ATL Collective

COBB ENERGY CENTRE: George Lopez

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Kevn Kinney

THE EARL: The Black Lips; Poppy Jean Crawford; Upchuck

FROM THE EARTH BREWING COMPANY (Roswell): The Donna Hopkins Band; Ralph Roddenberry; Ain’t Sisters; Samantha Alessi-Jones (5pm)

HARGRAY CAPITOL THEATRE (Macon): Cosmic Charlie

LENA’S PLACE COFFEEHOUSE: Margot Bernstein; Mike Whitney & Andy Offutt Irwin

MASQUERADE: Beach Slang; The Aquadolls; The Carolyn (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Steve Wariner; Ray Scott

NORTHSIDE TAVERN: Ike Stubblefield

THE ROXY: Hippie Sabotage; Ilo Ilo

SMITH’S OLDE BAR: Rhett Price; Kaddy Kobain (upstairs); Cougar Sweat; Super City; Amelia; Call Me Karizma; Cyrus; Mxrcus Alexis; Sticky Arrow (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO plays Return of the Jedi

TABERNACLE: Pigeons Playing Ping Pong

TERMINAL WEST: Here Come the Mummies; Cadillac Jones

TIN ROOF CANTINA: Did Mommy Say Sorry?

VARIETY PLAYHOUSE: Marc Broussard; Jamie McLean

VENKMAN’S: No Diggity

VINYL: Billy Raffoul

WALLER’S COFFEE SHOP: Dapo Dina & Tomi Berry

ZIBA’S: C.O.T. Band

Sunday, March 15th

AISLE 5: Mija

BOGGS SOCIAL & SUPPLY: Flower Crown; The Zells

CITY WINERY: Macy Gray

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jamie Laval; Megan McConnell

DRUNKEN UNICORN: Friendship; Shelly’s Gone

THE EARL Bambara; Vincas

MASQUERADE: Strange Ranger; Peaer; The Yum Yum Tree (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

STATE FARM ARENA: André Rieu

TERMINAL WEST: Radical Face; Axel Flowvent

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VINYL: Madison McFerrin

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic (5pm)

ZIBA’S: Jazz Jam Band

0