Get Out! September 23 – September 29

Monday, September 23rd

40 WATT (Athens): Weyes Blood

529: Mariahill; Midwest Skies; Free Hat; Eager Lungs

BUCKHEAD THEATRE: Jon Pardi; RaeLynn; Dillon Carmichael

CITY WINERY: Sy Smith

THE EARL: Songhoy Blues; Lesibu Grand

FAT MATT’S: Larry Griffith

MASQUERADE: Half Alive; Sure Shot (Heaven); Cupcake (Hell); Virgil Donati Band (Purgatory)

SMITH’S OLDE BAR: Cheyhawwt; RIA706; Bonita Jalane; Rwehuman; Suede Cassidy (downstairs)

TERMINAL WEST: Tiffany

VARIETY PLAYHOUSE: Stereolab; Bitchin Bajas

WALLER’S COFFEE: Jason Waller

Tuesday, September 24th

AISLE 5: Methyl Ethel; Ada Lea

BLIND WILLIE’S: Bill Sheffield; Brandon Reeves; Nathan Nelson

CENTER STAGE THEATER: Hoodie Allen; Jake Miller

CITY WINERY: Billy Cobham’s Crosswinds Project ft. Randy Brecker

FAT MATT’S: Eddie & the 9 Volts

THE LOFT: Enter Shikari; Can’t Swim

MASQUERADE: Senses Fail; Hot Mulligan; Yours Truly (Hell)

RED LIGHT CAFÉ: Kim Ware, Emily Backus & Barb Carbon

TERMINAL WEST: Tiger Army; Sadgirl; Kate Clover

VINYL: Raveena; Brik.Liam

WALLER’S COFFEE: Open Mic

Wednesday, September 25th

529: Justin Peter Kinkel-Schuster

CITY WINERY: Billy Cobham’s Crosswinds Project ft. Randy Brecker

DRUNKEN UNICORN: Bat House; Shrunkan; Wieuca

FAT MATT’S: Electric Blue Express

GEORGIA THEATRE (Athens): Zoso (theater); Added Color; Chrome Castle (rooftop)

GWINNETT ARENA: Disturbed

THE LOFT: The White Buffalo

MASQUERADE: Ugly God (Heaven); Immolation; Blood Incantation (Hell); Cane Hill; Guilty by All Design (Purgatory)

RAY’S IN THE CITY: Will Scruggs Trio

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: LPT Salsa; Felicita; La Choloteca (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Freezewire

TERMINAL WEST: Hiss Golden Messenger; Dee White

WALLER’S COFFEE: Bluegrass Jam; Moira & Friends

Thursday, September 26th

40 WATT (Athens): The Wailers

AISLE 5: Hudson Moore

BUCKHEAD THEATRE: Danny Duncan

CENTER STAGE THEATER: Ciara

CITY WINERY: Joe Gransden

CLERMONT LOUNGE: Pussywillows; Reptile Room; Sash the Bash

THE EARL: Agent Orange; The Turbo A.C.’s; Night Terrors

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Caamp; Crooken Spines (theater); Sweet Lizzy Project (rooftop)

GWINNETT ARENA: Jo Jo Siwa

MASQUERADE: Hail the Sun; Strawberry Girls; Royal Coda; VIS; Cascadent (Hell); That 1 Guy (Purgatory)

RAY’S IN THE CITY: Tyrone Jackson Trio ft. Karla Harris

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Beth Ballinger

ROXY: Gary Allen

SMITH’S OLDE BAR: Mango Strange; Janah (upstairs); Michigander; Chase Huglin; Big Brutus (downstairs)

TERMINAL WEST: The New Mastersounds; Star Kitchen

VARIETY PLAYHOUSE: Kishi Bashi

VINYL: Banners; The Man Who

WALLER’S COFFEE: Todd Prusin Experience

Friday, September 27th

AISLE 5: Landon Cube

BUCKHEAD THEATRE: Ingrid Michaelson

CENTER STAGE THEATER: Winehoused

CHASTAIN PARK AMPHITHEATRE: Maxwell; ASO

CITY GREEN (Sandy Springs): Shawn Mullins

CITY WINERY: Heather McDonald

CLOVERLEAF FARM (Arnoldsville): Rebirth Brass Band; Mandolin Orange; Rayland Baxter; T. Hardy Morris (5pm)

