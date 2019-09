Get Out! September 2 – September 8

Monday, September 2nd

THE EARL: Supersuckers; The Hangmen; Sash the Bash

FAT MATT’S: Larry Griffith

MASQUERADE: Molotov (Heaven)

PARK TAVERN: Selwyn Birchwood; Lil Joe Burton; Larry Griffith; Bill Sheffield; Eddie 9V (1pm)

SMITH’S OLDE BAR: Pretty Much It (upstairs); Regnault Monday; Freya Rae; Tense; Odiee (downstairs)

TABERNACLE: King Gizzard & the Lizard Wizard

Tuesday, September 3rd

529: The Pinx; Jonny D; The Accidents; Buzzard Cult

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Slipknot; Volbeat; Gojira; Behemoth

BLIND WILLIE’S: Matthew Pendrick

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Garrett Wheeler

CITY WINERY: Majic After Dark

THE EARL: Mal Blum; Peeko

FAT MATT’S: Eddie & the 9 Volts

MASQUERADE: Arkona; Metsatoll (Hell)

SMITH’S OLDE BAR: Marbin; Ben Delaurentis; Identikit (downstairs)

WALLER’S COFFEE: Open Mic

Wednesday, September 4th

BLIND WILLIE’S: The Cazanovas

CENTER STAGE THEATER: Insomnium; Sanctuary; Theocracy; While Heaven Wept (4pm)

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Mark Knopfler

CITY WINERY: Lil G

FAT MATT’S: Electric Blue Express

GEORGIA THEATRE (Athens): Whiskey Myers (theater); Sunny South Blues Band; Steven Phillips & Midnight Express (rooftop)

MASQUERADE: The Alarm; Modern English; Jay Aston’s Gene Loves Jezebel (Heaven)

RAY’S IN THE CITY: Sam Burchfield

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: Mike and the Moonpies; Nikki and the Phantom Callers (upstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Too Many Peachtree Streets

VARIETY PLAYHOUSE: Deerhunter; Dirty Projectors

WALLER’S COFFEE: Yankee Roses; The Sad Joys; Eureka Failure; Hard Fabric; Moira & Friends

Thursday, September 5th

40 WATT (Athens): Kill Will; ChiSS

529: Stonecutters; Old Heavy Hands; Undead Viking Mafia; Blood on the Harp

CENTER STAGE THEATER: Evergrey; Galneryus; MaYaN; Tomorrow’s Eve (4pm)

CITY WINERY: Kindred the Family Soul

THE EARL: Rujen; A Tower to the Stars; New Tree

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Whiskey Myers (theater); The Prescriptoins (rooftop)

THE HIGHLANDER: DJ Swivel

MASQUERADE: Attila; Left to Suffer; Shot Down South; Fault Lines (Hell); Krayzie Bone; Ervin Mitchell; Atlanta May; Dre P (Purgatory)

MILL TOWN MUSIC HALL (Bremen): Lee Roy Parnell

RAY’S IN THE CITY: Matt Wauchoupe Trio

RED LIGHT CAFÉ: Stillhouse Junkies; The Foothill Brothers; Thud EhVul and His Advocates

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Shreeps Zala

SMITH’S OLDE BAR: Sensi Trails; Rhythm Earth (upstairs); Toxic Foxtrot; Close Enough; The Lone Deaf Pig Dog (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Kick Back Jack

TERMINAL WEST: Billy Strings

VINYL: The National Parks; Wild

WALLER’S COFFEE: Jeanie Caryn; Nick Arkin

Friday, September 6th

40 WATT (Athens): The Family Recipe; Live Oak; Divine Mind

529: Kælan Mikla; Cloud Rat; Canopy

AISLE 5: Anna Wise

BLIND WILLIE’S: Nick Moss Band ft. Dennis Gruenling

CENTER STAGE THEATER: Seventh Wonder; Orden Ogan; Psychotic Waltz; Barren Earth; Subsignal; Paladin (2pm)

CITY WINERY: Kindred the Family Soul

CRIMSON MOON CAFÉ (Dahlonega): Jim Lauderdale

THE EARL: Bambara; Pure Adult; The NEC; Harmacy

FAT MATT’S: Lady D

GEORGIA THEATRE (Athens): Yacht Rock Revue (theater); Sir Foster; Check the Signs (rooftop)

