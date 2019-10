Get Out! October 7 – October 13

Monday, October 7th

GEORGIA NATIONAL FAIR (Perry): The Oak Ridge Boys

LAKESIDE FINE ARTS AUDITORIUM: Atlanta Youth Wind Symphony; Brian Hecht

MASQUERADE: Municipal Waste; Napalm Death; Sick Of It All; Revocation; Voivod; Psycroptic; Take Offense; Skeletal Remains; Conjurer (Heaven); Brick + Mortar; Dentist; CHEW (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Lola’s Jam

SMITH’S OLDE BAR: Sunkweed Juju; Good Morning Nags; Brian Revels (downstairs)

VISTA ROOM: Mike Veal

WALLER’S COFFEE: B.E.N.

Tuesday, October 8th

BUCKHEAD THEATRE: Andy Grammer

CENTER STAGE THEATER: Paige Shari; Gina Tollese; Moxie Knox; Siergio; Alex Harris; Shaun Rose; Josh Dean; Janiyah; Lion Babe; Pink Sweat$

CUMMING COUNTRY FAIR & FESTIVAL: Aaron Tippin; Sammy Kershaw; Collin Raye

THE EARL: Luna

GEORGIA NATIONAL FAIR (Perry): Gin Blossoms

THE LOFT: Victor Jackson; Wally Sparks; Jeremy Avalon; Hourglass; Xavier BLK

MASQUERADE: Yasiin Bey (Heaven); Blackalicious; Alex Bond; Surf Curse; Dirt Buyer (Purgatory)

MUSIC ROOM: Tomorrow Omari; T. Mason; The Living; Dreamerblue; Rallajamu; JTtheDreamer; Ajay; Boregard; Jaquebeatz; Shinobi X; Jaye Newton; Dynasty Digital; Dias laRose; Akil Shaw; Cleotrvppv; Trev Rich; Savii 3rd; O’Hara; Tone Capone; Yac House; DuttyJefe; Dutch ReBelle; Naybahood

NORTHSIDE TAVERN: Swami

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Boolesque Spooktacular

SMITH’S OLDE BAR: Young Dro; OMB Peezy; Jermaine Dupri; Cedar; Skooly; GFM Dutto; 1Way Street; DJ Ant Durty; DJ Holiday; Seddy Hendrinx; lloung zodiac; DJ New Era; Ralph La’Renn; T-Rell; PGRa (upstairs); 5ive; MC Tres; Lydia Caesar; Wavy Wayne; Najii Person; Roisee; Mvstermind; LouTribe Jigg; KVtheWriter; pinkcaravan!; Jordan Ward (downstairs)

TABERNACLE: Catfish and the Bottlemen

TERMINAL WEST: Julia Jacklin; Christian Lee Hutson

UNION EAV: Kechzani; Scottdale Unincorporated; Dopeboy Ra; 3Seaven; DJ Phoenixx Starr; DJ Kerosene; ralphnolauren; Jay Dot Rain; Fort Knox; 7xvthegenius; Grey; ASHA; D. Horton; Titanium

VARIETY PLAYHOUSE: Justin Townes Earle; The Wandering Hearts

VINYL: Dri Jack; JVVMN; Lexxy; DioMara; Xiamara Jennings

WALLER’S COFFEE: Open Mic

Wednesday, October 9th

ARTISANS BAR & GALLERY: Jovanis Cain; Darnell Little; Joey Bandz; Pretty Pitcher; Speed Walton; Tigo B; AverageKidd; KowntheDon; Chuck iNDigo; Chylite; Hiram; A1Dezz; Clay James; Deseree Simone; 283; LROC; Billi Premo; Omen

THE BAKERY: Austin Awakexa0; James Bambu; Leah; Jordan Carter; Pretty Boy Jay; Scalco; Lafayette Stokely; Asia Graves; SdotKA; J. Tesfa; Ti Vedette; Franchise the Rapper; CreativAngel

