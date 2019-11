Get Out! November 11 – November 17

Monday, November 11th

529: Disable; Airduster; Satisfiers of Blue Alpha; Coma Teeth

CENTER STAGE THEATER: Nurse Blake

CITY WINERY: The Daughters of Legacy

THE EARL: Minibeast; The Purkinje Shift

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

MASQUERADE: Counterparts; Stray From the Path; Varials; Chamber; Grayhaven (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

TERMINAL WEST: TR/ST; SQSQ

VARIETY PLAYHOUSE: Ari Lennox

Tuesday, November 12th

40 WATT CLUB (Athens): Dan Deacon

529: Monolord; Blackwater Holylight; Order of the Owl

BUCKHEAD THEATRE: The New Pornographers

CITY WINERY: Teedra Moses

COBB ENERGY CENTRE: The Doobie Brothers

EDDIE’S ATTIC: Puma Blue

GEORGIA THEATRE (Athens): Com Truise; Altopalo; Beshken

INFINITE ENERGY CENTER (Duluth): AJR; Flora Cash

MASQUERADE: Last Dinosaurs; Born Ruffians; Mansell (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SMITH’S OLDE BAR: Alfred Nomad; Kiya Lacey; Troop Brand; Cooley Savant; Jaye Newton; Bonnie Bordeaux; DJ Greg Nyce (upstairs); Ryne Meadow; Nick Vivid; They Act Human (downstairs)

TABERNACLE: Kim Petras

TERMINAL WEST: Kikagaku Moyo

VARIETY PLAYHOUSE: Peter Hook & the Light

WALLER’S COFFEE: Andrew Goldwig; Max Helgemo; Ayo River; A.Vos

Wednesday, November 13th

40 WATT CLUB (Athens): Gregory Alan Isakov

529: Kilberth; Tiny Scissors; Posadist; Duet for Theremin and Lap Steel

AISLE 5: Abhi the Nomad; Atwood

BUCKHEAD THEATRE: Tiffany Young

CITY WINERY: Jon McLaughlin

DRUNKEN UNICORN: Andres; Patternist; That’s the Ticket

EDDIE’S ATTIC: Robyn Hitchcock

GEORGIA THEATRE (Athens): Randy Houser; Paul Cauthen

MASQUERADE: Cursive; Cloud Nothings; The Appleseed Cast (Hell); Rings of Saturn; Enterprise Earth; Angelmaker; Brand of Sacrifice; Six (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Beans on Toast; Car Crash Kid (upstairs); Walk Thru Walls; Room 213; clovergirl; Johnny Ahern (downstairs)

TERMINAL WEST: Allah-Las; Mapache

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Dinosaur Jr; Easy Action

WALLER’S COFFEE: Bernadette Seacrest; Moira & Friends

Thursday, November 14th

529: Bask; Silver Tongue Devils; Side Walkers; Bog Monkey

BUCKHEAD THEATRE: Gretchen Rubin

CITY WINERY: Brian Moote

THE EARL: More; Country Westerns; Safety Net; Willful Boys; Strobobean

EDDIE’S ATTIC: Sonia Leigh; The Good Graces; Virginia Plane

GEORGIA THEATRE (Athens): Jason Isbell & the 400 Unit; Will Johnson

THE LOFT: Vintage Trouble; Kyle Daniel

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Station

MASQUERADE: High on Fire; Power Trip; Devil Master; Creeping Death (Hell); Bumpin’ Uglies; Little Strangers; Andlove (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

NOWHERE BAR (Athens): Mo Lowda & the Humble; Ona

SMITH’S OLDE BAR: John 5; Jared James Nichols; Reverend Jack (upstairs); Sungazer; Shubh Saran (downstairs)

STATE FARM ARENA: Casting Crowns; Hillsong Worship; Elevation Worship

TERMINAL WEST: Crumb; Divino Niño; Shormey

VARIETY PLAYHOUSE: Sister Hazel; Carly Burress

VENKMAN’S: These Crowded Streets

VINYL: Andrew Weaver; Metro Marrs; Erin Kirby

Friday, November 15th

40 WATT CLUB (Athens): Crumb; Divino Niño; Shormey

529: PLS PLS; Tuk Smith; Rosser

BUCKHEAD THEATRE: Waterparks

CENTER STAGE THEATER: Ruben Studdard

CITY WINERY: Corey Smith

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): The Ain’t Sisters

THE EARL: Titus Andronicus; Partner

EDDIE’S ATTIC: Trace Bundy; Toby Lightman

FURNACE 41 (Jonesboro): Gyn Soaked Gypsies; Eastwood; Sound of Fire; Fast and Loose; Beggar’s Choice; Ditch Lily; The Battlewax; Justin & the Juicetones

