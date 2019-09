Get Out! September 9 – September 15

Monday, September 9th

529: Star 80; password: password; The Big Heed; Pink Frosty

CITY WINERY: The Bodeans

THE EARL: Bênní; Hospice; Stoic Clown

FAT MATT’S: Larry Griffith

GEORGIA THEATRE (Athens): The Midnight; Flamingosis (theater); Space Kadet; Conor Donahue (rooftop)

MASQUERADE: PJ Sin Suela (Hell)

SMITH’S OLDE BAR: Freddy Chops; Heart Fortress; The Newsreels; Joe Garner (downstairs)

TABERNACLE: Phantogram; Bob Moses

WALLER’S COFFEE: Jason Waller

Tuesday, September 10th

40 WATT (Athens): Strand of Oaks; Liz Cooper & the Stampede; Apex Manor

529: Anger Within; The Figurant; The Aggravated; Vangas

BLIND WILLIE’S: Skyler Saufley

BUCKHEAD THEATRE: Burna Boy

CITY WINERY: Mike Phillips

THE EARL: Mdou Moctar; Boogarins

FAT MATT’S: Eddie & the 9 Volts

FOX THEATRE: Daniel Caesar

GEORGIA THEATRE (Athens): JJ Grey & Mofro; The Commonheart (theater); Super Partials Afrobeat Collective (rooftop)

RED LIGHT CAFÉ: Tease Tuesday Burlesque

SMOKIN’ CUES (Stockbridge): The Waymores

TABERNACLE: Glen Hansard

WALLER’S COFFEE: Open Mic

Wednesday, September 11th

529: Voarm; Overwhelmed; Wormreich; Ecryptus

AISLE 5: DJ Wax Tailor

BUCKHEAD THEATRE: Daniela Mercury

CITY WINERY: CC Sunchild

FAT MATT’S: Electric Blue Express

GEORGIA THEATRE (Athens): Nordista Freeze; Wanderwild; Grand Vapids (theater); Star 80; Babe Club; Norma Rae Band (rooftop)

INFINITE ENERGY ARENA (Duluth): J Balvin

MASQUERADE: Cold; Awake for Days (Hells); The Pietasters; Antagonizers ATL; Close Enough (Purgatory)

RAY’S IN THE CITY: Lilac Wine

RED LIGHT CAFÉ: Gordon Vernick Quartet

SMITH’S OLDE BAR: ozello; Dial Drive; Live Well; The Private Pageant (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Longshots

SYMPHONY HALL: Buddy Guy; Tom Hambridge

VARIETY PLAYHOUSE: Flying Lotus; Brandon Coleman Spacetalker; Salami Rose Joe Louis

VINYL: Benjamin Francis Leftwich; Abraham Alexander

WALLER’S COFFEE: Bernadette Seacrest; Moira & Friends

Thursday, September 12th

529: Deathcrown; Appalling; Sewage Bath; Degradations

AISLE 5: The Weeks; Spendtime Palace; The Wernes

BUCKHEAD THEATRE: Leoni Torres

CITY WINERY: Los Stellarians

THE EARL: Daddy Long Legs; Rod Hamdallah

FAT MATT’S: Chickenshack

GEORGIA THEATRE (Athens): Parker McCollum (theater); Taylor Hollingsworth (rooftop)

MASQUERADE: The Green; New Kingston (Hell)

RAY’S IN THE CITY: Joe Gransden

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Jigjam

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Taylor Drinko

SMITH’S OLDE BAR: Kelly Willis & Bruce Robison; The Ormewoods (upstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Fog of Rock

SYMPHONY HALL: Indigo Girls; ASO

VARIETY PLAYHOUSE: Heather McMahan

VINYL: Empress of

WALLER’S COFFEE: Corner Pocket Quintet

Friday, September 13th

529: Order of the Owl; Serial Hawk; Savagist; Monte Luna

BUCKHEAD THEATRE: Rumours

CENTER STAGE THEATER: Polo G; Luh Kel

CITY WINERY: Mac McAnally; Adam Wakefield

THE EARL: K. Michelle DuBois; Rosser; DJ Chris Devoe

FAT MATT’S: Seminole Jackson

FOX THEATRE: Drive-By Truckers

GEORGIA THEATRE (Athens): DJ Twin Powers; DJ Wardaddy; DJ Crowe; Neal Francis (rooftop)