BELIEVE MUSIC HALL: DaVionne; Ericka J Coulter; Wynne; Lu Kala

CENTER STAGE THEATER: Ray Moon; Tokyo Jetz; YeJin Hong; That Girl Lay Lay; Go Cwatts; Summer Valentine; Megan Thee Stallion; Chika; Yani Mo; Sammy Approved; Porchia Marie

THE EARL: Luna; Olden Yolk

EDGEWOOD SPEAKEASY: Josh Grant; BDunnMusic; Floyd the Locsmif; Darrell; So Severe; DopeNorTeria; Astro Mega; DJ Deliver

GEORGIA NATIONAL FAIR (Perry): George Clinton & Parliament Funkadelic

GYPSY ROSE (Roswell): Open Mic Musician Jam

THE LOFT: JSPORT; Foxxy; Osho

MASQUERADE: Big Daddy Kane; DRES tha BEATnik; Rakim; DJ Kerosene (Heaven); Kongos; Fitness; Yip Yops (Hell)

MUSIC ROOM: Rex Evans; RobOlu; Jaye Newton; Cydnei; Baj; Clew.; Angel White; #TheSet

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Zaid; Loso Loaded; Money Mu; Young Cooley; The LVRDS; Paxquiao; Damar Jackson; Money Makin’ Nique; Lotto Savage; Shunie (downstairs)

TERMINAL WEST: Mudhoney; Pissed Jeans; Vincas

TIN ROOF CANTINA: Mike Veal Band

UNION EAV: Lil Freaky; Phresh Ali; Johnny Oz; Gods Warrior; Cake Swagg; Cube ref + Do YoY o; Geyez; Visionary C + CaSo; Butta Esco & FTF

VARIETY PLAYHOUSE: Mo’nique; Tone-X; Just Nesh; Donnell Rawlings; Prince T-Dub; Correy

VINYL: Bettie Gang Twinz; Jas Music; Ainjo; Chinese Kitty; Jess Marie; ilham; DJ N o S i k e; Teenear; Summerella

WALLER’S COFFEE: Bernadette Seacrest; Moira and Friends

Thursday, October 10th

529: Torea; Skyzoo; Vice Souletric & DJ Nu ERA; WSWDS; Versa; Chop Clark; Pat Savii; Nikkosan; Zooted Rick; Ethos the Rapper; G. Huff & Lena Jackson

AISLE 5: Elder Island

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Brantley Gilbert; Michael Ray; Lindsay Ell

ARTISANS BAR & GALLERY: Caleb McCoy; S.O.; Rockstar JT; Big Yae; Steven Malcolm; Jon Hope; Reconcile; BrvndonP

CENTER STAGE THEATER: Cam the Artisan; Landstrip Chip; Childish Major; Eearz; KDZY; Lil Keed; Lil Gotit; Grip; Phohaize

COBB ENERGY CENTRE: Penn & Teller

CUMMING COUNTRY FAIR & FESTIVAL: Colt Ford

THE EARL: Seagulls; Qualifier

FOX THEATRE: For King & Country

FURNACE 41 (Jonesboro): Beyond Creation; Fallujah; Arkiak; Equipoise; Spectria; Amune; Tsuris; Violence System; Control the Devastator; Septarian (5pm)

GEORGIA NATIONAL FAIR (Perry): Diamond Rio

GYPSY ROSE (Roswell): David Fisch & the Bent Hooks

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Angie Aparo

MASQUERADE: E-40 & Friends (Heaven); Warbringer; Enforcer (Hell); Venom Prison; Homewrecker; Great American Ghost (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Sammy Kershaw; Jayce Guerin

MUSIC ROOM: Jamila Wright; PJ; SAY3; Sebastian Mikael; Ayanis; Raiche; IV Jay; Kamuu

NORTHSIDE TAVERN: The Breeze Kings

PATTERSON GREEN (Emory): Emory Jazz Ensembles

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Banks & Shane

RED SKY TAPAS & BAR: Taylor Drinko

SMITH’S OLDE BAR: The Buffalo Ruckus; Back to Memphis (upstairs); Moran tha Man; Jaylii; Far Out Family; Marcel Alexader; Des Monroe; Shaun B; DeeLeww; DJ Beelax; Anisa Breneé; Zhané (downstairs)

