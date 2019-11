Get Out! November 4 – November 10

Monday, November 4th

529: Go Betty Go; Year of the Fist; Eat Defeat; Motorloaf

AISLE 5: Mating Ritual; Carver Commodore

CALEDONIA LOUNGE (Athens): Screaming Females; Dusk; Nihilist Cheerleader

CITY WINERY: Jana Kramer; Michael Caussin

DRUNKEN UNICORN: The World is a Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die; Harmony Woods; Clavicle

THE EARL: Omni; Yukons; Kibi James

EDDIE’S ATTIC: Songwriters Open Mic

GEORGIA THEATRE (Athens): The Neighborhood; Slow Hollow; Claud

MASQUERADE: Dreamers; Arrested Youth (Hell); Pale Lips; Bad Waitress; Ozello; Adoral (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

ROXY: Kevin Gates

SMITH’S OLDE BAR: Trashcan Sinatras (upstairs); Mary Grace Comber; Folk is People; Cheer!

TABERNACLE: King Diamond

VARIETY PLAYHOUSE: Angel Olson; Vagabon

Tuesday, November 5th

529: The Zeta; Boss’ Daughter; House of Now; Heel Turn

AISLE 5: Alex Cameron; Holiday Sidewinder

BUCKHEAD THEATRE: Jidenna

CITY WINERY: Rhonda Ross; Rodney Kendrick

THE EARL: The KVB; Numb.er; Anticipation

EDDIE’S ATTIC: Nick Wayne; AHI

GEORGIA THEATRE (Athens): Yoke Lore; Future Generations

MASQUERADE: My Life With the Thrill Kill Kult; Curse Mackey (Hell); Royal Bliss; Dead Deads; The Ides of June; The Rovers (Purgatory

NORTHSIDE TAVERN: Swami

ROXY: Elvis Costello & the Imposters

SMITH’S OLDE BAR: Missy Flapjack & the Butterworth Blues Band; Nathan Nelson; Montie Esworthy (downstairs)

SYMPHONY HALL: Ta-Nehisi Coates

TERMINAL WEST: Chelsea Wolfe; Ioanna Gika

VARIETY PLAYHOUSE: Frank Turner; Kayleigh Goldsworthy

VINYL: Chris Renzema; Jervis Campbell

Wednesday, November 6th

529: Chad Price; Sammy Kay; Chuck Coles; Iron Kingdom; Voltage; Moonshield

CENTER STAGE THEATER: Lil Tecca; Pi’erre Bourne

CITY WINERY: The Purple Madness

THE EARL: Southern Culture on the Skids; Dexter Romweber

EDDIE’S ATTIC: Nora Jane Struthers; Anita Aysola

GEORGIA THEATRE (Athens): Koe Wetzel

MASQUERADE: Asian Doll; Miss Money; $toney; Suni Mf; Trey Monroe (Hell); The Second After; Alone I Walk; Rest Easy; Safety Net (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Tunnel Vision; Kayas Embrace; Blackberry Breeze (upstairs); Songs from the Road Band; Brad Parsons (downstairs)

SYMPHONY HALL: Hologram Roy Orbison; Hologram Buddy Holly

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Leo Kottke

VINYL: Futuristic; Ray Vans; Scribe Cash; NobigDYL

Thursday, November 7th

529: Rollingchild; Baby Brains; Mammabear

AISLE 5: Aqueous

THE BAKERY: Shana Falana

BUCKHEAD THEATRE: Scarypoolparty

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Hogslop String Band

THE EARL: Protex; Dinos Boys; Tiger! Tiger!

EDDIE’S ATTIC: Alex Hall; Jack Schneider

GEORGIA THEATRE (Athens): Riley Green; Travis Denning

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): J.D. Shelburne

MASQUERADE: Exhumed; Gatecreeper; Necrot; Judiciary (Hell); Dirtwire (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Jamie McLean Band; Seth Winters (downstairs)

