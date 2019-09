Get Out! September 16 – September 22

Monday, September 16th

529: Some Kind of Nightmare; Motorloaf; Handicapitalists; Feeding Frenzy

AISLE 5: Jerry Paper

BUCKHEAD THEATRE: Danny Gonzalez & Drew Gooden; Kurtis Conner

CENTER STAGE THEATER: Antoni in the Kitchen

CITY WINERY: Angie Stone

THE EARL: Foster Care; Predator; Paint Fumes; La U.R.S.S.; Bottomfeeders; Warm Red

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): Cloudland; Feverbeam; Reverends; Better Living (rooftop)

THE LOFT: Quando Rondo

MASQUERADE: The Early November; Have Mercy; OWEL (Hell)

RED LIGHT CAFÉ: Play Center; Jeremy Would Let Me Drown; Cosmic Kitten; Buzzard Cult

SMITH’S OLDE BAR: Tyler Neal Band; Folk Family Revival; John Evans; Alex Culbreath (downstairs)

TERMINAL WEST: Marc Rebillet

VARIETY PLAYHOUSE: Tinariwen; Lonnie Holley

WALLER’S COFFEE: Jason Waller

Tuesday, September 17th

CITY WINERY: Jeff Sparks

THE EARL: Sinkane

FAT MATT’S: Eddie & the 9 Volts

THE LOFT: Barns Courtney; The Hunna

MASQUERADE: Flor; joan; lostboycrow (Hell)

RED LIGHT CAFÉ: Kyle Lacy & the Wildest

SMITH’S OLDE BAR: Secret Towns; Help Computer; Roller Rink (downstairs)

WALLER’S COFFEE: Open Mic

Wednesday, September 18th

40 WATT (Athens): Matthew Sweet; Drew Beskin

BLIND WILLIE’S: Mudcat & the Piedmont Playboys

CITY WINERY: Syleena Johnson

DRUNKEN UNICORN: Aesthetic Perfection; Empathy Test; Amelia Arsenic; Relic

FAT MATT’S: Electric Blue Express

GEORGIA THEATRE (Athens): High Waisted; Reality Something (theater)

MASQUERADE: Snow Tha Product (Hell)

RAY’S IN THE CITY: Ansley Stewart Trio

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Shonen Knife; Sex Farm; The Sunset District (upstairs); Danny Burns (downstairs)

STATE FARM ARENA: The Who; Reignwolf

SUBOURBON (Kennesaw): Billy & Friends

TERMINAL WEST: Wilder Woods

WALLER’S COFFEE: Bluegrass Jam; Moira & Friends

Thursday, September 19th

40 WATT (Athens): Soulfly; Incite; Poison

AISLE 5: Christian French; ASTN

CITY WINERY: Matthew Sweet

THE EARL: Seratones; Wanderwild

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Magic City Hippies; Sego (theater); Fiona Silver; Little Bird (rooftop)

THE HIGHLANDER: DJ Swivel

JOHN HUNT AUDITORIUM (Tifton): Travis Tritt

MASQUERADE: All That Remains; Lacuna Coil; Bad Omens; Toothgrinder; Uncured (Heaven); Scarlxrd (Hell)

RAY’S IN THE CITY: Nick Rosen Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Colm Keegan

RED LIGHT CAFÉ: Bombshell Burlesque

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Taylor Drinko

SMITH’S OLDE BAR: Sunny South Blues Band; Magnolia Moon; Vinyl Suns (upstairs); Aimme; Wren & the Wravens; Jordan Barry (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Billy & the Clintons

TABERNACLE: Yung Gravy

TERMINAL WEST: Fruition

VINYL: Finish Ticket; Cemetery Sun; First in Flight

VISTA ROOM: Runnin’ Down a Dream; Free Bird

WALLER’S COFFEE: Russian Roulette Band

Friday, September 20th

40 WATT (Athens): Family and Friends

529: Ectovoid; Cerebral Rot; Fetid; Cemetery Filth

AISLE 5: Kola’s; The Sh-Booms

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY (Hampton): Diplo; Rezz; Matoma

BLIND WILLIE’S: Chris O’Leary Band

BUCKHEAD THEATRE: Charli XCX

CITY WINERY: Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi

FAT MATT’S: T.N.T.

