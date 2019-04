Get Out! May 6 – May 12

Monday, May 6th

529: Night Beats

BUCKHEAD THEATRE: Meshuggah

CITY WINERY: Uli Jon Roth

EDDIE’S ATTIC: Songwriters’ Open Mic

FAT MATT’S: Dry White Toast

GEORGIA THEATRE (Athens): The Mobros; Deadly Lo-Fi; Bichos Vivos (rooftop)

THE LOFT: Boogie; KB Devaughn; Bobby Sessions

MASQUERADE: Earl Sweatshirt; Liv.e; MIKE (Heaven); Zeal; Ardor; The Sedonas (Hell); Vamachara; Chamber; Void Eater; DEADBLO (Purgatory)

MOTHER: R.Ariel

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

THE ROXY: Jorja Smith; Kali Uchis

SMITH’S OLDE BAR: James Hooper; Josiah; DAnny THomas; Cammi (upstairs); Caroline Culver; The Ormewoods; Bronte Fall (downstairs)

STAR BAR: Rotknee’s Monday Night Comedy

TERMINAL WEST: The Strumbellas

WALLER’S COFFEE SHOP: Brad Lauretti; George Kotler-Wallace

Tuesday, May 7th

BUCKHEAD THEATRE: Architects; Thy Art is Murder; While She Sleeps

CITY WINERY: Mariza

THE EARL: Murphy’s Law; Antagonizers ATL; Five O’Clock Devil

FAT MATT’S: Crosstown Allstars

THE FOUNDRY (Athens): Hubby Jenkins

GEORGIA THEATRE (Athens): Fat Arm Daddy; Palace Doctor; The Dyrty Byrds (rooftop)

MASQUERADE: Black Coffee; Concrete God (Hell); Shy Girls; AKUA; Pleasure Plateau (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Art Amok Poetry Slam

THE ROXY: Shinedown

SMITH’S OLDE BAR: Hey Guy; MammaBear; Sex Farm (upstairs); Moloq; Origami Ghosts; Antbrain (downstairs)

STAR BAR: DJ MP3PO; DJ Quasi Mandisco

TERMINAL WEST: Bea Miller

VENKMAN’S: Joe Gransden’s Jazz Jam

VINYL: Anomalie; Birocratic; Rob Araujo

WALLER’S COFFEE SHOP: Open Mic

Wednesday, May 8th

AISLE 5: Ayla Nereo

BUCKHEAD THEATRE: Marianas Trench

CITY WINERY: Herb Alpert & Lani Hall

DRUNKEN UNICORN: Show Me the Body; Upchuck; Playytime; Symbiote

THE EARL: Adia Victoria

EDDIE’S ATTIC: Dead Horses; Benjamin Jaffe

FAT MATT’S: Frankie’s Blues Mission

FOX THEATRE: Judas Priest; Uriah Heep

GEORGIA THEATRE (Athens): Cicada Rhythm; Oliver Wood (theater); The Vinyl Suns; Jay Gonzalez (rooftop)

MASQUERADE: Nashville Pussy; Guitar Wolf; Dusty Booze and the Baby Haters; The Turbo A.C.s (Hell); Messer; Saul; 4 Daze Dead; Alchemy

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Open Mic

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

THE ROXY: Shinedown

SMITH’S OLDE BAR: Sounds About Right; Brother Moses; Foothill Brothers (downstairs)

STAR BAR: Veaux; Goodfires; WHOAA

TERMINAL WEST: Circles Around the Sun

VINYL: Eli “Paperboy” Reed; GA-20

WALLER’S COFFEE SHOP: Tim Higgins; Hanna Wilde; Moira & Friends

Thursday, May 9th

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Amigo the Devil; Andrea & Mud

CENTER STAGE THEATER: Black Stone Cherry; Tyler Bryant & the Shakedown; The Josephines

CITY WINERY: Carol Albert

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): Halem Albright

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Shawn Mullins

THE EARL: Sweet Crude

EDDIE’S ATTIC: Town Mountain; Hunter Blalock

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Shakey Graves; Illiterate Light (theater); Analog Vibrations; The Head (rooftop)

MASQUERADE: Secrets; Awaken I Am; Avail the Lost; Shot Down South; Hall of the Elders; Vagrants (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Matthew Kaminski’s Gypsy Jazz Fellowship

THE ROXY: Evanescence

SMITH’S OLDE BAR: Parker Gispert; Grand (upstairs)

STAR BAR: Rye Baby; Atomic Boogie; Bonemeal Baker; Warsaw Clinic

TABERNACLE: Lizzo

VARIETY PLAYHOUSE: Railroad Earth

VENKMAN’S: Jackson County Line; How & Why

VINYL: Badflower; Deal Casino; Fencer

WALLER’S COFFEE SHOP: Scott Low Duo

Friday, May 10th

THE BAKERY: Mothers

BUCKHEAD THEATRE: lovelytheband; Jagwar Twin

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CENTER STAGE THEATER: La Semesienta

CENTRAL PARK: Rüfüs Du Sol; Big Gigantic; San Holo; What So Not; Snakehips; Lane 8; Boogie T; Solardo; SNBRN; Dombresky; Moon Boots; Whipped Cream; GG Magree; Dirt Monkey; Win + Woo; Paz; Mantis; Eddie Gold; Movin’ Keyz (1pm)