THE EARL: Great Peacock; The Underhill Family Orchestra

FAT MATT’S: Big C

THE FRED AMPHITHEATER (Peachtree City): KC & the Sunshine Band

GEORGIA THEATRE (Athens): Manic Focus; Robbie Dude (theater); DJ Y; Electric Kif (rooftop)

HOBNOB (Brookhaven): Austin Wells

HOBNOB (Dunwoody): Billy Florkowski

HOBNOB (Midtown): Jon Q

THE LOFT: Emotional Oranges; Chiiiild

MASQUERADE: Grandson; nothing, nowhere (Heaven); Free Throw; Chris Warren; Youth Fountain; Macseal (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Tribute

RAY’S IN THE CITY: Kayla Taylor Jazz Trio

RED LIGHT CAFÉ: Robert Setzu

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Dew Pendleton

SMITH’S OLDE BAR: Big Sam’s Funky Nation; Mitch Haney (upstairs); Jacob Davis Martin; Me Me Me; Justin Cross (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Yesterday Calling

SYMPHONY HALL: Adam Ant; Glam Skanks

TABERNACLE: The Head and the Heart

TERMINAL WEST: ATL Collective

VARIETY PLAYHOUSE: Noah Kahan; JP Saxe

WALLER’S COFFEE: Donna Hopkins

Saturday, September 28th

40 WATT (Athens): White Denim; Son of Stan

AGENCY SOCIALTHÈQUE: Ron Roper; Lee Griffin

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): ASO plays John Williams

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): 293 Band

CITY WINERY: Heather McDonald

CLOVERLEAF FARM (Arnoldsville): Lucinda Williams; Shovels & Rope; Langhorne Slim & the Lost at Last Band; Son Volt; Charley Crockett; Palm Palm (1pm)

DRUNKEN UNICORN: Morgxn; Castlecomer

THE EARL: Leslie Stevens; Evan Stepp

FAT MATT’S: The Vipers

GEORGIA THEATRE (Athens): Booty Boyz (rooftop)

GWINNETT ARENA: Phil Collins

THE HIGHLANDER: The El Caminos; Cherry Bomb; Twisty Cats

MASQUERADE: Fozzy; Tantric; Trapt; Rehab (Heaven); The Regrettes; Greer; Mansell (Hell); Masked Intruder; Direct Hit; Ramona (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: The Rib Shack Lady

RAY’S IN THE CITY: Keith “Doc” Samuels & Tom Woodruff

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Marty Gassner & Dew Pendleton

SMITH’S OLDE BAR: Dale Watson; The Waymores (upstairs); Forrest Isn’t Dead (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Vintage Boogie

TERMINAL WEST: Dirt Monkey

TERRAPIN BEER CO. (Athens): Greensky Bluegrass; AFTM

VARIETY PLAYHOUSE: Yunglud; Missio

VINYL: Kickin’ Edgar

Sunday, September 29th

BLIND WILLIE’S: Joe McGuinness

BUCKHEAD THEATRE: Small Town Murder

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike and Mike

CITY WINERY: Holly Bowling

CLOVERLEAF FARM (Arnoldsville): Super Doppler; Lilly Hiatt; Cedric Burnside; The Texas Gentleman; Revel in Dimes; Georgia Mountain String Band (10am)

COBB ENERGY CENTRE: King Crimson

THE EARL: Cross Record

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: TMV Live

MASQUERADE: Being As An Ocean; Holding Absence; De’Wayne Jackson (Hell); Skinnyfromthe9; $teve Cannon; Traedakidd (Purgatory)

RED LIGHT CAFÉ: Velvet Caravan

ROXY: Deep Purple

SMITH’S OLDE BAR: Heart Hunters; Beth Bambara; The Threadbare Skivvies (downstairs)

SWEETWATER BREWING COMPANY: Frazier Band (2pm)

SYMPHONY HALL: Mike Mills, Robert McDuffie & Chuck Leavell

TERMINAL WEST: Whitey Morgan; Alex Williams

VARIETY PLAYHOUSE: Ride; Spirit of the Beehive

WALLER’S COFFEE: The Ain’t Sisters