SPACE2: Gina Tollese; Thrice Groove; Empress; DJ Brixla

SYMPHONY HALL: Toto

TABERNACLE: GRiZ

TEN ATL: Ladibree; TBo Sosa; Docman; Sunny Da Man; Hickman L.A.; RoyalCity Lif; Rax Rebl; Taz Ti’koon; FyeMeUp; JKxngz; Kusdem; JuztKP

TERMINAL WEST: BJ the Chicago Kid; Rayana Jay; Kamauu

UNION EAV: Duhart; Kris J; Cheif Green; Cee’z the A&R; Keem; Milfie; Rellie Relz; DJ Bomb Jahlaam; Quanna; Fre$co Van gOGh

VINYL: Runway Richy; lloung zodiac; Kodie Shane; Landstrip Chip; Damar Jackson; Real Recognize Rio; PGRa; Sammy Surf; Keats the Geek; Umi tha Goat; Jaye Newton; Blaze; Qri Montague; SVNDAY; Mauzy; A-Lex; DJ 0ceanz_; Some Guy Name Lee; Teaacup; Scotty ATL; iSwear Cartier; Michael Aristotle

Friday, October 11th

529: Artifacts; Ocelot; Bronze Nazareth; Little Vic; 38 Spesh; Juice Mega; Ill Poetic & HunterPrey; C10 & the Audio Unit; Dusk Raps; AZ; Jabee

APACHE CAFÉ: Benny Demus; Tobes 44; Diddi Emah the Naija Peach; Mr. Jukeboxx; Dreamadai; BIg Vybe; King Kanja; DJ Tag; Kemo; Danagog

ARTISANS BAR & GALLERY: Staasia Daniels; Kennedy Rd.; Swaggerite; J Soul; Pilla B; Supreme Swiss; CJ Crewlove; The Letter Z; July

BUCKHEAD THEATRE: Dean Lewis

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jonathan Byrd

THE EARL: Marika Hackman; Girl Friday

GATE CITY BREWING COMPANY (Roswell): Jeremy Keen

GEORGIA NATIONAL FAIR (Perry): Confederate Railroad

GEORGIA THEATRE (Athens): Muscadine Bloodline

GYPSY ROSE (Roswell): The Garrett Collins Project

HOBNOB (Brookhaven): Anthony Crane

HOBNOB (Midtown): Adam Patterson

HOBNOB (Perimeter): Brandon Kunka

THE LOFT: Anthony Brown; Group Therapy; Isaiah Templeton; 1K Phew

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Electric Avenue

MASQUERADE: Kamelot; Sonata Arctica; Battle Beast (Heaven); Witt Lowry; Xuitcasecity; Whatever We Are (Hell)

MUSIC ROOM: Amos; Knucks; Yatez; Yung Fume; Ms Banks; Lioness; Young Kye; Sean Murdz; DJ Biggoss; Miss lafamilia

NORTHSIDE TAVERN: The Martans

PREGAME SPORTS BAR: Benny Frklns; Phil; Cashtalk; David Lucci; Austin Fillmore; ASHA; Translee; Srae; Clay James; KDOGG; Scott King; Spark Dawg; Snyp Luciano

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Brian Ashley Jones Trio; Hank You!

RED LIGHT CAFÉ: Diane Durrett & Soul Suga

ROXY: GRiZ

SMITH’S OLDE BAR: Slim Wednesday ft. Jojo Hermann; Masseusse (upstairs); Rotey; Lukas Conner (downstairs)

SPACE2: Fresh Ayr; Slade Da Monsta; Mark Byrd; Fuse; Jason Hadshian; Sound M.O.B.; The Olympicks; WLPWR; will a fool; Izze the producer; Black Metaphor; Major Seven; Epikh Pro; Streetrunner; Charity Work; DQ Hampton; Kato on the Track; Yung Xaio; Jade Forest; QB da Problem; Prayah; Phat Gary; D King; Doe Boy Philly; Versatile Traxx; Smitti Boi; Nick Loftin; Roseroyce Rique; Haddy Racks

