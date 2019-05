Get Out! May 20 – May 26

Monday, May 20th

BUCKHEAD THEATRE: LÉON

CITY WINERY: J. Holiday

EDDIE’S ATTIC: Songwriters’ Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

MASQUERADE: Sacred Reich; Sworn Enemy; Anger Within (Hell); Taylor Phelan; J.A.; Bird Laww; Clayton Wyatt (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

RED LIGHT CAFÉ: Andy Gold

SMITH’S OLDE BAR: My Brother Skyler; ozello; Chloe Kay (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: Nick Waterhouse

VARIETY PLAYHOUSE: Mura Masa

Tuesday, May 21st

CITY WINERY: Slippery When Wet

EDDIE’S ATTIC: Morgan Logan Vasquez

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

MASQUERADE: Basement; Nothing; Gouge Away (Hell); Archspire; Inferi; Virvum; Wormhole (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Open Mic

SMITH’S OLDE BAR: Nathan Nelson; Anne Elise Hastings & Her Revolving Cast of Characters; The Wirelight (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: Nitzer Ebb

VARIETY PLAYHOUSE: Art Alexakis

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

WALLER’S COFFEE SHOP: Randy Steele; KB Skunkweed Juju

Wednesday, May 22nd

CITY WINERY: Nu Soul ATL

DRUNKEN UNICORN: Tacocat

EDDIE’S ATTIC: Rainbow Girls

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

THE FOUNDRY (Athens): David-Jacob Strain; Bob Beach

GEORGIA THEATRE (Athens): Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Pacific Dub; The Ries Brothers; Seranation (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Sarah and the Safe Word; LOKELLA; Hail Your Highness; Moreland the Shooting (downstairs)

STAR BAR: Kenny Howes

TERMINAL WEST: AJ Mitchell

WALLER’S COFFEE SHOP: Morris Less and the Lessermores; Moira & Friends

Thursday, May 23rd

CLERMONT LOUNGE: Meagan Jean & the KFB; Nikki & the Phantom Callers; Mathis Hunter

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Kim Richey

EDDIE’S ATTIC: Alejandro Escovedo; Front Country; Sydney Morse

FAT MATT’S: Chickenshack

THE FOUNDRY (Athens): Simple Life Band

MASQUERADE: Animals As Leaders; The Contortionist; Moon Tooth (Heaven); Palace Royale; Weathers; Starbenders (Hell); The Veer Union; NeverWake; Them Damn Kings; Days to Come (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Josh Bagwell; Jordan Rowe (downstairs)

STAR BAR: Genki Genki Panic; Coach N Commando; Chrome Castle; Roadkill Debutante

TERMINAL WEST: The Japanese House

VENKMAN’S: Alyssa Olson & Peter Olson

VINYL: Jacob Latimore

WALLER’S COFFEE SHOP: Threadbare Skivvies

Friday, May 24th

40 WATT CLUB (Athens): White Rabbit Collective; The Pierres; Sono; Moon Chief

529: Zen Mother

BUCKHEAD THEATRE: Departure; Head Games

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CITY SPRINGS (Sandy Springs): Steep Canyon Rangers

CITY WINERY: Cydnei Chyan (patio); Who’s Bad

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Trout Steak Revival

THE EARL: Reconciler; Shehehe; New Junk City; DJ Burdon

EDDIE’S ATTIC: Chinua Hawk

FAT MATT’S: Big C

GEORGIA THEATRE (Athens): Carla Lefever and the Rays (rooftop)

HOBNOB (Brookhaven): Clayton Beaumont

HOBNOB (Midtown): Austin Walls

LAKE OLMSTEAD PARK (Augusta): Greensky Bluegrass; Deer Tick; The Steeldrivers; Ghost of Paul Revere; Front Country; Hackensaw Boys; Matt Dahlimer (4pm)

MASQUERADE: Aly & AJ (Heaven); Emo Night (Hell); Blessed; Student Driver; Volcano; Open (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal w/ Caleb Tokarska

