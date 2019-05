Get Out! May 13 – May 19

Monday, May 13th

529: Cloven Hoof; Tombstone; Black Candle

BUCKHEAD THEATRE: Whitechapel; Dying Fetus; Revocation; Fallujah; Spite; Uncured; Burial Above Ground

CITY WINERY: Brian McKnight

THE EARL: Noisem

EDDIE’S ATTIC: Songwriters’ Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

GEORGIA THEATRE (Athens): Lukas Nelson & Promise of the Real; The Vegabonds (theater); William Matheny (rooftop)

MASQUERADE: Dizzy Wright; James Cornelia (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: MC Lars; Frontalot; Mega Ran; Schaffer the Dark Lord (upstairs); Will & the W4VE; The Manly Hero; Malachi Mills; Erika JaNaé (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Pup

WALLER’S COFFEE SHOP: Silkworm Smugglers

Tuesday, May 14th

BUCKHEAD THEATRE: Higher Brothers

CITY WINERY: Brian McKnight

THE EARL: Klaus Johann Grobe; Vinyl Williams

EDDIE’S ATTIC: Henry Jamison

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

MASQUERADE: Sum 41; Assuming We Survive (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

THE ROXY: Lil Pump; Lil Skies

SMITH’S OLDE BAR: Cris Jacobs; Seth Winters; Clint Roberts (upstairs); Evan Stepp & the Piners; William Matheny; Pony League; Tyler Scruggs (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

VARIETY PLAYHOUSE: Lukas Nelson & Promise of the Real

VINYL: Roo Panes; Casey Harper

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, May 15th

529: Profantica; Maha Prayala; Tomarum; Canopy

CITY WINERY: Sara Evans & the Barker Family

EDDIE’S ATTIC: LOLO; Garrison Starr

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

GEORGIA THEATRE (Athens): Nordisa Freeze; Shane T; Elijah Johnston; Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Listener; Birds in Row; Quentin Sauve; The Callous Daoboys; Apostle (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Antoine JaQuard; Aria Lanelle; Mariama Tatum (downstairs)

STAR BAR: Chelsea Faith; Bridget Leen; B.E.N.; Sydney Morse

TERMINAL WEST: The Drums

VARIETY PLAYHOUSE: Chromatics; Desire; In Mirrors

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

WALLER’S COFFEE SHOP: Bluegrass Jam; Moira & Friends

Thursday, May 16th

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Chris Young; Chris Janson; Dylan Scott

BUCKHEAD THEATRE: A R I Z O N A

CITY WINERY: Tony Terry

COBB ENERGY CENTRE: Ben Platt

THE EARL: Uniform; Hash Redactor; Nag; BLAMMO

EDDIE’S ATTIC: Carla Winter; Emily Ann Roberts

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): David Lowery; Boo Ray; Palace Doctor; Linqua Franqa; Lydia Brambila; Don Chambers; Carla Joy King; Greg Meredith

MASQUERADE: TV Girl; Yohuna (Hell); Sherman Nerdofficial; Remi Lekun; MaliFromCali; BigBreeze; Doneze (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED LIGHT CAFÉ: Jackie Bristow; Konner Scot; Ryan Winslow

SMITH’S OLDE BAR: Radio Cult; Up From Here; Another Year Unknown; Landt (downstairs)

STAR BAR: The Carolyn; Rough Dreams; Resident One; Breaux

TABERNACLE: Gunna

VARIETY PLAYHOUSE: Michael Schenker Fest

VENKMAN’S: These Crowded Streets

VINYL: Kara Frazier; The Colour Negative; Rick Wilkerson

Friday, May 17th

40 WATT CLUB (Athens): Filthy Friends; Dressy Bessy

529: Pile; CHEW

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CENTER STAGE THEATER: Tomorrow X Together