HOBNOB (Brookhaven): Jon Q

HOBNOB (Dunwoody): Billy Florkowski

HOBNOB (Midtown): Daniel Ecke

MASQUERADE: Subhumans; Fea; Drugcharge (Hell)

NORTHSIDE TAVERN: The Vipers

RAY’S IN THE CITY: Kayla Taylor Jazz Trio

RED LIGHT CAFÉ: The Cult Horror Ghoulesque Show

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Mike Stone & Marshall Coats

SMITH’S OLDE BAR: Abbey Road Live! (upstairs); The Foxies; Daybreaks; Jeffrey Bützer & the Compartmentalizationists (downstairs)

SUBOURBON (Kennesaw): Bone Daddys

SYMPHONY HALL: Indigo Girls; ASO

TERMINAL WEST: Sunsquabi

VINYL: Ceremony; Choir Boy; Glitterer; GG King

WALLER’S COFFEE: Two Notes

Saturday, September 14th

529: Fever Beam; Paralyzer; Twisty Cats; Mammabear; The Channel 3; Lesibu Grand; Parsons Rocket Project

AGENCY SOCIALTHÈQUE: Grant Green Jr.

AMERIS BANK AMPHITHEATRE (Alpharetta): Lynyrd Skynyrd; Cody Jinks

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Barb Wired

CENTER STAGE THEATER: One Night Stand; Tony Neal & Friends

CITY WINERY: Adam Wakefield

FAT MATT’S: Mr. Chapman’s Quarterly Revue

GEORGIA THEATRE (Athens): Brent Cobb and Them; The National Reserve (theater); Booty Boyz (rooftop)

INNOVATION AMPHITHEATER (Winder): The Kingsmen; Gold City; The Inspirations; The Diplomates

THE LOFT: Benny the Butcher

MASQUERADE: Claudio Simonetti’s Goblin (Heaven); Bleached; Paranoyds (Hell); As Cities Burn; All Get Out; Many Rooms; CultureCough (Purgatory)

NORTHSIDE TAVERN: Claudette King; Albert White, Lil’ Joe from Chicago

PIEDMONT PARK: Cardi B; Panic! at the Disco; Kali Uchis; Lil Yachty; Lizzo; Charlie Puth; Quinn XCII; Tash Sultana; Banks; Lord Huron; Sigrid; Reignwolf; Madison Beer; Hembree; Band of Skulls; YOLA; Faye Webster; Kevin Garrett (1:30pm)

RAY’S IN THE CITY: Keith “Doc” Samuels & Tom Woodruff

RED CLAY MUSIC FOUNDRY (Duluth): Glenn Phillips Band

RED LIGHT CAFÉ: Mike Dunagan; Ken Hartley

RED SKY TAPAS & BAR (Marietta): Mike Stone & Janaye Gillard

SMITH’S OLDE BAR: Chef Boyd RB; Life on Tape; Charles Johnson; Yellow Roses (downstairs)

STAR BAR: Dusty Booze & the Baby Haters; Andrea & Mud; Alchemy; Caroline & the Ramblers; Rodeo Twister; Mark Kirby ‘n Friends; Sen. Artie Mondello; Matthew Paul Revere; Nathan Nelson; John Burns & Kelly Klo

SUBOURBON (Kennesaw): Used Groove

SYMPHONY HALL: Vanessa Williams; ASO

TERMINAL WEST: Sunsquabi

VARIETY PLAYHOUSE: Steel Pulse; Neal Francis

WALLER’S COFFEE: Ol’ Matt Donalds Farm

Sunday, September 15th

529: Calico Vision; Gary Lazer Eyes; Art Contest; Rare Demo

BUZZY’S GRILLE (Kennesaw): Mike and Mike

CITY WINERY: Jackopierce

THE EARL: Worn-Tin

FAT MATT’S: 10,000 Pontiacs

JOHNNY’S HIDEAWAY: One Headlight

PIEDMONT PARK: Travis Scott; Vampire Weekend; 6LACK; Cold War Kids; Billie Eilish; Leon Bridges; MØ; Jaden Smith; Walk the Moon; Local Natives; Dominic Fike; Taylor Bennett; Shaed; Bad Suns; Hero the Band; 99 Neighbors; The Coathangers (12:30pm)

RED LIGHT CAFÉ: Open Mic

SMITH’S OLDE BAR: Nick Arkin; Douglas Aldridge; Jeannie Caryn (downstairs)

SWEETWATER BREWING COMPANY: LaGoons (2pm)

WALLER’S COFFEE: Robert Lee Coleman