SYMPHONY HALL: ASO; Brent Havens

TABERNACLE: YG; DJ Quik; Rucci; Young Bugatti; G Perico; Boogie; SOBxRBE; Buddy

TEN ATL: FyeMeUp; TBo Sosa; AARNxBRWN; Colorado Skies; Faron Rashelle; KayCee Shakur; Djele Tigre; Air GP; Breeze Davinci; Rise Rashid; Izzar Thomas; 2’Live Bre

TERMINAL WEST: Turkuaz; Wild Adriatic

TIN ROOF CANTINA: Cover to Cover

UNION EAV: Lil Scrappy; I Way Fly; Vac Seal; Leland Austin; Jah Jah; Venus; Franky Hill; Just Frenchie; Buku Abi; True Story Gee; Richie Re; Muddy Taylor

VINYL: Charlie Parr; Marshall Ruffin

VISTA ROOM: Yacht Rock Schooner

WALLER’S COFFEE: Chrome Castle; Dround Hounds

Saturday, October 12th

40 WATT CLUB (Athens): Himalayan Pool Party; Frute

THE BAKERY: The Queendom; DJ9AM; Baby Kahlo; DJ Candy Raine; DJ Lady Supreme; EBO; PAP Chanel; Supreme Luci; Margaux; Yoshi Vintage; Chi Ume (2pm)

CENTER STAGE THEATER: Michael W. Smith

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Chicago

COBB ENERGY CENTRE: Rodney Carrington

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): High Lonesome

GEORGIA NATIONAL FAIR (Perry): The Grapevine

GYPSY ROSE (Roswell): Escape Vehicle

THE LOFT: Benito Skinner

MADLIFE STAGE & STUDIOS (Woodstock): Mark Kovaly

MASQUERADE: Just Friends; Save Face; The Sonder Bombs; Hotline TNT; Pool Kids (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

PONTOON BREWING (Sandy Springs): Emmy Law

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Scott Miller

RED LIGHT CAFÉ: Tommy John; Dorian LaChance

ROSWELL CULTURAL ARTS CENTER: Myrna Clayton

SMITH’S OLDE BAR: Red Letter Agent; Lost Elevators; Johnny & the Jumpmen (upstairs); Princess; The Jays; Ozello; railslide; House of Now (downstairs)

STATE FARM ARENA: Twenty One Pilots

TABERNACLE: Burna Boy; Afro B; DJ John J

TEN ATL: FyeMeUp; Twizzytwitch; Fayn; Scott Onu; Culdesac Collective; Allie Baby; Yoshi the Cat in the Hat That Can Rap; Crown; Kilo Kavadi; Jade Monet

TERMINAL WEST: Wick-It the Instigator; Nugz Bunny

TIN ROOF CANTINA: King Street

UNION EAV: Tron Austin; Krystall Poppin; We.S.A.; Just Brittany; J. Alston; Tray Bills; Translee

VARIETY PLAYHOUSE: Jason Nash (2pm); Interstellar Echoes

VINYL: Blaque; Erin Kirby; Brittnee Camelle

VISTA ROOM: Brown Eyed Women

WALLER’S COFFEE: Blackfoot Daisy; Death Beard

Sunday, October 13th

AISLE 5: Berner; Hollywood; Anonymous; RMean

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): ZZ Top; Cheap Trick; Frankie & the Witch Fingers

BUCKHEAD THEATRE: Steel Panther

COBB ENERGY CENTRE: Trisha Yearwood

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Nate Currin

EDDIE’S ATTIC: Kate Lee & Forrest O’Connor

JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X

THE LOFT: Benito Skinner

MASQUERADE: Bike Thiefs; Word Problems; Billy Batts & the Made Men (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Uncle Sugar

SMITH’S OLDE BAR: Themestock (upstairs); artimus; Rebel Big Band; Ghosthead (downstairs)

TIN ROOF CANTINA: Risky Biscuit

VINYL: Kid Quill; MoonLander

WALLER’S COFFEE: Mudcat (12pm); Timothy James