HIGH MUSEUM: ATL Collective

THE HIGHLANDER: 10 Hit Combo; Eager Lungs; Tokers

HOBNOB (Brookhaven): Anthony Crane

HOBNOB (Dunwoody): James Patrick Morgan

HOBNOB (Midtown): Daniel Ecke

MASQUERADE: Northlane; ERRA; Currents; Crystal Lake (Hell); Clubz; Girl Ultra (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Frankie’s Blues Mission

RAY’S IN THE CITY: Kayla Taylor Jazz Trio

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Hogslop String Band

RED LIGHT CAFÉ: Nikolai Panov Quartet

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Daniel Deal

ROXY: Babymetal; Avatar

SMITH’S OLDE BAR: Scotty ATL; D Horton; Michael Kiyo; King Shy; DJ (upstairs); Spencer Crandall; Thomas Finchum (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Beyond Yellow Brick Road

TERMINAL WEST: Billy Strings

VARIETY PLAYHOUSE: Funk You; Voodoo Visionary; Hedonistas

WALLER’S COFFEE: Matthew Kahler

Saturday, September 7th

40 WATT (Athens): The Last Chance Riders; Sister Moon; Reptile Roome; Velvet Willow

529: FaithXtractor; Encoffination; ATL Collective

AGENCY SOCIALTHÈQUE: Randy Chapman

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Asylum

CENTENNIAL OLYMPIC PARK: Gucci Mane; Rae Sremmurd; Tory Lanez; Three 6 Mafia; Busta Rhymes; Summer Walker; Uncle Luke; Trina; T-Pain; Trick Daddy; Roscoe Dash; Travis Porter; Rocko; K Camp; Rich Homie Quan; Queen Naija; Koffee; Phony PPL; Lolo Zouai; Jamesdavis; Kodie Shane; Baby Rose; Key!

CENTER STAGE THEATER: Demons & Wizards; Threshold; Poets of the Fall; Caligula’s Horse; Jag Panzer; Sorcerer (2pm)

THE EARL: Subsonics; Midnite Snaxxx

FAT MATT’S: Johnny Scales

GEORGIA THEATRE (Athens): Billy Strings (theater); Booty Boyz (rooftop)

THE HIGHLANDER: Monroe Slim & the Gems; V-8 Death Car; The Tomb Tones

MABLE HOUSE BARNES AMPHITHEATRE: Dave Koz

MASQUERADE: Indie Dance Party (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: Cody Matlock

RAY’S IN THE CITY: Keith “Doc” Samuels & Tom Woodruff

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Yesterday’s Wine; Jonathan Peyton

RED LIGHT CAFÉ: The Fandom and the Wizarding Revue

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Carl Testa

SMITH’S OLDE BAR: Suburban Angst; Sidewalkers (upstairs); Chip McGuire Band; The Relics; The Blam Blams; Cure My Enemy (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Rock Force

VARIETY PLAYHOUSE: Del & Dawg

WALLER’S COFFEE: Mudcat; Alma Russ

WOLF CREEK AMPHITHEATRE: The Jacksons

Sunday, September 8th

529: Stunner; Voltage; Made Ready; Broken Trinity

BLIND WILLIE’S: BooHoo Ramblers

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike and Mike

CENTENNIAL OLYMPIC PARK: KP the Great; Pharrell Williams; Usher; Rick Ross; Wu-Tang Clan; DMX; Raphael Saadiq; Teyana Taylor; Ari Lennox; Musiq Soulchild; Snoh Aalegra; Tobe Nwigwe; Lloyd; The Bonfyre; Parisalexa; 7AM; Tayla Parx; Yung Baby Tate

CENTER STAGE THEATER: Trisha Paytas

CITY WINERY: Ruff Endz

THE EARL: Tropical Fuck Storm; T. Hardy Morris; Motherfucker

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

HERITAGE GREEN (Sandy Springs): Band X

JOHNNY’S HIDEAWAY: Legacy Music

MASQUERADE: Grayscale; Belmont; Bearings; Rich People (Hell); Boys of Fall; Maggie Schneider; Another Year Unknown; Jade’s Reign (Purgatory)

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Songwriters Open Mic (5pm)

RED LIGHT CAFÉ: Dusty’s Ragtime & Novelties

SMITH’S OLDE BAR: City Silos; Draucker; Tyler Jarvis (downstairs)

SWEETWATER BREWING COMPANY: Scoot Dooj; Tall Hat Pine (2pm)

VINYL: Matthew & the Atlas; Boy Bjorn

WALLER’S COFFEE: Mudcat Blues Jam (12pm)