VARIETY PLAYHOUSE: Big Thief; Palehound

VINYL: Charlotte Lawrence; Goody Grace

WALLER’S COFFEE: Truckstop Opry

Friday, November 8th

40 WATT CLUB (Athens): Susto; Baby Yaga; Frances Cone

529: Dead Elvis; Lust; Spectremen; The Crush

AISLE 5: Defunk

BUCKHEAD THEATRE: Joshua Radin; The Weepies

CENTER STAGE THEATER: ONE US

CITY WINERY: Karla Bonoff

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): EmiSunshine & the Rain

THE EARL: Je Suis France; Small Reactions; Air Sea Dolphin; Sunset Pig

EDDIE’S ATTIC: Jack Klatt; Monday Night Social; Allison Moorer

GEORGIA THEATRE (Athens): Riley Green; Travis Denning

HOBNOB (Brookhaven): Mark Lusk

HOBNOB (Perimeter): Billy Florkowski

THE LOFT: Sinead Harnett; ILHAM

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Purple Madness; Chi-Town Transit Authority

MASQUERADE: Shoreline Mafia; 1TakeJay; AzChike (Heaven); Katastro; Bikini Trill; Dylan Reese (Hell)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Rhonda Vincent; The Cross Ties Band

NORTHSIDE TAVERN: Grant Green

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Mark Kovaly & Paul Therrell

ROXY: Judah & the Lion

SMITH’S OLDE BAR: Webster; The Bitteroots (upstairs); Jeremy; Antonio Long; Grace Conley (downstairs)

TABERNACLE: Thievery Corporation

TERMINAL WEST: Koe Wetzel; Kody West

TIN ROOF CANTINA: GrooveMoose; The Bea Arthurs; The Relics

VARIETY PLAYHOUSE: Wild Nothing; Kate Bollinger

WALLER’S COFFEE: Which Dave

Saturday, November 9th

40 WATT CLUB (Athens): Wild Nothing; Kate Bollinger

529: The Evils; The Unsatisfied; The El Caminos; The Casket Creatures

BUCKHEAD THEATRE: Schoolboy Q; NAV

CENTER STAGE THEATER: Saint JHN; Kodie Shane

CITY WINERY: Gaelic Storm

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): EmiSunshine & the Rain

THE EARL: All Night Drug Prowling Wolves; Skin Jobs; Don’t Scare the Animals; The Preakness

EDDIE’S ATTIC: Cristela Alonzo; Kris Allen

FURNACE 41 (Jonesboro): Feather Machete; Driven Towards Chaos; StoneLighter; Pull No Punches; Moirai

GEORGIA THEATRE (Athens): Jimmy Herring & the 5 of 7; Roosevelt Collier

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): The Dirty Doors; Chi-Town Transit Authority

MASQUERADE: Yung Baby Tate (Heaven); The Movement; The Elovators; The Late Ones (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Electromatics

RED LIGHT CAFÉ: Joe M. Turner; Shane Wilbanks

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Paul Therrell

SMITH’S OLDE BAR: Vinyl Suns; The Get Right Band; The Family Recipe (upstairs); Fevergreen; The Wake Up Kids; Deadset; Mitch Haney; Katie Ruvane (downstairs)

STATE FARM ARENA: The Black Keys

TERMINAL WEST: Neon Indian; Kibi James

TIN ROOF CANTINA: Green Eggs & Pam

VARIETY PLAYHOUSE: Rising Appalachia

VENKMAN’S: Kayte Burgess & Friends; Captain Crimmins

VINYL: Truett; Kate Barnett; Tyler Jarvis

WALLER’S COFFEE: Matthew Kahler; Jason Waller; Scott Hall

Sunday, November 10th

529: Vital Remains; Savage Master; Silver Talon; Black Candle

CITY WINERY: Conya Doss

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): EmiSunshine

THE EARL: Stonefield; Goon

EDDIE’S ATTIC: The Cleverlys

JOHNNY’S HIDEAWAY: TMV

THE LOFT: Japanese House; Our Girl

MASQUERADE: This Will Destroy You; Christopher Tigner (Hell); The Dude Ranch; Get Those Nerds; Hyperspace (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: Password Password; Case Sensitive; Pleasure Plateau (downstairs)

SYMPHONY HALL: Emmylou Harris

TERMINAL WEST: Caspa; Coki

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: Mini Ladd; Bigjigglypanda

WALLER’S COFFEE: Mudcat (12pm)

Allison Moorer photo by Heidi Ross.

0