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): J.A. Etchison; EMILYE; Two by Two Celtic

RED LIGHT CAFÉ: Willie Zlavino

SMITH’S OLDE BAR: Winston Ramble; Little Raine Band; Taylor Hunnicutt (upstairs); Alias Patrick Kelly; Dreaded Marco; Paper Walls (downstairs)

SOUTHBOUND BREWING CO. (Savannah): Knot Done (5:30pm)

STAR BAR: Rod Hamdallah; James Leg; El Capitan & the Reluctant Sadists; The Tomb Tones

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): House of Now; The Warsaw Clinic; The Summersets

VARIETY PLAYHOUSE: Piff the Magic Dragon

VENKMAN’S: Jill Rock Jones

VINYL: Grace Conley; MIGHTY; Indee Killed the Pop Star

Saturday, May 25th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): It’s a Band

CITY WINERY: Bonnie Blue (patio)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Hughes Taylor Band

THE EARL: Mono; Emma Ruth Rundle

EDDIE’S ATTIC: Taylor Ray Holbrook; Tyler Steel

FAT MATT’S: The Vipers

GEORGIA THEATRE (Athens): The Booty Boyz; Gimme Hendrix (rooftop)

HOBNOB (Brookhaven): Honeybone

HOBNOB (Perimeter): Clayton Beaumont

LAKE OLMSTEAD PARK (Augusta): Old Crow Medicine Show; The Infamous Stringdusters; Leftover Salmon; Steep Canyon Rangers; Pert Near Sandstone; Trout Steak Revival; Little Roy & Izzy; Teddy & the Rough Riders; Honeysuckle; Royal Johnson; The Mason Jars; Jaycie & Taylor (12pm)

THE LOFT: Backpack Kid & Friends

MABLE HOUSE AMPHITHEATRE: Zapp; SOS Band; Case

MASQUERADE: Young Nudy; Drako (Heaven); Felix Martin; Sarah Longfield (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Debbie Bond

PIEDMONT PARK: Lizz Wright; Richard Bona; Marcus Strickland ft. Pharoahe Monche; Makaya McCraven; Takuya Kuroda; Rhonda Ross & Rodney Kendrick; Christian Sands; Delfeayo Marsalis; Stefon Harris + Blackout; Joel Ross; Ofer Assaf Quartet; Alicia Olatuja; Avery Dixon (12:30pm)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Highbeams; Kate Coleman

SMITH’S OLDE BAR: Ashley Walls; rodeo twister (upstairs); Control Nurse; Endiana; Pinky Doodle Poodle; Jimi Davies & Bruce the Guitar; The Smoking Flowers (downstairs)

STAR BAR: Delusionaires; Ghost Riders Car Club; The Wildtones; Andrea & Mud; JJ & the Hustlers; Al Shelton & the Bar Community Stars

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): The Casket Creatures; DDC; Elzig

VARIETY PLAYHOUSE: Rumours

WALLER’S COFFEE SHOP: Blackfoot Daisy; Ross Pead

Sunday, May 26th

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike Osier’s Southern Cross

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Styx

CITY WINERY: Big Apple Village (patio); Nils Lofgren

THE EARL: Dead Meadow

EDDIE’S ATTIC: The Bittersweets; Amber Rubarth

THE FOUNDRY (Athens): Prime Time ft. Leonard Julien III

MABLE HOUSE AMPHITHEATRE: Morris Day and The Time; Sheila E

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PIEDMONT PARK: The Royal Krunk Jazz Orchestra; Kandace Springs; Rhonda Thomas; Michael Mayo; Freelance; Gary Motley; Slim Gambill; OKCello; Alex Lattimore; Nicole Banks Long; The Kenny Banks Jr. Trio; The Milkshake Quintet; Rialto Jazz for Kids (12:30pm)

TERMINAL WEST: Beatles for Kids

VARIETY PLAYHOUSE: David Crosby & the Sky Trails Band

VISTA ROOM: John Waite

0