CITY WINERY: Lazybirds (patio)

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Shawn Mullins

THE EARL: Skeletonwitch; Soft Kill; Wiegedood; Portrayal of Guilt

EDDIE’S ATTIC: Heart Hunters; Sweet Young Twang; Mike Killeen; Kristen Englenz

FAT MATT’S: Harvey Brindell

THE FOUNDRY (Athens): The Funk Brotherhood

GEORGIA THEATRE (Athens): Raelyn Nelson Band (rooftop)

THE HIGHLANDER: Spray Tan; And That is Why; Wet Nurse

HOBNOB (Brookhaven): Tyson Michael Halford

HOBNOB (Midtown): Brooke Serrano

THE LOFT: Sean McConnell; Madi Diaz

MASQUERADE: Big Gigantic; The Funk Hunters (Heaven); Boogie T; Dirt Monkey (Hell); Moon Boots (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Lorrie Morgan; Tim Atwood

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Wyatt Edmonson; Will Payne Harrison; Claire Kelly

SMITH’S OLDE BAR: Cicada Rhythm; The Sweet Lilies; Sicard Hollow (upstairs)

STAR BAR: Timmy James & the New Flames; Black Cat Adventure Squad; Axis of Empires; Play Center

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): Eliminate Earth; Freakshow Sinema; Craigzlist Punks; The Tomb Tones

TERMINAL WEST: DJ San Holo

VARIETY PLAYHOUSE: Bear’s Den; Vera Sola

VENKMAN’S: One Love; These Crowded Streets Duo

VINYL: Supersonic; Murmur

WALLER’S COFFEE SHOP: Taylor Martin; Julene McGaw

Saturday, May 11th

40 WATT CLUB (Athens): Lobsters of Rock; Sunshine Slowdown

529: Paladin; Theocracy; Double Ferrari; Moonshield

AISLE 5: Thank You Scientist; Kinda; In the Presence of Wolves

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Bryan Adams

BUCKHEAD THEATRE: Jessie James Decker

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): 3 Left Standing

CENTER STAGE THEATER: Birds of Chicago

CENTRAL PARK: Martin Garrix; Galantis; Fisher; Gryffin; Chris Lake; Big Wild; Ekali; Party Favor; Clozee; Vanic; Squnto; Ducky; Cray; Slumberjack; Midnight Kids; Zeke Beats; Xie; PLS&TY; Funk Hunters; DJ Zoe Gray; Airwolf (1pm)

CREATURE COMFORTS BREWING CO. (Athens): White Rabbit Collective; Silk Balboa

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Raelynn Nelson Band

DRUNKEN UNICORN: Blac Rabbit; The Head; Mansell

THE EARL: K Michelle DuBois; Lesibu; Twin Trances

EDDIE’S ATTIC: Michelle Malone; Steve Conn

FAT MATT’S: The Way Back Band

FREDERICK BROWN JR. AMPHITHEATER (Peachtree City): Lisa Kelly

GAINEY HALL (Serenbe): Laura Trey Duo

GEORGIA THEATRE (Athens): Daniel Lee (theater); The Booty Boyz; Rollin’ Home (rooftop)

THE LOFT: The Score; Lostboycrow; Overstreet

MABLE HOUSE AMPHITHEATRE: Jagged Edge; 112; Avant

MASQUERADE: Galantis; Midnight Kids (Heaven); DJ Gryfin; PLS&TY; Squinto; Mantis (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Lee Child and Naked Blue

THE ROXY: Johnnyswim

SMITH’S OLDE BAR: Webster and Friends; Dammages; Cake Jam (upstairs)

STAR BAR: The Billygoats; Heather Luttrell; The Wheelknockers

STATE BOTANICAL GARDEN OF GEORGIA (Athens): Mary & the Hot Hotty Hots

STATE FARM ARENA: Michelle Obama

SWEETWATER BAR & GRILL (Duluth): Smichki

TABERNACLE: Rocktopia

TERMINAL WEST: EKALI

VARIETY PLAYHOUSE: Tim Heidecker & Gregg Turkington

VENKMAN’S: The REMakes; Time Warp Orchestra

VINYL: City of the Sun

WALLER’S COFFEE SHOP: Alex and Todd; Dead Bugs; Corner Pocket Quintet (1pm)

Sunday, May 12th

BERKELEY LAKE CHAPEL (Berkeley Lake): The Bonaventure Quartet (5pm)

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike Osier’s Southern Cross

CENTER STAGE THEATER: Ravi

CITY WINERY: Ken Ford

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Shawn Mullins

EDDIE’S ATTIC: Carl Anderson; Sugarcane Jane

HERITAGE GREEN (Sandy Springs): The Return

JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X

MASQUERADE: Marianas Trench; New Dialogue; DJ George Thorns (Heaven); The 69 Eyes; MXMS; The Nocturnal Affair; The Casket Creatures (Hell); Speedy Ortiz (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

PARK TAVERN: Tropidelic; Of Good Nature; Beuregard & the Downright

RED LIGHT CAFÉ: Rialto Youth Jazz Orchestra

THE ROXY: Juice WRLD; Ski Mask the Slump God; Lyrical Lemonade All-Stars

SMITH’S OLDE BAR: Finding Tomorrow; The Dirty Hands (downstairs)

VINYL: Con Brio; Vintage Pistol