GEORGIA THEATRE (Athens): Jason Isbell & the 400 Unit; Will Johnson

HIGH MUSEUM: Myrna Clayton

THE HIGHLANDER: Buzzard Cult; Bleach Garden; Ashes to Omens

HOBNOB (Brookhaven): Brandon Kunka

HOBNOB (Perimeter): Adam Patterson

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Pandora’s Box

MASQUERADE: Emo Night (Heaven); Tiny Moving Parts; Fredo Disco; Standards (Hell); Blimes; Gab; Dave B; Nesha Nycee (Purgatory)

MERCEDES-BENZ STADIUM: Keith Urban; Blake Shelton; Sam Hunt; Sugarland; Judah & the Lion; Cale Dodds

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Gibson Wilbanks

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Carl Testa

ROXY: Big K.R.I.T.

SMITH’S OLDE BAR: The Holly Street Band; Theilliad; Change to Eden (upstairs)

TABERNACLE: Gryffin

TERMINAL WEST: Bob Schneider; Carolina Story

TIN ROOF CANTINA: Diggity

VARIETY PLAYHOUSE: Anderson. Paak

VENKMAN’S: O4W Boogie Band

VINYL: Rexx Life Raj

VISTA ROOM: Interstellar Echoes

WALLER’S COFFEE: Gwen and Vintage Vantage

Saturday, November 16th

40 WATT CLUB (Athens): Titus Andronicus; Partner

529: 1349; Uada; Cloak; Pulchra Morte

AISLE 5: Mac Ayres

BUCKHEAD THEATRE: Mary Chapin Carpenter; Shawn Colvin

CENTER STAGE THEATER: Jay & Silent Bob Reboot Roadshow

CITY WINERY: John Hiatt; Colin Elmore

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Joshua Morningstar

THE EARL: black midi; Fat Tony

EDDIE’S ATTIC: Erik Dylan; Ashland Craft; Pat McGee

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Dana Cooper; Friction Farm

FURNACE 41 (Jonesboro): The Genitorturers; Dead Reckoning; Dead Rites; Blood of Heroes; Septarian; Silversel; Deceiving Eve

GEORGIA THEATRE (Athens): Jason Isbell & the 400 Unit; Will Johnson

THE HIGHLANDER: Scarlet; Shotgun Superstars; Against the Fold

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Mock of Ages

MASQUERADE: Ghostemane; Candy; Horus the Astroneer; ParvO (Heaven); With Confidence; Seaway; Between You & Me; Doll Skin (Hell); Baby Keem (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Tanya Tucker; Benton Blount

NORTHSIDE TAVERN: Cool John Ferguson

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Michael Zaib

RED LIGHT CAFÉ: Grant Farm; Charley Woods

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Janaye Gillard

ROSWELL CULTURAL ARTS CENTER: Rick Michel

ROXY: Big K.R.I.T

SMITH’S OLDE BAR: Uncle Green; Wild West Picture Show (upstairs); Drew Young Band; Brewery Road

TABERNACLE: Electric Wizard

TERMINAL WEST: The Trifinity

TIN ROOF CANTINA: Ian Campbell & the Recruits

VARIETY PLAYHOUSE: Matt & Kim; The Frights

VINYL: The Jaunee; Casual Cadenza; Jack River Band

VISTA ROOM: Departure; DJ Fernando

Sunday, November 17th

529: Child Bite; Bather; Trauma City; Lost Hours

CITY WINERY: Sawyer Fredericks

THE CLASSIC CENTER (Athens): Mannheim Steamroller

EDDIE’S ATTIC: Julia Nunes; Elizabeth & the Catapult; Lindsay Beth Harper

JOHNNY’S HIDEAWAY: Legacy Music

MASQUERADE: Turnover; Men I Trust; Renata Zeiguer (Heaven); Lee McKinney; Felix Martin (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: Open Mic

SMITH’S OLDE BAR: Pink Frosty; America Part Two; The Sphinxes; Free Hat (downstairs)

SYMPHONY HALL: Todrick Hall

TERMINAL WEST: Fruit Bats

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: William Elliott Whitmore

VENKMAN’S: Nick and Tim

