Get Out! October 28 – November 3

Monday, October 28th

529: The Well; Hot Ram; MeeN; Buzzard Cult

MASQUERADE: Temples; Mattiel (Heaven); DAX; CalenRaps; Givon; EYS; S.DeVahn; LayedBak; Jamie Ray (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

ROXY: Alessia Cara; Ryland James

SMITH’S OLDE BAR: Elephant Wrecking Ball; Misnomer (upstairs)

TERMINAL WEST: The California Honeydrops

VARIETY PLAYHOUSE: Zack Fox

WALLER’S COFFEE: The Silkworm Smugglers

Tuesday, October 29th

529: Allegaeon; Inferi; Paladin

CENTER STAGE THEATER: Ruel; Destiny Rogers

THE EARL: Vinnie Caruana; The Carolyn; Resident One

GEORGIA THEATRE (Athens): Hippocampus; The Greeting Committee

MASQUERADE: The Mirror; Twin XL (Heaven); Amber Run; Jordan Mackampa (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Swami

SYMPHONY HALL: James Dupré & the Randy Travis Band

TERMINAL WEST: Maribou State

WALLER’S COFFEE: Open Mic

Wednesday, October 30th

DRUNKEN UNICORN: Blis.; Weakened Friends; Future Teens; Stay Here

THE EARL: Los Colognes; Midnight North

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Rick Brantley & Tia Sillers

MASQUERADE: Helmet (Hell); Fit For an Autopsy; Rivers of Nihil; Loma Shore; Dyscarnate; Manhack (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

NOWHERE BAR (Athens): Blackfoot Gypsies

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Lake Haven; Sub-Sahara; The Sunsets (upstairs)

TERMINAL WEST: Jack Harlow; ALLBLACK

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

VARIETY PLAYHOUSE: Tegan and Sara

VINYL: Dayglow

WALLER’S COFFEE: Bluegrass Jam; Moira and Friends

Thursday, October 31st

40 WATT CLUB (Athens): Of Montreal; Locate S1; Material Girls

529: Slack Sabbath; Black to Comm; The Raymonds; For Sale

THE EARL: The Casket Lottery; Dead Neighbors; Eager Lungs

GEORGIA THEATRE (Athens): Perpetual Groove

GYPSY ROSE (Roswell): Voodoo Visionary

THE LOFT: The Cinematic Orchestra; Photay; PBDY

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Florida Bee Gees

MASQUERADE: Caravan Palace (Heaven); Wage War; Like Moths to Flames; Polaris; Dayseeker (Hell); Josh A & Jake Hill; Darko; Jordanxbell (Purgatory)

MILLER THEATER (Augusta): Allman Betts Band; Jackson Stokes

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

SMITH’S OLDE BAR: Satsang; Johnny Wayne (upstairs); Eliza Neals & the Narcotics; Rae & the Ragdolls (downstairs)

SYMPHONY HALL: ASO; Donald Runnicles; Kelley O’Connor

TERMINAL WEST: Gus Dapperton; Spencer

VARIETY PLAYHOUSE: Clairo

Friday, November 1st

40 WATT CLUB (Athens): Mayday Parade; DJ My Chemical Bromance

529: The Titos; Moloq; Boregard; Juliana Smatlz

AISLE 5: Starcrawler; Dan Luke & the Raid

BREWHOUSE MUSIC & GRILL (Rome): Ying Yang Twins

BUCKHEAD THEATRE: Scotty Sire; Toddy Smith

CENTER STAGE THEATER: Little Brother

CINÉ (Athens): Subsonics; Mean Queen

CITY WINERY: Jimmy Webb

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Noah Smith

DRUNKEN UNICORN: Wine Lips; StoneLighter

THE EARL: Screaming Females; Dusk; Warm Red

EDDIE’S ATTIC: Ryan Horne; Cat Clyde; Jamie Drake

FURNACE 41 (Jonesboro): The Third Man; El Amin; Morphaean; Flannel Black

HOBNOB (Brookhaven): Austin Walls

HOBNOB (Perimeter): Billy Florkowski

THE LOFT: Nile; Terrorizer; Nunslaughter; Mortem; Sacrocurse; Valdrin; Ectovoid

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Florida Bee Gees

MASQUERADE: Greyson Chance (Hell); Jay Som; Boy Scouts (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Wasted Potential