CITY WINERY: The Producers

COBB ENERGY CENTRE: Amanda Palmer

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Alex Williams

DRUNKEN UNICORN: Goatwhore; Cloak; Withered

THE EARL: Smithsonian; Rosser

EDDIE’S ATTIC: Arielle

FAT MATT’S: The Rockoholics

THE FOUNDRY (Athens): Back in Time

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): Dennis DeYoung

HOBNOB (Brookhaven): Joshua Nunn

HOBNOB (Midtown): Adam Patterson

HOBNOB (Perimeter): Chip McGuire

MASQUERADE: Hot Mulligan; Belmont; Kayak Jones; Fredo Disco; Future Teens (Purgatory)

MORTON THEATRE (Athens): Desi Banks; Ronnie Jordan; Big Homie

NORTHSIDE TAVERN: Zydefunk

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Peter Bradley Adams

SMITH’S OLDE BAR: The Holly Street Band; Jess Goggans Band; Our Outlaw Outfits (upstairs); Table for Two; Sarah Mootz; Aspen Anonda (downstairs)

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): Deadblo; Rosa Asphyxia; Voltagehead; Tokers; Blue Tower

TERMINAL WEST: John Paul White

VENKMAN’S: Saved by the Band; The Foothill Brothers

VINYL: The Brother Brothers; Brian Revels

VISTA ROOM: Color Me Badd; Bogey and the Viceroy

WALLER’S COFFEE SHOP: Heather Luttrell

Saturday, May 18th

ACWORTH AMERICAN LEGION: Treephort; The Superstation; Undead Viking Mafia; Danger Woman; Total Bummer; Brett Schieber

AISLE 5: Lady Lamb

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): No Sweat

CENTER STAGE THEATER: Jupiter Coyote; Bloodkin

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: The 1975; Pale Waves; No Rome

CITY WINERY: Austin Coleman & Payton Kashdan (patio); The Producers

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Joe Robinson

THE EARL: Filthy Friends; Dressy Bessy

EDDIE’S ATTIC: The Bitteroots & Friends

FAT MATT’S: The Juke Joint Dukes

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Adam Miller; Mark Dvorak

GEORGIA THEATRE (Athens): The Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: Voltage; Stunner; Murder Van

HOBNOB (Perimeter): Joshua Nunn

THE LOFT: BBMak

MASQUERADE: Mattiel; Hommeboy (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Fishmouth Fools

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Chuck McDowell; Matthew Kahler; Wyatt Easterling; Eliot Bronson

RED LIGHT CAFÉ: Joe M. Turner; Gusto

THE ROXY: Christian Nodal

SMITH’S OLDE BAR: Jerome Newton & the Band Who Fell to Earth; Roxy Rex (upstairs); Robot Party; Jon Worthy & the Bends; Eureka Failure; Dropzone; Kick the Dog (downstairs)

SOUTHBOUND BREWING CO. (Savannah): Cats Under the Stars; Grass is Dead; Pluff Mudd (12pm)

STAR BAR: The Unsatisfied; Zodiac Panthers; Night Terrors; Elzig

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): St. Sitra Chamber; Bridges to Burn; Candle Burns White

TERMINAL WEST: Superorganism

VARIETY PLAYHOUSE: Perturber; Gost; Gregorio Franco

WALLER’S COFFEE SHOP: The Amblers Band; Nikki Speake; The Great Dying (5pm)

Sunday, May 19th

#3 RAILROAD ST. (Arnoldsville): Alias Patrick Kelly

AISLE 5: 88Glam

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike Osier’s Southern Cross

THE EARL: shame; Disq

EDDIE’S ATTIC: Eric “Ricky” McKinnie

THE FOUNDRY (Athens): Dead Letter Office

THE HIGHLANDER: Bigfoot; Bitch

JOHNNY’S HIDEAWAY: Home Brüh

MABLE HOUSE AMPHITHEATRE: Con Funk Shun; Bar Kays; Brick

MASQUERADE: Frenchie! (Hell); The Greeting Committee; Haley Blais; flipturn (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Rhett Price

SMITH’S OLDE BAR: Jet Black Alley Cat; All the Rest; Glass House Point (downstairs)

TERMINAL WEST: Knuckle Puck; Citizen

VARIETY PLAYHOUSE: Josh Ritter & the Royal City Band; Penny & Sparrow

VINYL: Eric Biddines; Malc Stewy

WALLER’S COFFEE SHOP: Carly Gibson