GEORGIA THEATRE (Athens): Futurebirds; The Pink Stones; Hunter Morris & Blue Blood (theater)

GWINNETT ARENA: Pepe Aguilar; Paquita la del Barrio

HIGH MUSEUM: Nelson Ramos

HOBNOB (Brookhaven): Jon Q

HOBNOB (Dunwoody): Billy Florkowski

HOBNOB (Midtown): Daniel Ecke

THE LOFT: The Faim; Stand Atlantic; WSTR; Hold Close

MASQUERADE: Eluveitie; Korpiklaani; Gone in April (Heaven); Don Broco; Trash Boat; Sleep on It; Selfish Things (Hell); The Rocket Summer; Royal Teeth (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Stoney Brooks

RAY’S IN THE CITY: Emmanuel Smith Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Colm Keegan

RED LIGHT CAFÉ: Nancy Gaddy

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Mike Renna & Ty Reynolds

SMITH’S OLDE BAR: Chris Hamrick; Josh Bricker; Nich Wright (upstairs); FTV; Devomatix; Road to Ruin (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Phoenix ATL

SYMPHONY HALL: Joshua Bell; ASO

TABERNACLE: Snarky Puppy

TERMINAL WEST: Ruston Kelly; Donavon Woods

TRADER VIC’S: The Disasternauts; The Manakooras; DJ Big Tiki Dude

VARIETY PLAYHOUSE: Whitney; Hand Habits

VINYL: Future Thieves

WALLER’S COFFEE: Taylor Martin

Saturday, September 21st

40 WATT (Athens): Timi Conley & the Wonderland Ringers; White Rabbit Collective; Moonlight Theatre

AGENCY SOCIALTHÈQUE: Stove Top Slim

ART FARM (Serenbe): Laura Cortese & the Dance Cards

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY (Hampton): Above & Beyond; Alison Wonderland; Zeds Dead; KSHMR

BUCKHEAD THEATRE: dodie

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Simply Southern

CITY WINERY: Bob Mould; Will Johnson

DRUNKEN UNICORN: Destroy Boys

THE EARL: Blackfoot Gypsies

FAT MATT’S: Ron Cooley & the Hard Times

FIRST EXISTENTIALIST CONGREGATION: Michael Johnathon; Blackfoot Daisy

LITTLE TREE ART STUDIOS (Avondale Estates): Fiend Without a Face; Surfer Joe; The Flamethrowers; The Madeira; El Capitan; Insect Surfers; The Surge!; The Intoxicators; The Mystery Men?

MASQUERADE: Exodus; Katakalysm; Battlecross; Krisiun

NORTHSIDE TAVERN: Tyler Neal

RAY’S IN THE CITY: Keith “Doc” Samuels & Tom Woodruff

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Greg Behrens; Neal Reddy; Jacey Falk; Yoshee

RED LIGHT CAFÉ: BadAsh Allstars

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Mike Renna & Ty Reynolds

ROXY: Marina

SMITH’S OLDE BAR: Tito Auger; Miguel Santos y Los Santos Bandidos (upstairs); John Paul Keith; Shawn Williams; Jason Bieler (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Mad Margritt

SYMPHONY HALL: Joshua Bell; ASO

TERMINAL WEST: Delta Rae; Scott Mulvahill

VARIETY PLAYHOUSE: Pup; Illuminati Hotties; Potty Mouth

VINYL: ILoveMakonnen

WALLER’S COFFEE: Rev. Justin Hylton; Trent Rice

Sunday, September 22nd

ATLANTA MOTOR SPEEDWAY (Hampton): Marshmello; Alan Walker; Seven Lions

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike and Mike

CITY WINERY: Michelle Malone & Drag the River

THE EARL: Strung Out; The Casualties; The Breaknecks

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

GWINNETT ARENA: Julio Iglesias

JOHNNY’S HIDEAWAY: Band X

MASQUERADE: GWAR; Sacred Reich; Toxic Holocaust; Against the Grain (Heaven); Kiana Lede (Hell); Injury Reserve; Slauson Malone; Body Meat (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Songwriters Open Mic (5pm)

RED LIGHT CAFÉ: Jen Farnsworth Trio

SWEETWATER BREWING COMPANY: Hedonistas (2pm)

SYMPHONY HALL: Joshua Bell; ASO

TABERNACLE: Squeeze; X

TERMINAL WEST: Boy Harsher; Olivia Neutron-John

VINYL: Broadside; Telltale; World is Watching

The Who photo by William Snyder.