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Okorie Johnson

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Marshall Coates

ROXY: Louis the Child

SMITH’S OLDE BAR: Stop Light Observations; Rare Creatures; Dizzy Dames (upstairs); Crist’ian E; Lil 40; Tye Dye Intellect; Moses Sankofa; Taelor Moore; Amira (downstairs)

STATE FARM ARENA: Elton John

SYMPHONY HALL: RuPaul’s Drag Race

TERMINAL WEST: Gus Dapperton; Spencer

TIN ROOF CANTINA: Whiskey Magnolia; Collins Drive; Sunny South Blues Band

VARIETY PLAYHOUSE: Maitre Gims

VENKMAN’S: Lobsters of Rock; The Cherry Bomb; Lesibu Grand

Saturday, November 2nd

529: New Wave Dance Party

BUCKHEAD THEATRE: Chris Lane; Gabby Barrett

BUFORD COMMUNITY CENTER: Lee Rocker

CENTER STAGE THEATER: Bianca Del Rio

CITY WINERY: Marcus Johnson

COTTON CLUB: Kellindo

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Just Roxie

DISTRICT: DJ CloZee; Dozier; Tsu Nami

THE EARL: Hovvdy; Kevin Krauter; Caroline Says

EDDIE’S ATTIC: Steven Dayvid McKeller; Stevie Kin; Suzy Jones; Jess Nolan

INFINITE ENERGY CENTER (Duluth): MercyMe

THE LOFT: Sigh; Demolition Hammer; Deceased; Morta Skuld; Imprecation; Vesterian; Caveman Cult; Morbid Torment

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): ’84

MASQUERADE: D’usse Palooza (Heaven); Doobie; DJ Hylyte; Krassh Minati; BSE Count; Swaun (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Grassland; Spinster

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Mark Larson

ROXY: Zac Brown Band

SMITH’S OLDE BAR: Bird Dog Jubilee; Opposite Box; Ice Station Zebra (upstairs); Assuming We Survive; We Were Sharks; Never Loved (downstairs)

STATE FARM ARENA: Elton John

TERMINAL WEST: CloZee; Rome in Silver; Haiku

TIN ROOF CANTINA: Life on Tape

VARIETY PLAYHOUSE: The Budos Band; Paul & the Tall Trees

VENKMAN’S: Mausiki Scales and the Common Ground Collective

VINYL: The Gray Havens; Wilder Adkins

WALLER’S COFFEE: Mudcat; Sylvia Rose Novak (5pm)

Sunday, November 3rd

CENTER STAGE THEATER: Justin Hayward; Mike Dawes

CITY WINERY: Edwin McCain

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Boomers Gone Wild

THE EARL: Kelsey Waldon; Kristina Murray

EDDIE’S ATTIC: McKenzie Jasper & Big Brutus; Roanoke; Kyle Cox

JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X

MASQUERADE: The Devil Wears Prada; Norma Jean; Gideon (Heaven); Russian Circles; Windhand (Hell); BigBaby Gucci; Kevin Kazi; SSGKOBE; Austin Skinner; Clew.; MadaraTBH (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

RED LIGHT CAFÉ: Kate & Corey

SMITH’S OLDE BAR: Calico Vision; Caravela; We Leather; Steve Nebraska (downstairs)

STATE FARM ARENA: Bad Bunny

TABERNACLE: Hobo Johnson & the Lovemakers

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VARIETY PLAYHOUSE: The Hu; Crown Lands

VENKMAN’S: Ladies of Soul

0